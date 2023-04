Türk bilim insanlarından Antarktika'da kirlilik analizi: Buzulların erimesi bütün ekosistemi bozuyor

© AA Dr. Karacık, Antarktika'da ASPA (Antarctic Specially Protected Area) denilen 72 tane özel koruma alanı olduğunu ifade ederek, canlılığın olduğu ve korunması gereken alanların belirlendiğini kaydetti. Bu alanlara girmek için özel izinler alınması gerektiğine dikkati çeken Karacık, şöyle devam etti: "Çünkü oradaki ekosistemi etkilememek ve sadece bilim insanlarının araştırma yapmaları için ayrılmış bölgeler. Horseshoe Adası'nda böyle bir nokta yok, fakat üzerindeki göller Antarktika ekosistemi için çok önemli ve oraların ASPA yapılması planlanıyor. Biz de bu seneki seferimizde bu göllerin araştırılmasına özen gösterdik ve bu göllerden insan kaynaklı olabilecek kirlilik için örnekler aldık. Antarktika'dan 'su' ve 'buz' dahil her şeyin alınması yasak. Nedeni alanın koruma altında olması. Bilim insanları sadece buradan örnek alabiliyor ve bu örnekler için de özel izinler gerekiyor. Bu izinlerin kontrolü için ve Antarktika'da karaya çıktığımızda, gemideyken, canlılara zarar vermememiz için her zaman bir çevre zabiti bulunduruyoruz. Eğer bilimsel bir çalışmanız yoksa penguenlere 5 metreden daha fazla yaklaşamıyorsunuz. Foklara da aynı şekilde yanaşmamanız gerekiyor. Bunlar neden önemli, çünkü; penguenlere eğer yanaşırsanız yumurtası varsa bunu bırakabiliyor, ortamdaki foklar rahatsız olabiliyor. Burası o kadar el değmemiş bir ekosistem ki son 200 yıl içerisinde keşfedilmiş ve tüm canlılar insandan korkmuyor, yanınıza geliyorlar ve merak ediyorlar. Fakat insan her zamanki gibi büyük etkisini gösterebiliyor ve kolonilerin ölmesine sebep olabiliyor. Bu yüzden bir çevre zabiti var ve her şeyin çok dikkatli yapılması gerektiğini gözlemliyor." Karacık, sefer boyunca Beyaz Kıta'daki çalışmalarında bilim insanlarının kıtaya minimum ayak izi bırakması için fazlasıyla dikkat edildiğini vurgulayarak, "Antarktika, insanlardan uzak olduğu için ve gittiğimiz noktaların birbirinden bağlantısı olmadığı için her karaya çıkışımızda özel bir sıvıya ayaklarımızı sokup temizliyoruz. Karadan döndüğümüzde de bunu yapıyoruz çünkü bir noktadan diğer bir noktaya virüs, patojen taşımak istemiyoruz. Daha önce böyle olaylar yaşanmış. Örneğin kuş gribi gibi penguen kolonilerinin ölümüne sebep olmuş. Bunu engellemek için özellikle karaya çıkarken çok dikkatli davranıyoruz ve ayakkabılarımızı, üstümüzü başımızı her zaman temizliyoruz" diye konuştu.