https://sputniknews.com.tr/20230510/anket-amerikalilarin-yuzde-82si-baskalarinin-telefonunu-veya-bilgisayarini-kurcaliyor-1070886223.html

Anket: Amerikalıların yüzde 82'si başkasının telefon veya bilgisayarını kurcalıyor

Anket: Amerikalıların yüzde 82'si başkasının telefon veya bilgisayarını kurcalıyor

ABD'de yapılan bir anket, insanların yüzde 82'sinin başkalarının telefon veya tabletlerini kurcaladığını ortaya çıkardı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T12:43+0300

2023-05-10T12:43+0300

2023-05-10T12:43+0300

yaşam

araştırma

abd

telefon

tablet

gözetleme

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ABD'de, katılımcılara "Başkalarının telefonunu kurcalıyor musunuz? Kurcalıyorsanız neden?" sorularının sorulduğu bir anket çalışmasının sonuçları yayınlandı. Çalışma sonuçları, "Kurcalama için motivasyonlar oldukça net" diyor. Bunun için en sık belirtilen neden yüzde 59'la 'merak' olsa da, yüzde 56'lık bir kesim 'şüpheyle' hareket ettiğini dile getirdi.Ankete göre, yüzde 87'lik bir kısım, başkasının cihazını kurcalama nedeninin 'mesajlara bakmak' olduğunu bildirdi. Buna metin mesajları, e-postalar, sosyal medya DM'leri dahil.İlişki içerisinde oldukları partnerlerinin cihazlarına bakanların yüzde 53'ü de tartışma konusu olabilecek veya endişe verici şeyler bulduklarını bildirdi. Buna daha çok 'aldatma' ve 'başkalarıyla flört ederken yakalama' yanıtları verildi.Öte yandan, ankete katılanların 81'i henüz 'suçüstü yakalanmadığını' belirtti.ABD'li veri kurtarma uzmanlarına göre, elektronik cihazları gözetlemenin kolaylığı ve erişilebilirliği bu oranı artıran en önemli faktör. Bir telefonun, tabletin veya bilgisayarın kilidi açık olduğu sürece, söz konusu cihazın nasıl çalıştırılacağına dair temel bilgilere sahip olan hemen herkes; mesajlara, e-postalara, görsellere, belgelere ve daha fazlasını saniyeler içinde erişebilir.Uzmanlar, yakın çevreye veya partnere duyulan güvenin seviyesine bakılmaksızın güvenlik önlemleri almanın gerekliliğine vurgu yapıyor.

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araştırma, abd, telefon, tablet, gözetleme