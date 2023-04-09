https://sputniknews.com.tr/20230409/anne-ve-kizi-uzerinizde-buyu-var-diyerek-dolandirdi-cinsel-iliskiye-girme-hususunda-mesajlar-atti-1069396485.html

Anne ve kızı, 'üzerinizde büyü var' diyerek dolandırıldı: Cinsel ilişkiyle şantaj yaptılar

Anne ve kızı, 'üzerinizde büyü var' diyerek dolandırıldı: Cinsel ilişkiyle şantaj yaptılar

Kocaeli'nde iddiaya göre, anne ve iki çocuğunun telefonlarına casus yazılım programı yükleyen şahıs, bu şekilde onlara ait özel bilgilere ulaşarak, "Üzerinizde... 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T12:00+0300

2023-04-09T12:00+0300

2023-04-09T12:04+0300

yaşam

casus

dolandırıcılık

büyü

anne

kız

kız çocuğu

telefon

cinsel ilişki

para

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İddiaya göre, M.O. isimli kadın (47) ile C.A. (44) arkadaş oldu. Bu süre zarfında M.O.'nun kızı K.O. (30) ve oğlu S.B.O.'nun (21) telefonlarına özel numaralardan aramalar gelmeye başladı. Bunun üzerine C.A., M.O.'ya telefonlara koruma programı yükleyeceği yalanını söyledi. M.O.'yu kandıran C.A., telefonlara koruma programı yerine, casus yazılım programı yükledi. C.A., M.O.'ya komiser tanıdığının olduğunu da ifade ederek, özel aramaları yapan şahsın bulunduğunu söyledi. Özel aramaların kesilmesinden sonra güven kazanan sanık C.A., komiserin Amerika'da tedavi gördüğü yalanıyla, M.O.'dan para almaya başladı.'Üzerinizde büyü var'M.O. ile ailesine ait özel bilgileri casus yazılım programı aracılığıyla öğrenen C.A., müştekileri üzerlerinde büyü olduğuna ikna ettirdi. C.A., M.O.'dan büyünün bozulması için Messenger üzerinden sözde hoca olarak tanıttığı kişilerle mesajlaşmalarını istedi. Sahte hesaplar üzerinden farklı isimlerle kendini tanıtan C.A., M.O. ile K.O.'ya Messenger mesajlaşmalarında evde yaşanan ve yaşanacak olayları söyleyerek, üzerlerinde büyü olduğuna inandırdı. Bu süre zarfında M.O. ile K.O. C.A.'nın kontrolü altına girdi. M.O.; 9 bilezik, 35 cumhuriyet altını, 11 bin TL para, çeşitli miktarda Euro, dolar, 2 bilezik, 1 metre zincir ve birçok ziynet eşyasını sanığa verdi. Ayrıca K.O.'da 2 altın bilekliği, altın kolyesini ve bir miktar parasını C.A.'ya verdi.Ayrıca sanık, kullanmış olduğu sahte hesaplar üzerinden müştekilere, büyünün çözülmesi için kendisiyle cinsel ilişkiye girme hususunda mesajlar attı. Büyünün gerçek olduğuna inanan müştekiler sanıkla değişik zamanlarda birçok kez cinsel ilişkiye girdi. Bu anları kayıt alına alan sanık, cinsel birlikteliğin devamı hususunda müştekileri tehdit etti. Bunun üzerine M.O. ile kızı K.O. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.5 ayrı suçtan dava açıldıHakkında "İki ayrı nitelikli cinsel saldırı", "Zincirleme kamu görevlileri ile ilişkisinden bahisle dini inanç ve duyguları aracı kılınması ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Zincirleme özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Zincirleme şantaj", "Zincirleme bilişim sistemlerine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma" suçlarından dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya mağdur M.O., K.O., tanık S.B.O. ve taraf avukatları katıldı.'Sanık telefonlarımıza koruma ağı kuracağını söyledi'Duruşmada dinlenen M.O.'nun oğlu S.B.O. (21), "Sanığı annem aracılığıyla tanıdım. Diğer mağdur da kardeşim olur. O dönemlerde anneannemin hastalığı söz konusuydu. Sanık bu dönemde komiser bir tanıdığının olduğunu, miras davasında bize yardımcı olabileceğini söyledi. Telefonlarımıza gelen özel aramalar sonrasında sanık C.A. telefonlarımızı, koruma ağı kuracağını söyleyerek almıştı. Bu olaydan sonra Dilara Y. isimli bir kişi bize mesaj göndermeye başladı. Dilara Y., miras konusunda bize yardımcı olabileceğini, dayılarımın bizim aleyhimizde çalıştığını mesaj yoluyla söylüyordu. Telefonlarımızın dinlendiğini düşünüyordum. Zira telefonda arka planda çalışan uygulamalar mevcuttu" dedi.'Sanık benden, annemden ve ablamdan 5 tane boş imzalı kağıt aldı'S.B.O., "Sanık benden, annemden ve ablamdan 5 tane boş imzalı kağıt aldı. Bu kağıtlarla bizim telefonlarımızı dinleyen kişilerden şikayetçi olacak ve savcılığa başvuracağını söyledi. O dönemlerde sanık C.A.’nın annemden çok kez borç aldığını gördüm. Bu borçları geri vermedi. Ablamdan para aldığını görmedim. Sanık annemden borç para isterken, parayı vermediği takdirde benim başıma bazı olumsuz şeyler geleceğini söylüyordu. Örneğin önümün başkaları tarafından kesileceğini söylüyordu. Para alarak beni korumakta yardımcı olacağını açıklıyordu. Para vermezse dayımların bize zarar vereceğini söylüyordu" diye konuştu.Beraati istendiCumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık C.A.'nın üzerine atılı suçları işlediğine dair cezalandırılmasında kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatini talep etti. Avukatların süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.

https://sputniknews.com.tr/20230301/caldigi-konteyneri-depremzedeye-satan-dolandirici-tutuklandi-1067644222.html

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casus, dolandırıcılık, büyü, anne, kız, kız çocuğu, telefon, cinsel ilişki, para