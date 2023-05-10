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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/ak-parti-vekil-adayi-amerikasinin-ingilizinin-israilin-destekledigi-bir-yapiyla-karsi-karsiyayiz-1070908382.html
AK Parti vekil adayı: Amerika’sının İngiliz’inin İsrail’in desteklediği bir yapıyla karşı karşıyayız
AK Parti vekil adayı: Amerika’sının İngiliz’inin İsrail’in desteklediği bir yapıyla karşı karşıyayız
AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili adayı Mahmut Eminmollaoğlu, “Cumhur İttifakı'nın karşısına baktığımız zaman orada sadece siyasileri görmüyoruz... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T16:42+0300
2023-05-10T16:42+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
milletvekili
milletvekili adayı
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AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili adayı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimin çalışmaları çerçevesinde bugün Ümraniye’de sahaya indi. Elmalıkent Mahallesi’nde dükkanları ve kahvehaneleri ziyaret eden Eminmollaoğlu, esnafla ve Ümraniyeli vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa işlerinde hayırlı kazançlar dileyen Eminmollaoğlu yaklaşan seçimde AK Parti’ye esnaftan desteklerini beklediklerini belirtti. Seçimde desteklerini vereceklerini belirten Ümraniyeli esnaflar da ziyaretlerinden ötürü Eminmollaoğlu’na teşekkür etti.'İnsanımız bu seçimin artık bir beka seçimi olduğunun farkında'Mahmut Eminmollaoğlu, ziyaretlerinin ardından basına açıklamalarda bulundu. Mahmut Eminmollaoğlu, “Ben zaten ilçe başkanlığından gelme biri olarak sahadaydım ama bir aydır da vekil adayı olarak sahadaydık. Birinci bölgede bütün ilçelere birkaç defa gittim. Allah’a şükürler olsun şunu gördük ki, insanlar tamamen 14 Mayıs’a odaklanmış, kilitlenmiş. Bu seçimin artık bir beka seçimi olduğu, istikbal ve istiklal seçimi olduğunun insanımız farkında. Önemli olan da bu. Cumhur İttifakının karşısına baktığımız zaman orada sadece siyasileri görmüyoruz. Bugün PKK terör örgütünden HDP’sinden FETÖ’sünden bütün sol fraksiyonlardan tutun, Amerika’sının İngiliz’inin, İsrail’in, Alman’ın Fransa’nın desteklediği bir yapıyla karşı karşıyayız. Ama insanlarımız sağduyulu, insanlarımız bunu görmüşler. Çok ciddi bir oranla inşallah birinci turda bu işi bitireceğiz. Bizim hiçbir şüphemiz yok. Sizler de gezdiniz gördünüz. Esnafımız da olayın farkında, bunun artık siyasi bir seçimin ötesine geçtiğinin farkında. Ben istiyorum ki keşke projeler yarışsa. Bir tarafta AK Parti’nin 20, 21 yılda yapmış oldukları projeler yarışsa bir tarafta da ötekiler vaatlerini sıralasa. Ama baktığımız zaman zaten bugüne kadar bu ülkeye hiçbir şey vermemiş bir yapıyla bir CHP zihniyetiyle karşı karşıyayız. Hamdolsun 14 Mayıs’ta ciddi bir şekilde, Ümraniye’de de, 1’inci Bölgede sandıkları patlatacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah çok ciddi farkla Cumhurbaşkanımızı tekrar bu ülkenin başında Cumhurbaşkanı olarak hep birlikte göreceğiz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230510/ak-parti-genel-baskanvekili-numan-kurtulmus-provokasyon-yapmak-isteyenlere-asla-musaade-etmeyelim-1070891068.html
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ak parti, milletvekili, milletvekili adayı
ak parti, milletvekili, milletvekili adayı

AK Parti vekil adayı: Amerika’sının İngiliz’inin İsrail’in desteklediği bir yapıyla karşı karşıyayız

16:42 10.05.2023
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili adayı Mahmut Eminmollaoğlu, “Cumhur İttifakı'nın karşısına baktığımız zaman orada sadece siyasileri görmüyoruz. Bugün PKK terör örgütünden HDP’sinden FETÖ’sünden bütün sol fraksiyonlardan tutun, Amerika’sının İngiliz’inin, İsrail’in, Alman’ın, Fransa’nın desteklediği bir yapıyla karşı karşıyayız” dedi.
AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili adayı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimin çalışmaları çerçevesinde bugün Ümraniye’de sahaya indi. Elmalıkent Mahallesi’nde dükkanları ve kahvehaneleri ziyaret eden Eminmollaoğlu, esnafla ve Ümraniyeli vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa işlerinde hayırlı kazançlar dileyen Eminmollaoğlu yaklaşan seçimde AK Parti’ye esnaftan desteklerini beklediklerini belirtti. Seçimde desteklerini vereceklerini belirten Ümraniyeli esnaflar da ziyaretlerinden ötürü Eminmollaoğlu’na teşekkür etti.

'İnsanımız bu seçimin artık bir beka seçimi olduğunun farkında'

Mahmut Eminmollaoğlu, ziyaretlerinin ardından basına açıklamalarda bulundu. Mahmut Eminmollaoğlu, “Ben zaten ilçe başkanlığından gelme biri olarak sahadaydım ama bir aydır da vekil adayı olarak sahadaydık. Birinci bölgede bütün ilçelere birkaç defa gittim. Allah’a şükürler olsun şunu gördük ki, insanlar tamamen 14 Mayıs’a odaklanmış, kilitlenmiş. Bu seçimin artık bir beka seçimi olduğu, istikbal ve istiklal seçimi olduğunun insanımız farkında. Önemli olan da bu. Cumhur İttifakının karşısına baktığımız zaman orada sadece siyasileri görmüyoruz. Bugün PKK terör örgütünden HDP’sinden FETÖ’sünden bütün sol fraksiyonlardan tutun, Amerika’sının İngiliz’inin, İsrail’in, Alman’ın Fransa’nın desteklediği bir yapıyla karşı karşıyayız. Ama insanlarımız sağduyulu, insanlarımız bunu görmüşler. Çok ciddi bir oranla inşallah birinci turda bu işi bitireceğiz. Bizim hiçbir şüphemiz yok. Sizler de gezdiniz gördünüz. Esnafımız da olayın farkında, bunun artık siyasi bir seçimin ötesine geçtiğinin farkında. Ben istiyorum ki keşke projeler yarışsa. Bir tarafta AK Parti’nin 20, 21 yılda yapmış oldukları projeler yarışsa bir tarafta da ötekiler vaatlerini sıralasa. Ama baktığımız zaman zaten bugüne kadar bu ülkeye hiçbir şey vermemiş bir yapıyla bir CHP zihniyetiyle karşı karşıyayız. Hamdolsun 14 Mayıs’ta ciddi bir şekilde, Ümraniye’de de, 1’inci Bölgede sandıkları patlatacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah çok ciddi farkla Cumhurbaşkanımızı tekrar bu ülkenin başında Cumhurbaşkanı olarak hep birlikte göreceğiz” dedi.
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
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