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SON DAKİKA | Çavuşoğlu Moskova'da konuştu: Suriye’nin toprak bütünlüğünü vurguladık
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/ak-parti-genel-baskanvekili-numan-kurtulmus-provokasyon-yapmak-isteyenlere-asla-musaade-etmeyelim-1070891068.html
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Provokasyon yapmak isteyenlere asla müsaade etmeyelim
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Provokasyon yapmak isteyenlere asla müsaade etmeyelim
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde çıkan olaylara ilişkin provokasyon uyarısında... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T13:13+0300
2023-05-10T13:21+0300
2023 türkiye seçimleri
numan kurtulmuş
provokasyon
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV'de soruları cevapladı.Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:"Seçim güvenliği ile ilgili milleti endişeye sevk edecek hiçbir sözün hiçbir işin ortaya konulmaması lazım. Siyasetçiler, sorumluluk içerisinde davranacaklar. Emniyet kuvvetleri de çok ciddi bir şekilde tedbirlerini alacak. Demokratik olgunluk içerisinde sandığa gidilecek.Sonuç ne olursa olsun, sonuç demokratik bir sonuçtur.Provokasyon uyarısıTürkiye bir hukuk devleti. Hangi denge oluşursa oluşsun bu sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin kurallar bellidir. Bir siyasi tespit olarak söylüyorum. Her iki tarafta da kazanmış olarak sonuç alacağımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın seçildiğinde Meclis'te güçlü bir çoğunluğa sahip olmak elini kuvvetlendirir. Sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin nasıl yönetileceği anayasal kurallarla bellidir.Parti anlamında AK Parti açık ara birinci partidir. Arada çok büyük bir farkın olduğu mesafe görülüyor.Kararsız seçmen diliminin daraldığını görüyoruz. Bizden kararsız olan seçmenin özellikle son 1 ya içerisinde tekrar Erdoğan ve tekrar AK Parti dediğini görüyoruz.Siyaset her şeyden önce iradenin çok net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamak mecburiyetinde ama aynı zamanda kurallar rejimi. Bu anlamda Erzurum'da bir zorlama yapıldığı anlaşılıyor.Türkiye tarihinin en muhteşem mitingi İstanbul'da AK Parti mitingi gerçekleşti. 2 milyona yakın insan geldi. Bu mitingin tam konuşulduğu ve yurt dışında da çok ciddi bir şekilde izlenen mitingde böyle bir olay ortaya çıkmış oldu. Bu açıkçası İstanbul mitingini gölgeledi.Provokasyonlara dikkat edelim. Provokasyon yapmak isteyenlere asla müsade etmeyelim. 3-5 tane oy fazla alacağız diye belli şehirlerde öne geçeceğiz diye demokrasi dışı yollara sapmak isteyenlerin elini rahatlatacak bir takım eylemlerin içinde olmayalım. Erzurum konusunda bizim eleştirimizin temel odağında bu vardır.
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numan kurtulmuş, provokasyon
numan kurtulmuş, provokasyon

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Provokasyon yapmak isteyenlere asla müsaade etmeyelim

13:13 10.05.2023 (güncellendi: 13:21 10.05.2023)
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde çıkan olaylara ilişkin provokasyon uyarısında bulundu. Kurtulmuş, "Provokasyon yapmak isteyenlere asla müsaade etmeyelim" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV'de soruları cevapladı.
Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:
"Seçim güvenliği ile ilgili milleti endişeye sevk edecek hiçbir sözün hiçbir işin ortaya konulmaması lazım. Siyasetçiler, sorumluluk içerisinde davranacaklar. Emniyet kuvvetleri de çok ciddi bir şekilde tedbirlerini alacak. Demokratik olgunluk içerisinde sandığa gidilecek.
Sonuç ne olursa olsun, sonuç demokratik bir sonuçtur.

Provokasyon uyarısı

Türkiye bir hukuk devleti. Hangi denge oluşursa oluşsun bu sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin kurallar bellidir. Bir siyasi tespit olarak söylüyorum. Her iki tarafta da kazanmış olarak sonuç alacağımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın seçildiğinde Meclis'te güçlü bir çoğunluğa sahip olmak elini kuvvetlendirir. Sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin nasıl yönetileceği anayasal kurallarla bellidir.
Parti anlamında AK Parti açık ara birinci partidir. Arada çok büyük bir farkın olduğu mesafe görülüyor.
Kararsız seçmen diliminin daraldığını görüyoruz. Bizden kararsız olan seçmenin özellikle son 1 ya içerisinde tekrar Erdoğan ve tekrar AK Parti dediğini görüyoruz.
Siyaset her şeyden önce iradenin çok net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamak mecburiyetinde ama aynı zamanda kurallar rejimi. Bu anlamda Erzurum'da bir zorlama yapıldığı anlaşılıyor.
Türkiye tarihinin en muhteşem mitingi İstanbul'da AK Parti mitingi gerçekleşti. 2 milyona yakın insan geldi. Bu mitingin tam konuşulduğu ve yurt dışında da çok ciddi bir şekilde izlenen mitingde böyle bir olay ortaya çıkmış oldu. Bu açıkçası İstanbul mitingini gölgeledi.
Provokasyonlara dikkat edelim. Provokasyon yapmak isteyenlere asla müsade etmeyelim. 3-5 tane oy fazla alacağız diye belli şehirlerde öne geçeceğiz diye demokrasi dışı yollara sapmak isteyenlerin elini rahatlatacak bir takım eylemlerin içinde olmayalım. Erzurum konusunda bizim eleştirimizin temel odağında bu vardır.
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