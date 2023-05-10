AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin bir göç ve göçmen politikası vardır
22:43 10.05.2023 (güncellendi: 22:48 10.05.2023)
© AAAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
© AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İnsanları kamyonlara doldurup ölüme gönderecek şekilde bir davranış asla söz konusu olamaz ama nihayetinde göçmenlerin burada sürekli kalması gibi bir politika da benimsemez. Türkiye'nin bir göç ve göçmen politikası vardır, bu tutarlı bir şekilde işletilmektedir" dedi.
AK Parti'nin Adana milletvekili adayı Çelik, CNN Türk'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Çelik, "Seçim sonrasında Millet İttifakı kazanırsa nasıl bir süreç olacak? Türkiye'nin kazanımlarında bir geri adım söz konusu olur mu? Örneğin HDP'nin hedefi Suriye'deki askeri operasyonların bitirilmesi. Eğer Millet İttifakı kazanırsa böyle bir süreç olur mu? HDP'nin de desteği göz önüne alınırsa Türk askeri Suriye'den çekilir mi?" sorusu üzerine, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçim galibiyetini ilan edeceğini, böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmayacaklarını söyledi.
Moskova'daki Suriye konulu toplantı
Çelik, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye konulu dörtlü dışişleri bakanları toplantısına değinerek, "Türkiye'nin özellikle sığınmacılar konusunda beklentileri yüksek. O toplantıdan bir sonuç çıkar mı bununla alakalı?" sorusuna, bu durumun kademeli olduğunu belirtti.
Kendisinin Avrupa Birliği Bakanlığı zamanında da Avrupalılara göçmenlerin sürekli Türkiye'de kalmayacaklarını söylediklerini aktaran Çelik, şöyle devam etti:
"Türkiye bir göçmen kapı değildir. Burada ölümden kaçan insanları ölümden kurtaran insani bir güç olarak Türkiye bu sorumluluğunu yerine getirdi. Ama gelinen noktada Suriye ile normalleşme sağlandıkça bu insanların can güvenliği garanti edildikçe bunların Suriye'ye dönüş süreçleri daha da hızlanacak. Zaten önemli bir miktarda dönüş sağlanmış durumda. Kendi topraklarına dönüyorlar. Ama oralarda durum istikrarlı hale gelmeye başladıkça bu da olacak."
Çelik, son 1 yıl içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde inisiyatif alınarak büyük bir paradigma değişiminin ortaya koyulduğunu, Mısır ile normalleşmenin devam ettiğini, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilerlediğini, Suudi Arabistan ile olan bazı sorunların aşıldığını anlatarak, "Suriye meselesiyle ilgili bu normalleşme, liderler görüşmesi aşamasına gelmeye yakın gözüküyoruz şu anda. O aşama da tamamlandıktan sonra mültecilerin dönmesiyle ilgili mekanizmalar da daha hızlı işleyecektir." dedi.
'Nihayetinde göçmenlerin burada sürekli kalması gibi bir politika da benimsemez'
Çelik, "Sığınmacıların güvenli bir şekilde dönmeleriyle alakalı nasıl planlar var?" sorusuna şöyle cevap verdi:
"Normalleşme süreciyle birlikte onurlu ve gönüllü dönüşle ilgili... İnsanları kamyonlara doldurup ölüme gönderecek şekilde bir davranış asla söz konusu olamaz ama nihayetinde göçmenlerin burada sürekli kalması gibi bir politika da benimsemez. Türkiye'nin bir göç ve göçmen politikası vardır, bu tutarlı bir şekilde işletilmektedir. Türkiye insanlık önünde yüz akıyla ölümden kaçan insanlara tarih boyunca olduğu gibi kucak açmış. Bunların can güvenliği sağlandıkça normalleşmeye bağlıdır bu normalleşmeyle birlikte sağlanacak ki normalleşme devam ediyor. Bu insanların da onurlu ve gönüllü dönüşü hızlanacaktır zaten. "
Çelik, soru üzerine, Batı basınında Türkiye'deki seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin Batı'nın çıkarlarına göre yapıldığının altını çizerek, bu değerlendirmelerde tarafsız gazetecilik ve objektiflik olmadığını ifade etti.