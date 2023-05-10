Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü

İçeride oluşacak istikrar da terörle olan iş birliğimize katkı sağlayacak. Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü. İçeride oluşacak istikrar da terörle olan iş birliğimize katkı sağlayacak. Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü.

Bir komite oluşturulmasına karar verdik. Bu komitenin de en kısa sürede bir araya gelmesi öngörülüyor. Bir komite oluşturulmasına karar verdik. Bu komitenin de en kısa sürede bir araya gelmesi öngörülüyor.

Tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılması için görüşmeler sürüyor. Tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılması için görüşmeler sürüyor.

Bugün İstanbul’da Türkiye-Ukrayna-Rusya federasyonu ve Birleşmiş Milletler olarak bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bugün başlayacak, yarın da devam edecek. Bugün İstanbul’da Türkiye-Ukrayna-Rusya federasyonu ve Birleşmiş Milletler olarak bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bugün başlayacak, yarın da devam edecek.