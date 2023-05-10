https://sputniknews.com.tr/20230510/bakan-cavusoglu-suriyelilerin-guvenli-sekilde-donusu-de-gorusuldu-1070916837.html
Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü
Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki 4'lü Suriye toplantısı ardından yaptığı açıklamada, "Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü." dedi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T20:02+0300
2023-05-10T20:02+0300
2023-05-10T20:21+0300
2023 türkiye seçimleri
mevlüt çavuşoğlu
moskova
suriyeli
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki 4'lü zirve ardından açıklamalarda bulundu.Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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mevlüt çavuşoğlu, moskova, suriyeli
mevlüt çavuşoğlu, moskova, suriyeli
Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü
20:02 10.05.2023 (güncellendi: 20:21 10.05.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki 4'lü Suriye toplantısı ardından yaptığı açıklamada, "Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki 4'lü zirve ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
İçeride oluşacak istikrar da terörle olan iş birliğimize katkı sağlayacak. Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü. Bir komite oluşturulmasına karar verdik. Bu komitenin de en kısa sürede bir araya gelmesi öngörülüyor. Tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılması için görüşmeler sürüyor. Bugün İstanbul’da Türkiye-Ukrayna-Rusya federasyonu ve Birleşmiş Milletler olarak bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bugün başlayacak, yarın da devam edecek. Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile görüşerek iki aylık uzatmayı en az iki ay daha uzatılması konusunda netice alabileceğimizi düşünüyorum.