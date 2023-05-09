https://sputniknews.com.tr/20230509/tffden-ataturk-olimpiyat-stadi-karari-11-mayistan-itibaren-mac-yapilmayacak-1070838392.html
TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı kararı: 11 Mayıs'tan itibaren maç yapılmayacak
TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı kararı: 11 Mayıs'tan itibaren maç yapılmayacak
TFF, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin final hazırlıklarının sürdüğü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 11 Mayıs'tan itibaren maç yapılmayacağını duyurdu. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T13:55+0300
2023-05-09T13:55+0300
2023-05-09T13:57+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
uefa şampiyonlar ligi
tadilat
müsabaka
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Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası hazırlıkları devam ediyor.Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 20-25 Nisan tarihleri arasında çim zeminde mini yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiği stadyumda, 10 Mayıs tarihinden itibaren tribünlerde ve stat dahilinde birçok inşaat çalışması ve tadilat yapılacağı belirtildi.Federasyon açıklamasında, "Tadilat yapılan yerlerin müsabaka oynamaya engel oluşturması ve saha zemininin final müsabakasına eksiksiz olarak hazır duruma getirilebilmesi için 11 Mayıs tarihinden itibaren stadyumda müsabaka oynanmamasına karar verilmiştir" denildi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), uefa şampiyonlar ligi, tadilat, müsabaka
türkiye futbol federasyonu (tff), uefa şampiyonlar ligi, tadilat, müsabaka
TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı kararı: 11 Mayıs'tan itibaren maç yapılmayacak
13:55 09.05.2023 (güncellendi: 13:57 09.05.2023) Abone ol
TFF, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin final hazırlıklarının sürdüğü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 11 Mayıs'tan itibaren maç yapılmayacağını duyurdu.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası hazırlıkları devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 20-25 Nisan tarihleri arasında çim zeminde mini yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiği stadyumda, 10 Mayıs tarihinden itibaren tribünlerde ve stat dahilinde birçok inşaat çalışması ve tadilat yapılacağı belirtildi.
Federasyon açıklamasında, "Tadilat yapılan yerlerin müsabaka oynamaya engel oluşturması ve saha zemininin final müsabakasına eksiksiz olarak hazır duruma getirilebilmesi için 11 Mayıs tarihinden itibaren stadyumda müsabaka oynanmamasına karar verilmiştir" denildi.