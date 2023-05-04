https://sputniknews.com.tr/20230504/istanbulsporun-stadyum-talebine-besiktastan-veto-1070605716.html
İstanbulspor'un stadyum talebine Beşiktaş'tan veto
İstanbulspor'un stadyum talebine Beşiktaş'tan veto
Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Galatasaray maçının Vodafone Park'ta oynanması için başvuruda bulundu ancak siyah beyazlı ekip bu teklife olumsuz yanıt... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T13:32+0300
2023-05-04T13:32+0300
2023-05-04T13:45+0300
spor
istanbulspor
galatasaray
vodafone park
beşiktaş
ret
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İstanbulspor Kulübü, Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geleceği karşılaşmayı Vodafone Park’ta oynamak adına başvuruda bulundu.Spor Arena’dan Ali Naci Küçük’ün aktardığına göre, Olimpiyat Stadı’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle zeminle alakalı sorun yaşanmaması adına söz konusu karşılaşmanın bu stada alınmasına izin verilmedi.Beşiktaş kabul etmediİstanbulspor, Galatasaray maçını Vodafone Park’ta oynamak istese de Beşiktaş'ın bu öneriye olumsuz yanıt verip karşı çıktığı öğrenildi.Stadyumun değişmemesi durumunda İstanbulspor-Galatasaray mücadelesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230421/istanbulda-oynanacak-uefa-sampiyonlar-ligi-finalinin-biletleri-satisa-cikti-1070013389.html
vodafone park
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istanbulspor, galatasaray, vodafone park, beşiktaş, ret
istanbulspor, galatasaray, vodafone park, beşiktaş, ret
İstanbulspor'un stadyum talebine Beşiktaş'tan veto
13:32 04.05.2023 (güncellendi: 13:45 04.05.2023) Abone ol
Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Galatasaray maçının Vodafone Park'ta oynanması için başvuruda bulundu ancak siyah beyazlı ekip bu teklife olumsuz yanıt verdi.
İstanbulspor Kulübü, Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geleceği karşılaşmayı Vodafone Park’ta oynamak adına başvuruda bulundu.
Spor Arena’dan Ali Naci Küçük’ün aktardığına göre
, Olimpiyat Stadı’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle zeminle alakalı sorun yaşanmaması adına söz konusu karşılaşmanın bu stada alınmasına izin verilmedi.
Beşiktaş kabul etmedi
İstanbulspor, Galatasaray maçını Vodafone Park’ta oynamak istese de Beşiktaş'ın bu öneriye olumsuz yanıt verip karşı çıktığı öğrenildi.
Stadyumun değişmemesi durumunda İstanbulspor-Galatasaray mücadelesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.