https://sputniknews.com.tr/20230504/istanbulsporun-stadyum-talebine-besiktastan-veto-1070605716.html

İstanbulspor'un stadyum talebine Beşiktaş'tan veto

İstanbulspor'un stadyum talebine Beşiktaş'tan veto

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Galatasaray maçının Vodafone Park'ta oynanması için başvuruda bulundu ancak siyah beyazlı ekip bu teklife olumsuz yanıt... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T13:32+0300

2023-05-04T13:32+0300

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spor

istanbulspor

galatasaray

vodafone park

beşiktaş

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İstanbulspor Kulübü, Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geleceği karşılaşmayı Vodafone Park’ta oynamak adına başvuruda bulundu.Spor Arena’dan Ali Naci Küçük’ün aktardığına göre, Olimpiyat Stadı’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle zeminle alakalı sorun yaşanmaması adına söz konusu karşılaşmanın bu stada alınmasına izin verilmedi.Beşiktaş kabul etmediİstanbulspor, Galatasaray maçını Vodafone Park’ta oynamak istese de Beşiktaş'ın bu öneriye olumsuz yanıt verip karşı çıktığı öğrenildi.Stadyumun değişmemesi durumunda İstanbulspor-Galatasaray mücadelesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230421/istanbulda-oynanacak-uefa-sampiyonlar-ligi-finalinin-biletleri-satisa-cikti-1070013389.html

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