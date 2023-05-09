https://sputniknews.com.tr/20230509/stoltenberg-avrupa-birligi-nato-olmadan-kendini-savunamaz-1070865541.html
Stoltenberg: Avrupa Birliği NATO olmadan kendini savunamaz
Stoltenberg: Avrupa Birliği NATO olmadan kendini savunamaz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa Birliği’nin (AB) Kuzey Atlantik İttifakı olmadan Avrupa’yı savunamayacağını öne sürdü. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T22:24+0300
2023-05-09T22:24+0300
2023-05-09T22:24+0300
dünya
nato
jens stoltenberg
avrupa birliği
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington Post gazetesine verdiği demeçte AB'nin Kuzey Atlantik İttifakı olmadan Avrupa’yı savunamayacağını söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa'nın bağımlılığını azaltma hakkındaki açıklamalarıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, “Avrupa Birliği'nin savunma çabalarını selamlıyoruz. Kısmen AB’nin Avrupa'yı savunamaması nedeniyle kaçınmamız gereken şey ise tekrar ve rekabettir. NATO'nun savunma harcamalarının yüzde sekseni AB’nin dışındaki müttefiklerden geliyor. Coğrafya da söz konusu. NATO haritasına bakarsanız kuzeyde Norveç, güneyde ise Türkiye var, fakat tabii ki ABD, Kanada ve İngiltere de Avrupa'nın savunması için kritik öneme sahip” diye konuştu.Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bağı zayıflatmaya yönelik her türlü siyasi girişimin yalnızca NATO'yu değil, Avrupa'nın kendisini de böleceğine dikkat çeken Stoltenberg ayrıca NATO’nun küresel bir ittifak olmayacağını ve Asya’dan üyeleri kabul etmeyeceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230508/pentagonun-eski-danismani-macgregor-putinin-itidali-dunya-savasini-onluyor-1070802373.html
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nato, jens stoltenberg, avrupa birliği
nato, jens stoltenberg, avrupa birliği
Stoltenberg: Avrupa Birliği NATO olmadan kendini savunamaz
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa Birliği’nin (AB) Kuzey Atlantik İttifakı olmadan Avrupa’yı savunamayacağını öne sürdü.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington Post gazetesine verdiği demeçte AB'nin Kuzey Atlantik İttifakı olmadan Avrupa’yı savunamayacağını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa'nın bağımlılığını azaltma hakkındaki açıklamalarıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, “Avrupa Birliği'nin savunma çabalarını selamlıyoruz. Kısmen AB’nin Avrupa'yı savunamaması nedeniyle kaçınmamız gereken şey ise tekrar ve rekabettir. NATO'nun savunma harcamalarının yüzde sekseni AB’nin dışındaki müttefiklerden geliyor. Coğrafya da söz konusu. NATO haritasına bakarsanız kuzeyde Norveç, güneyde ise Türkiye var, fakat tabii ki ABD, Kanada ve İngiltere de Avrupa'nın savunması için kritik öneme sahip” diye konuştu.
Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bağı zayıflatmaya yönelik her türlü siyasi girişimin yalnızca NATO'yu değil, Avrupa'nın kendisini de böleceğine dikkat çeken Stoltenberg ayrıca NATO’nun küresel bir ittifak olmayacağını ve Asya’dan üyeleri kabul etmeyeceğini vurguladı.