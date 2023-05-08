https://sputniknews.com.tr/20230508/pentagonun-eski-danismani-macgregor-putinin-itidali-dunya-savasini-onluyor-1070802373.html

Pentagon’un eski danışmanı MacGregor: Putin’in itidali dünya savaşını önlüyor

Pentagon’un eski danışmanı MacGregor: Putin’in itidali dünya savaşını önlüyor

ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Douglas MacGregor, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki irrasyonel eylemlerine... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T22:18+0300

2023-05-08T22:18+0300

2023-05-08T22:18+0300

ukrayna krizi

rusya

nato

ukrayna

douglas macgregor

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Youtube’daki London Real kanalına konuşan MacGregor, “Putin kendini itidal sahibi lider olarak gösterdiği için minnettar olmalıyız. Putin, duygularına teslim olanlardan değil, çok şükür. Ama beni endişe eden, ABD’de tam da duygularla hareket edilmesi” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun kritik durumda olduğunun farkında olan NATO’nun bu ülkeye bir birlik göndermeye karar vermek dahil iyi düşünülmemiş adımlar atabileceğini dile getiren MacGregor, “Böyle bir aptallık bir dünya savaşını kışkırtabilir” uyarısında bulundu.Batı’daki ağır ekonomik durumun, Ukrayna müttefiklerine aşırı adımlar atmaya izin vermeyeceğini kaydeden MacGregor, NATO ordusunun büyük olasılıkla Rusya’yla doğrudan çatışmaya dayanamayacağını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230505/abdli-eski-istihbarat-subayi-tek-kutuplu-dunyanin-sonu-geldi-1070691126.html

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