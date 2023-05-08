https://sputniknews.com.tr/20230508/pentagonun-eski-danismani-macgregor-putinin-itidali-dunya-savasini-onluyor-1070802373.html
Pentagon’un eski danışmanı MacGregor: Putin’in itidali dünya savaşını önlüyor
Pentagon’un eski danışmanı MacGregor: Putin’in itidali dünya savaşını önlüyor
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Douglas MacGregor, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki irrasyonel eylemlerine... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T22:18+0300
2023-05-08T22:18+0300
2023-05-08T22:18+0300
ukrayna krizi
rusya
nato
ukrayna
douglas macgregor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070332501_0:194:2952:1855_1920x0_80_0_0_06ef64d8968ee46df68544bc1c0f3a4b.jpg
Youtube’daki London Real kanalına konuşan MacGregor, “Putin kendini itidal sahibi lider olarak gösterdiği için minnettar olmalıyız. Putin, duygularına teslim olanlardan değil, çok şükür. Ama beni endişe eden, ABD’de tam da duygularla hareket edilmesi” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun kritik durumda olduğunun farkında olan NATO’nun bu ülkeye bir birlik göndermeye karar vermek dahil iyi düşünülmemiş adımlar atabileceğini dile getiren MacGregor, “Böyle bir aptallık bir dünya savaşını kışkırtabilir” uyarısında bulundu.Batı’daki ağır ekonomik durumun, Ukrayna müttefiklerine aşırı adımlar atmaya izin vermeyeceğini kaydeden MacGregor, NATO ordusunun büyük olasılıkla Rusya’yla doğrudan çatışmaya dayanamayacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230505/abdli-eski-istihbarat-subayi-tek-kutuplu-dunyanin-sonu-geldi-1070691126.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070332501_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_e2f5076a241e2c2855f7d0ad60c6eb8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, nato, ukrayna, douglas macgregor
rusya, nato, ukrayna, douglas macgregor
Pentagon’un eski danışmanı MacGregor: Putin’in itidali dünya savaşını önlüyor
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Douglas MacGregor, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki irrasyonel eylemlerine itidal dolu tepkisinin 3. Dünya Savaşı’nın çıkmasını önlemeye yardımcı olduğunu ifade etti.
Youtube’daki London Real kanalına konuşan MacGregor, “Putin kendini itidal sahibi lider olarak gösterdiği için minnettar olmalıyız. Putin, duygularına teslim olanlardan değil, çok şükür. Ama beni endişe eden, ABD’de tam da duygularla hareket edilmesi” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusunun kritik durumda olduğunun farkında olan NATO’nun bu ülkeye bir birlik göndermeye karar vermek dahil iyi düşünülmemiş adımlar atabileceğini dile getiren MacGregor, “Böyle bir aptallık bir dünya savaşını kışkırtabilir” uyarısında bulundu.
Batı’daki ağır ekonomik durumun, Ukrayna müttefiklerine aşırı adımlar atmaya izin vermeyeceğini kaydeden MacGregor, NATO ordusunun büyük olasılıkla Rusya’yla doğrudan çatışmaya dayanamayacağını söyledi.