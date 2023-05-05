https://sputniknews.com.tr/20230505/abdli-eski-istihbarat-subayi-tek-kutuplu-dunyanin-sonu-geldi-1070691126.html

ABD’li eski istihbarat subayı: Tek kutuplu dünyanın sonu geldi

ABD’li eski istihbarat subayı: Tek kutuplu dünyanın sonu geldi

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, tek kutuplu dünyanın sonunun geldiğini, yeni dünya düzeninin nasıl şekilleneceğinin ABD ve... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T22:27+0300

2023-05-05T22:27+0300

2023-05-05T22:27+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

çin

scott ritter

çok kutuplu dünya

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Irak'ta nükleer silahların ortadan kaldırılmasının denetlenmesinden sorumlu eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, tek kutuplu dünyanın sonunun geldiğini, bundan sonraki süreçte iki kutuplu mu yoksa çok kutuplu mu olmaya devam edeceğinin ABD ve Rusya'nın eylemlerine ve bugün oluşan ekonomik ittifaklara bağlı olduğunu söyledi.St. Peterburg’da kitabının tanıtımında konuşan Ritter, “Tek kutuplu dünyanın sonu artık geldi, bence bu oldukça açık. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten küresel bir hegemon olmaktan çıktı” dedi.Bundan sonraki sürecin, ülkelerin bugün oluşan ekonomik ittifaklarına bağlı olduğunu belirten Ritter, "Arjantin, İran, Mısır ve Suudi Arabistan'ın da hedeflediği BRICS ülkelerinin birliği, bu tür bir birliktir. Bu birlik, ortak bir ekonomik vizyona dayanıyor. Bu aynı zamanda ABD ve onun yörüngesindeki diğer ülkeler Japonya, Güney Kore, Avustralya ve NATO ülkelerinin nasıl davranacağına bağlı. Kendi ittifaklarını kurabilecekler mi?” diye konuştu.Bu tür ittifakların kurulmasının yeni bir ‘iki kutuplu dünya’ anlamına geleceğine vurgu yapan Ritter, “Bu durumda kendimizi yeni bir soğuk savaşın içinde bulacağız. ABD yörüngesindeki bu yeni ülkeler ittifakı BRICS ile anlaşabilecek mi? İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra BM Şartı’nın imzalandığı sırada üzerinde bulunduğumuz o raylara mı çıkacağız?” ifadelerini kullandı.Dünyanın pekala çok kutuplu olabileceğini belirten Ritter, "ABD artık masanın başında olmadığı gerçeğini kabullenebilecek mi? Evet, gerçekten de ABD Rusya ve Çin'i incitti. Ve iki yeni güç olan Rusya ve Çin ABD'yi affedebilecek ve kendilerini onunla eşit derecede hissedebilecek mi?” değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230505/rusya-yaptirimlar-yuzunden-kuresel-para-birimi-olarak-dolara-guvenemeyiz-1070690335.html

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