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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/abdli-eski-istihbarat-subayi-tek-kutuplu-dunyanin-sonu-geldi-1070691126.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Tek kutuplu dünyanın sonu geldi
ABD’li eski istihbarat subayı: Tek kutuplu dünyanın sonu geldi
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, tek kutuplu dünyanın sonunun geldiğini, yeni dünya düzeninin nasıl şekilleneceğinin ABD ve... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T22:27+0300
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scott ritter
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Irak'ta nükleer silahların ortadan kaldırılmasının denetlenmesinden sorumlu eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, tek kutuplu dünyanın sonunun geldiğini, bundan sonraki süreçte iki kutuplu mu yoksa çok kutuplu mu olmaya devam edeceğinin ABD ve Rusya'nın eylemlerine ve bugün oluşan ekonomik ittifaklara bağlı olduğunu söyledi.St. Peterburg’da kitabının tanıtımında konuşan Ritter, “Tek kutuplu dünyanın sonu artık geldi, bence bu oldukça açık. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten küresel bir hegemon olmaktan çıktı” dedi.Bundan sonraki sürecin, ülkelerin bugün oluşan ekonomik ittifaklarına bağlı olduğunu belirten Ritter, "Arjantin, İran, Mısır ve Suudi Arabistan'ın da hedeflediği BRICS ülkelerinin birliği, bu tür bir birliktir. Bu birlik, ortak bir ekonomik vizyona dayanıyor. Bu aynı zamanda ABD ve onun yörüngesindeki diğer ülkeler Japonya, Güney Kore, Avustralya ve NATO ülkelerinin nasıl davranacağına bağlı. Kendi ittifaklarını kurabilecekler mi?” diye konuştu.Bu tür ittifakların kurulmasının yeni bir ‘iki kutuplu dünya’ anlamına geleceğine vurgu yapan Ritter, “Bu durumda kendimizi yeni bir soğuk savaşın içinde bulacağız. ABD yörüngesindeki bu yeni ülkeler ittifakı BRICS ile anlaşabilecek mi? İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra BM Şartı’nın imzalandığı sırada üzerinde bulunduğumuz o raylara mı çıkacağız?” ifadelerini kullandı.Dünyanın pekala çok kutuplu olabileceğini belirten Ritter, "ABD artık masanın başında olmadığı gerçeğini kabullenebilecek mi? Evet, gerçekten de ABD Rusya ve Çin'i incitti. Ve iki yeni güç olan Rusya ve Çin ABD'yi affedebilecek ve kendilerini onunla eşit derecede hissedebilecek mi?” değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230505/rusya-yaptirimlar-yuzunden-kuresel-para-birimi-olarak-dolara-guvenemeyiz-1070690335.html
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abd, rusya, çin, scott ritter, çok kutuplu dünya
abd, rusya, çin, scott ritter, çok kutuplu dünya

ABD’li eski istihbarat subayı: Tek kutuplu dünyanın sonu geldi

22:27 05.05.2023
© Sputnik / Aleksey Maişev / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© Sputnik / Aleksey Maişev
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, tek kutuplu dünyanın sonunun geldiğini, yeni dünya düzeninin nasıl şekilleneceğinin ABD ve Rusya’ya bağlı olduğunu söyledi.
Irak'ta nükleer silahların ortadan kaldırılmasının denetlenmesinden sorumlu eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, tek kutuplu dünyanın sonunun geldiğini, bundan sonraki süreçte iki kutuplu mu yoksa çok kutuplu mu olmaya devam edeceğinin ABD ve Rusya'nın eylemlerine ve bugün oluşan ekonomik ittifaklara bağlı olduğunu söyledi.
St. Peterburg’da kitabının tanıtımında konuşan Ritter, “Tek kutuplu dünyanın sonu artık geldi, bence bu oldukça açık. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten küresel bir hegemon olmaktan çıktı” dedi.
Bundan sonraki sürecin, ülkelerin bugün oluşan ekonomik ittifaklarına bağlı olduğunu belirten Ritter, "Arjantin, İran, Mısır ve Suudi Arabistan'ın da hedeflediği BRICS ülkelerinin birliği, bu tür bir birliktir. Bu birlik, ortak bir ekonomik vizyona dayanıyor. Bu aynı zamanda ABD ve onun yörüngesindeki diğer ülkeler Japonya, Güney Kore, Avustralya ve NATO ülkelerinin nasıl davranacağına bağlı. Kendi ittifaklarını kurabilecekler mi?” diye konuştu.
Bu tür ittifakların kurulmasının yeni bir ‘iki kutuplu dünya’ anlamına geleceğine vurgu yapan Ritter, “Bu durumda kendimizi yeni bir soğuk savaşın içinde bulacağız. ABD yörüngesindeki bu yeni ülkeler ittifakı BRICS ile anlaşabilecek mi? İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra BM Şartı’nın imzalandığı sırada üzerinde bulunduğumuz o raylara mı çıkacağız?” ifadelerini kullandı.
Dünyanın pekala çok kutuplu olabileceğini belirten Ritter, "ABD artık masanın başında olmadığı gerçeğini kabullenebilecek mi? Evet, gerçekten de ABD Rusya ve Çin'i incitti. Ve iki yeni güç olan Rusya ve Çin ABD'yi affedebilecek ve kendilerini onunla eşit derecede hissedebilecek mi?” değerlendirmesinde bulundu.
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