https://sputniknews.com.tr/20230505/rusya-yaptirimlar-yuzunden-kuresel-para-birimi-olarak-dolara-guvenemeyiz-1070690335.html
Rusya: Yaptırımlar yüzünden küresel para birimi olarak dolara güvenemeyiz
Rusya: Yaptırımlar yüzünden küresel para birimi olarak dolara güvenemeyiz
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, küresel ekonomiyi dolardan arındırma sürecinin devam ettiğini söyledi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T22:07+0300
2023-05-05T22:07+0300
2023-05-05T22:08+0300
ukrayna krizi
rusya
vasiliy nebenzya
birleşmiş milletler (bm)
dolarsızlaşma
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik'e verdiği demeçte “İkili ticarette yerel para birimlerine geçiş süreci ülkelerin dolar bağımlılığından kurtulma isteğini yansıtıyor” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un doların dünyanın ortak serveti olduğu ama ABD’nin Rusya ve diğer ülkelere yaptırım uygulayarak bu serveti devreden çıkardığı yönündeki sözlerini anımsatan Nebenzya, “Dolayısıyla tabii ki bu koşullarda bir dünya para birimi olarak dolara güvenemeyiz” dedi.Doların ne zaman tedavülden kalkacağına dair tahminlerde bulunmayacağını söyleyen Nebenzya, “Dedolarizasyon süreci elbette devam ediyor. Farklı zamanlarda, 16, 17, 18, 19. yüzyıllarda farklı para birimlerinin dünyanın ana para birimi rolünü oynadığını gördük. 20. yüzyılda bu rolü dolar devraldı. Ancak, gördüğünüz gibi, bu dünyada hiçbir şey baki değil ve bir gün dolar da yerini başka, daha güvenilir bir para birimine bırakacak” değerlendirmesini yaptı.Rus para biriminin Rusya’ya yaptırım uygulayanların rubleyi çöktürmek isteyenlerin beklediği sarsıntılara dayanıklılık sergilediğini kaydeden Nebenzya, “Hükümetimizin doğru para, finansal ve ekonomik politikaları sayesinde bunlar gerçekleşmedi” diye konuştu.Dünya genelindeki dedolarizasyon eğiliminin objektif olduğunu dile getiren Nebenzya, şöyle devam etti: "Bu, Fed'in kararıyla ya da Amerikalıların iradesi veya irade eksikliğiyle olmuyor. Bu, nesnel bir finansal ve ekonomik ilişkiler, ekonomik kalkınma sistemidir. Herhangi bir para biriminin uluslararası ticarette oynayabileceği bir roldür. Doları dışlayan ve yakın zamana kadar çoğunluğun maruz kaldığı dolar bağımlılığını önleyen parasal işbirliğinin bir tür bölgeselleşmesinin bir sonucudur.”
https://sputniknews.com.tr/20230419/rusya-disisleri-bakanligi-dolarsizlasma-sureci-basladi-1069932887.html
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rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), dolarsızlaşma
rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), dolarsızlaşma
Rusya: Yaptırımlar yüzünden küresel para birimi olarak dolara güvenemeyiz
22:07 05.05.2023 (güncellendi: 22:08 05.05.2023) Abone ol
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, küresel ekonomiyi dolardan arındırma sürecinin devam ettiğini söyledi.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik'e verdiği demeçte “İkili ticarette yerel para birimlerine geçiş süreci ülkelerin dolar bağımlılığından kurtulma isteğini yansıtıyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un doların dünyanın ortak serveti olduğu ama ABD’nin Rusya ve diğer ülkelere yaptırım uygulayarak bu serveti devreden çıkardığı yönündeki sözlerini anımsatan Nebenzya, “Dolayısıyla tabii ki bu koşullarda bir dünya para birimi olarak dolara güvenemeyiz” dedi.
Doların ne zaman tedavülden kalkacağına dair tahminlerde bulunmayacağını söyleyen Nebenzya, “Dedolarizasyon süreci elbette devam ediyor. Farklı zamanlarda, 16, 17, 18, 19. yüzyıllarda farklı para birimlerinin dünyanın ana para birimi rolünü oynadığını gördük. 20. yüzyılda bu rolü dolar devraldı. Ancak, gördüğünüz gibi, bu dünyada hiçbir şey baki değil ve bir gün dolar da yerini başka, daha güvenilir bir para birimine bırakacak” değerlendirmesini yaptı.
Rus para biriminin Rusya’ya yaptırım uygulayanların rubleyi çöktürmek isteyenlerin beklediği sarsıntılara dayanıklılık sergilediğini kaydeden Nebenzya, “Hükümetimizin doğru para, finansal ve ekonomik politikaları sayesinde bunlar gerçekleşmedi” diye konuştu.
Dünya genelindeki dedolarizasyon eğiliminin objektif olduğunu dile getiren Nebenzya, şöyle devam etti: "Bu, Fed'in kararıyla ya da Amerikalıların iradesi veya irade eksikliğiyle olmuyor. Bu, nesnel bir finansal ve ekonomik ilişkiler, ekonomik kalkınma sistemidir. Herhangi bir para biriminin uluslararası ticarette oynayabileceği bir roldür. Doları dışlayan ve yakın zamana kadar çoğunluğun maruz kaldığı dolar bağımlılığını önleyen parasal işbirliğinin bir tür bölgeselleşmesinin bir sonucudur.”