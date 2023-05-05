https://sputniknews.com.tr/20230505/rusya-yaptirimlar-yuzunden-kuresel-para-birimi-olarak-dolara-guvenemeyiz-1070690335.html

Rusya: Yaptırımlar yüzünden küresel para birimi olarak dolara güvenemeyiz

Rusya: Yaptırımlar yüzünden küresel para birimi olarak dolara güvenemeyiz

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, küresel ekonomiyi dolardan arındırma sürecinin devam ettiğini söyledi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T22:07+0300

2023-05-05T22:07+0300

2023-05-05T22:08+0300

ukrayna krizi

rusya

vasiliy nebenzya

birleşmiş milletler (bm)

dolarsızlaşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0d/1061129381_0:169:2845:1769_1920x0_80_0_0_c71322864cc87fdab3ba6b738cd25dee.jpg

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik'e verdiği demeçte “İkili ticarette yerel para birimlerine geçiş süreci ülkelerin dolar bağımlılığından kurtulma isteğini yansıtıyor” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un doların dünyanın ortak serveti olduğu ama ABD’nin Rusya ve diğer ülkelere yaptırım uygulayarak bu serveti devreden çıkardığı yönündeki sözlerini anımsatan Nebenzya, “Dolayısıyla tabii ki bu koşullarda bir dünya para birimi olarak dolara güvenemeyiz” dedi.Doların ne zaman tedavülden kalkacağına dair tahminlerde bulunmayacağını söyleyen Nebenzya, “Dedolarizasyon süreci elbette devam ediyor. Farklı zamanlarda, 16, 17, 18, 19. yüzyıllarda farklı para birimlerinin dünyanın ana para birimi rolünü oynadığını gördük. 20. yüzyılda bu rolü dolar devraldı. Ancak, gördüğünüz gibi, bu dünyada hiçbir şey baki değil ve bir gün dolar da yerini başka, daha güvenilir bir para birimine bırakacak” değerlendirmesini yaptı.Rus para biriminin Rusya’ya yaptırım uygulayanların rubleyi çöktürmek isteyenlerin beklediği sarsıntılara dayanıklılık sergilediğini kaydeden Nebenzya, “Hükümetimizin doğru para, finansal ve ekonomik politikaları sayesinde bunlar gerçekleşmedi” diye konuştu.Dünya genelindeki dedolarizasyon eğiliminin objektif olduğunu dile getiren Nebenzya, şöyle devam etti: "Bu, Fed'in kararıyla ya da Amerikalıların iradesi veya irade eksikliğiyle olmuyor. Bu, nesnel bir finansal ve ekonomik ilişkiler, ekonomik kalkınma sistemidir. Herhangi bir para biriminin uluslararası ticarette oynayabileceği bir roldür. Doları dışlayan ve yakın zamana kadar çoğunluğun maruz kaldığı dolar bağımlılığını önleyen parasal işbirliğinin bir tür bölgeselleşmesinin bir sonucudur.”

https://sputniknews.com.tr/20230419/rusya-disisleri-bakanligi-dolarsizlasma-sureci-basladi-1069932887.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), dolarsızlaşma