Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi hayatını kaybetti

© DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan bir aileyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen anlar oldu" dedi.