https://sputniknews.com.tr/20230509/selvi-kilicdaroglunun-agabeyi-hayatini-kaybetti-1070864186.html
Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi hayatını kaybetti
Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Eskişehir’de yaşayan ağabeyi emekli öğretim üyesi... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T22:06+0300
2023-05-09T22:06+0300
2023-05-09T22:06+0300
türkiye
selvi kılıçdaroğlu
alzheimer
kemal kılıçdaroğlu
hüseyin özdağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/18/1055800112_4:0:2080:1168_1920x0_80_0_0_de828047590c95f12fe1f8319bc5a32c.png
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’un eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü ve Alzheimer Konukevi’nde kalan ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, bugün rahatsızlandı.Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdağ, zatürre ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.Emekli öğretim üyesi Özdağ’ın yarın saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Cenazeye Selvi Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı belirtildi.Özdağ’ın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimar Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden 2017 yılında emekli olduğu ve bir süredir de Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230502/selvi-kilicdaroglu-babacan-cifti-bu-aksam-misafirimiz-kemal-bey-ali-beyi-mutfaga-girmeye-ikna-etti-1070520639.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/18/1055800112_263:0:1820:1168_1920x0_80_0_0_e06c6659f5992066af393361371c2599.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
selvi kılıçdaroğlu, alzheimer, kemal kılıçdaroğlu, hüseyin özdağ
selvi kılıçdaroğlu, alzheimer, kemal kılıçdaroğlu, hüseyin özdağ
Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi hayatını kaybetti
Abone ol
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Eskişehir’de yaşayan ağabeyi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ hayatını kaybetti.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’un eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü ve Alzheimer Konukevi’nde kalan ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, bugün rahatsızlandı.
Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdağ, zatürre ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Emekli öğretim üyesi Özdağ’ın yarın saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Cenazeye Selvi Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı belirtildi.
Özdağ’ın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimar Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden 2017 yılında emekli olduğu ve bir süredir de Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.