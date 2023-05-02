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Selvi Kılıçdaroğlu: Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti, ne konuştuklarını bilmiyoruz
Selvi Kılıçdaroğlu: Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti, ne konuştuklarını bilmiyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medyadan “Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti"... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
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selvi kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu
ali babacan
mutfak
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Instagram hesabından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız.”
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selvi kılıçdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu, ali babacan, mutfak
selvi kılıçdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu, ali babacan, mutfak

Selvi Kılıçdaroğlu: Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti, ne konuştuklarını bilmiyoruz

23:59 02.05.2023 (güncellendi: 00:00 03.05.2023)
© AASelvi- Kemal Kılıçdaroğlu
Selvi- Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medyadan “Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti" paylaşımında bulundu.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Instagram hesabından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız.”
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