https://sputniknews.com.tr/20230502/selvi-kilicdaroglu-babacan-cifti-bu-aksam-misafirimiz-kemal-bey-ali-beyi-mutfaga-girmeye-ikna-etti-1070520639.html

Selvi Kılıçdaroğlu: Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti, ne konuştuklarını bilmiyoruz

Selvi Kılıçdaroğlu: Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti, ne konuştuklarını bilmiyoruz

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medyadan “Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti"... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T23:59+0300

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türkiye

selvi kılıçdaroğlu

kemal kılıçdaroğlu

ali babacan

mutfak

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Instagram hesabından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız.”

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selvi kılıçdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu, ali babacan, mutfak