https://sputniknews.com.tr/20230502/selvi-kilicdaroglu-babacan-cifti-bu-aksam-misafirimiz-kemal-bey-ali-beyi-mutfaga-girmeye-ikna-etti-1070520639.html
Selvi Kılıçdaroğlu: Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti, ne konuştuklarını bilmiyoruz
Selvi Kılıçdaroğlu: Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti, ne konuştuklarını bilmiyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medyadan “Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti"... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T23:59+0300
2023-05-02T23:59+0300
2023-05-03T00:00+0300
türkiye
selvi kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu
ali babacan
mutfak
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Instagram hesabından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız.”
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selvi kılıçdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu, ali babacan, mutfak
selvi kılıçdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu, ali babacan, mutfak
Selvi Kılıçdaroğlu: Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti, ne konuştuklarını bilmiyoruz
23:59 02.05.2023 (güncellendi: 00:00 03.05.2023) Abone ol
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medyadan “Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti" paylaşımında bulundu.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Instagram hesabından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız.”