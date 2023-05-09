https://sputniknews.com.tr/20230509/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-bizim-icin-hasim-halklar-yok-hasim-hukumetler-var-1070844022.html

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı: Bizim için hasım halklar yok, hasım hükümetler var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı: Bizim için hasım halklar yok, hasım hükümetler var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova için hasım halklar olmadığını ancak hasım hükümetler bulunduğunu ifade etti. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T15:01+0300

2023-05-09T15:01+0300

2023-05-09T15:02+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey ryabkov

vladimir putin

rusya’ya hasım ülkeler

zafer günü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl Meydan'daki 9 Mayıs Zafer Günü töreninde yaptığı konuşmada Rusya için Batı'da ve Doğu'da hasım ve düşman halklar bulunmadığını söylemişti.Gazeteciler, Ryabkov'la yaptıkları röportaj sırasında Putin'in sözlerini anımsatarak bunun ne anlama geldiğini sordu.Rusya için hasım halk bulunmadığının ancak hasım hükümetler bulunduğunun altını çizen Ryabkov, "Burada büyük bir fark var ve Devlet Başkanı'nın mesajının anlamı da burada. Sert cepheleşmenin yaşandığı mevcut jeopolitik durumda bizim çizgimizi Batılı hasımlarımızın çizgisinden ayıran temel unsur budur" ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin tamamen Rusofobinin esiri olduğunu ve Rus pasaportuna sahip herkesi düşman olarak gösterme girişiminde bulunduğunu kaydeden Ryabkov, bunların Batı'da uzun yıllardır devam eden ve özellikle özel askeri harekatın başlamasından sonra kullanılan yöntemler açısından çirkinleşen enformasyon kampanyasının alfa ve omega'sı olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230509/kuzey-kore-lideri-kim-zafer-gunu-dolayisiyla-putine-mesaj-gonderdi-1070839277.html

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rusya, sergey ryabkov, vladimir putin, rusya’ya hasım ülkeler, zafer günü