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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-bizim-icin-hasim-halklar-yok-hasim-hukumetler-var-1070844022.html
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı: Bizim için hasım halklar yok, hasım hükümetler var
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı: Bizim için hasım halklar yok, hasım hükümetler var
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova için hasım halklar olmadığını ancak hasım hükümetler bulunduğunu ifade etti. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T15:01+0300
2023-05-09T15:02+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey ryabkov
vladimir putin
rusya’ya hasım ülkeler
zafer günü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl Meydan'daki 9 Mayıs Zafer Günü töreninde yaptığı konuşmada Rusya için Batı'da ve Doğu'da hasım ve düşman halklar bulunmadığını söylemişti.Gazeteciler, Ryabkov'la yaptıkları röportaj sırasında Putin'in sözlerini anımsatarak bunun ne anlama geldiğini sordu.Rusya için hasım halk bulunmadığının ancak hasım hükümetler bulunduğunun altını çizen Ryabkov, "Burada büyük bir fark var ve Devlet Başkanı'nın mesajının anlamı da burada. Sert cepheleşmenin yaşandığı mevcut jeopolitik durumda bizim çizgimizi Batılı hasımlarımızın çizgisinden ayıran temel unsur budur" ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin tamamen Rusofobinin esiri olduğunu ve Rus pasaportuna sahip herkesi düşman olarak gösterme girişiminde bulunduğunu kaydeden Ryabkov, bunların Batı'da uzun yıllardır devam eden ve özellikle özel askeri harekatın başlamasından sonra kullanılan yöntemler açısından çirkinleşen enformasyon kampanyasının alfa ve omega'sı olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230509/kuzey-kore-lideri-kim-zafer-gunu-dolayisiyla-putine-mesaj-gonderdi-1070839277.html
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rusya, sergey ryabkov, vladimir putin, rusya’ya hasım ülkeler, zafer günü
rusya, sergey ryabkov, vladimir putin, rusya’ya hasım ülkeler, zafer günü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı: Bizim için hasım halklar yok, hasım hükümetler var

15:01 09.05.2023 (güncellendi: 15:02 09.05.2023)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinKızıl Meydan
Kızıl Meydan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© Sputnik / POOL
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova için hasım halklar olmadığını ancak hasım hükümetler bulunduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl Meydan'daki 9 Mayıs Zafer Günü töreninde yaptığı konuşmada Rusya için Batı'da ve Doğu'da hasım ve düşman halklar bulunmadığını söylemişti.

Gazeteciler, Ryabkov'la yaptıkları röportaj sırasında Putin'in sözlerini anımsatarak bunun ne anlama geldiğini sordu.

Rusya için hasım halk bulunmadığının ancak hasım hükümetler bulunduğunun altını çizen Ryabkov, "Burada büyük bir fark var ve Devlet Başkanı'nın mesajının anlamı da burada. Sert cepheleşmenin yaşandığı mevcut jeopolitik durumda bizim çizgimizi Batılı hasımlarımızın çizgisinden ayıran temel unsur budur" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin tamamen Rusofobinin esiri olduğunu ve Rus pasaportuna sahip herkesi düşman olarak gösterme girişiminde bulunduğunu kaydeden Ryabkov, bunların Batı'da uzun yıllardır devam eden ve özellikle özel askeri harekatın başlamasından sonra kullanılan yöntemler açısından çirkinleşen enformasyon kampanyasının alfa ve omega'sı olduğunu vurguladı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
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