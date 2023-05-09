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Kuzey Kore lideri Kim, Zafer Günü dolayısıyla Putin'e mesaj gönderdi
Kuzey Kore lideri Kim, Zafer Günü dolayısıyla Putin'e mesaj gönderdi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T14:13+0300
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dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
zafer günü
vladimir putin
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Kim, Rusya'da Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin yıl dönümü dolayısıyla kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü için Putin'e yolladığı mesajda, Rusya'nın 'düşman güçlerin bütün meydan okumalarını ve tehditlerini dağıtacağını' kaydetti.Kim, Rusya'nın 'emperyalistlerin keyfi uygulamalarına karşı uluslararası adaleti sağlamak için kutsal bir mücadele' verdiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230509/moskovada-sscbnin-nazi-almanyasi-karsisinda-elde-ettigi-zaferin-78-yili-kutlaniyor-1070815194.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, zafer günü, vladimir putin
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, zafer günü, vladimir putin

Kuzey Kore lideri Kim, Zafer Günü dolayısıyla Putin'e mesaj gönderdi

14:13 09.05.2023 (güncellendi: 14:14 09.05.2023)
© AFP 2023 / GAVRIIL GRIGOROVVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / GAVRIIL GRIGOROV
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
Kim, Rusya'da Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin yıl dönümü dolayısıyla kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü için Putin'e yolladığı mesajda, Rusya'nın 'düşman güçlerin bütün meydan okumalarını ve tehditlerini dağıtacağını' kaydetti.
Kim, Rusya'nın 'emperyalistlerin keyfi uygulamalarına karşı uluslararası adaleti sağlamak için kutsal bir mücadele' verdiğini ifade etti.
Kızıl Meydan'da Büyük Zaferin 78. yıl dönümü onuruna Geçit Töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
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Moskova'da SSCB’nin Nazi Almanyası karşısında elde ettiği zaferin 78. yılı kutlandı
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