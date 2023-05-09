https://sputniknews.com.tr/20230509/kuzey-kore-lideri-kim-zafer-gunu-dolayisiyla-putine-mesaj-gonderdi-1070839277.html

Kuzey Kore lideri Kim, Zafer Günü dolayısıyla Putin'e mesaj gönderdi

Kuzey Kore lideri Kim, Zafer Günü dolayısıyla Putin'e mesaj gönderdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T14:13+0300

2023-05-09T14:13+0300

2023-05-09T14:14+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

zafer günü

vladimir putin

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Kim, Rusya'da Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin yıl dönümü dolayısıyla kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü için Putin'e yolladığı mesajda, Rusya'nın 'düşman güçlerin bütün meydan okumalarını ve tehditlerini dağıtacağını' kaydetti.Kim, Rusya'nın 'emperyalistlerin keyfi uygulamalarına karşı uluslararası adaleti sağlamak için kutsal bir mücadele' verdiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230509/moskovada-sscbnin-nazi-almanyasi-karsisinda-elde-ettigi-zaferin-78-yili-kutlaniyor-1070815194.html

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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, zafer günü, vladimir putin