https://sputniknews.com.tr/20230509/kuzey-kore-lideri-kim-zafer-gunu-dolayisiyla-putine-mesaj-gonderdi-1070839277.html
Kuzey Kore lideri Kim, Zafer Günü dolayısıyla Putin'e mesaj gönderdi
Kuzey Kore lideri Kim, Zafer Günü dolayısıyla Putin'e mesaj gönderdi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T14:13+0300
2023-05-09T14:13+0300
2023-05-09T14:14+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
zafer günü
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070825431_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_48c1ab662028ae3253957397db56451d.jpg
Kim, Rusya'da Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin yıl dönümü dolayısıyla kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü için Putin'e yolladığı mesajda, Rusya'nın 'düşman güçlerin bütün meydan okumalarını ve tehditlerini dağıtacağını' kaydetti.Kim, Rusya'nın 'emperyalistlerin keyfi uygulamalarına karşı uluslararası adaleti sağlamak için kutsal bir mücadele' verdiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230509/moskovada-sscbnin-nazi-almanyasi-karsisinda-elde-ettigi-zaferin-78-yili-kutlaniyor-1070815194.html
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070825431_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_51bc26f5f14c425110161b33cbf648a9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, zafer günü, vladimir putin
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, zafer günü, vladimir putin
Kuzey Kore lideri Kim, Zafer Günü dolayısıyla Putin'e mesaj gönderdi
14:13 09.05.2023 (güncellendi: 14:14 09.05.2023) Abone ol
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
Kim, Rusya'da Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin yıl dönümü dolayısıyla kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü için Putin'e yolladığı mesajda, Rusya'nın 'düşman güçlerin bütün meydan okumalarını ve tehditlerini dağıtacağını' kaydetti.
Kim, Rusya'nın 'emperyalistlerin keyfi uygulamalarına karşı uluslararası adaleti sağlamak için kutsal bir mücadele' verdiğini ifade etti.