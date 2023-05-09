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SON DAKİKA | Putin: Alman Nazi güçlerine karşı elde edilen ortak zafere SSCB halklarının her biri katkı sunmuştur
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Moskova'da SSCB’nin Nazi Almanyası karşısında elde ettiği zaferin 78. yılı kutlanıyor
Moskova'da SSCB’nin Nazi Almanyası karşısında elde ettiği zaferin 78. yılı kutlanıyor
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da Sovyet ordusunun İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman Nazi güçlerini yenilgiye uğratışının 78. yıl dönümü... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
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rusya, zafer günü, vladimir putin, kızıl meydan, новый онлайн для белой редактуры
rusya, zafer günü, vladimir putin, kızıl meydan, новый онлайн для белой редактуры
Kızıl Meydan'da Büyük Zaferin 78. yıl dönümü onuruna Geçit Töreni - Sputnik Türkiye

Moskova'da SSCB’nin Nazi Almanyası karşısında elde ettiği zaferin 78. yılı kutlanıyor

10:09 09.05.2023
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da Sovyet ordusunun İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman Nazi güçlerini yenilgiye uğratışının 78. yıl dönümü nedeniyle askeri geçit töreni düzenleniyor.
Kızıl Meydan’da düzenlenen zafer geçidinde 10 bin asker ve 125 askeri aracın yer alacağı biliniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zafer geçidi sırasında bir konuşma yapacak.
Törende; Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev, Kırgızistan lideri Sadır Japarov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, Özbekistan lideri Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdımuhamedov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da yer alıyor.
Ukrayna güçlerinin geçen hafta Kremlin Sarayı’na dronelar ile düzenlediği saldırı girişiminin ardından, Kremlin duvarlarının hemen dışında yer alan Kızıl Meydan’daki tören için olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda.
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10:34 09.05.2023
10:20 09.05.2023
Putin: Bize karşı başlatılan savaşla baş edeceğiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zafer geçidi sırasında yaptığı konuşmada, “Rusya’ya karşı bir savaş başlatılmış durumda, fakat terörizmi yendik, bununla da baş edeceğiz” dedi.
Putin'in diğer açıklamaları:
- Batı, çatışmalar, krizler ve darbelerin gerçekleşmesi için provokasyon yapıyor; esasında soygun ve şiddet sistemi olan kendi kurallarını dikte etmek adına geleneksel değerleri yerle bir ediyor.
- Kiev bir devlet darbesinin esiri oldu ve Batı’nın ellerinde bir koz, bir pazarlık objesi haline geldi.
- (Zafer geçicide eski SSCB ülkelerini içeren Bağımsız Devletler Topluluğu liderlerinin hemen hemen hepsinin katılıyor olmasına ilişkin) Alman Nazi güçlerine karşı elde edilen ortak zafere SSCB halklarının her biri katkı sunmuştur, bunu her daim hatırlayacağız.
Eski SSCB ülkelerini içeren Bağımsız Devletler Topluluğu liderleri ve Putin - Sputnik Türkiye
© Sputnik / POOL
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- Vatanımızın yazgısını belirleyen savaşlar her daim kutsal olmuştur, (Ukrayna’da sürdürülen) özel askeri operasyona katılanlarla gurur duyuyoruz, şu an bundan daha önemli olan başka bir şey yok.
Rusya Devlet Başkanı Putin, zafer geçidi sırasındaki konuşmasını, “Rusya için, cesur silahlı kuvvetlerimiz için, zafer için! Çok yaşayın!” sözleri ile sonlandırdı.
10:15 09.05.2023
Kızıl Meydan'da Büyük Zaferin 78. yıl dönümü onuruna Geçit Töreni - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Григорий Сысоев
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10:14 09.05.2023
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov, geçit töreni sırasında askerleri selamladı.
Kızıl Meydan'da Büyük Zaferin 78. yıl dönümü onuruna Geçit Töreni - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Григорий Сысоев
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10:11 09.05.2023
Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer Bayramı geçit töreni başladı
Sovyet ordusunun, Nazi güçleri karşısında elde ettiği zaferin sembolü olan Zafer Sancağı askerler tarafından Kızıl Meydan’dan geçirildi.
10:01 09.05.2023
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