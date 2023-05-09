Moskova'da SSCB’nin Nazi Almanyası karşısında elde ettiği zaferin 78. yılı kutlanıyor

Putin: Bize karşı başlatılan savaşla baş edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zafer geçidi sırasında yaptığı konuşmada, “Rusya’ya karşı bir savaş başlatılmış durumda, fakat terörizmi yendik, bununla da baş edeceğiz” dedi.

Putin'in diğer açıklamaları:

- Batı, çatışmalar, krizler ve darbelerin gerçekleşmesi için provokasyon yapıyor; esasında soygun ve şiddet sistemi olan kendi kurallarını dikte etmek adına geleneksel değerleri yerle bir ediyor.

- Kiev bir devlet darbesinin esiri oldu ve Batı’nın ellerinde bir koz, bir pazarlık objesi haline geldi.

- (Zafer geçicide eski SSCB ülkelerini içeren Bağımsız Devletler Topluluğu liderlerinin hemen hemen hepsinin katılıyor olmasına ilişkin) Alman Nazi güçlerine karşı elde edilen ortak zafere SSCB halklarının her biri katkı sunmuştur, bunu her daim hatırlayacağız.

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- Vatanımızın yazgısını belirleyen savaşlar her daim kutsal olmuştur, (Ukrayna’da sürdürülen) özel askeri operasyona katılanlarla gurur duyuyoruz, şu an bundan daha önemli olan başka bir şey yok.

Rusya Devlet Başkanı Putin, zafer geçidi sırasındaki konuşmasını, “Rusya için, cesur silahlı kuvvetlerimiz için, zafer için! Çok yaşayın!” sözleri ile sonlandırdı.