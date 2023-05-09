Moskova'da SSCB’nin Nazi Almanyası karşısında elde ettiği zaferin 78. yılı kutlanıyor

Kızıl Meydan’da düzenlenen zafer geçidinde 10 bin asker ve 125 askeri aracın yer alacağı biliniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zafer geçidi sırasında bir konuşma yapacak.
Törende; Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev, Kırgızistan lideri Sadır Japarov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, Özbekistan lideri Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdımuhamedov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da yer alıyor.
Ukrayna güçlerinin geçen hafta Kremlin Sarayı’na dronelar ile düzenlediği saldırı girişiminin ardından, Kremlin duvarlarının hemen dışında yer alan Kızıl Meydan’daki tören için olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda.