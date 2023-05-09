https://sputniknews.com.tr/20230509/philips-rusyaya-tibbi-ekipman-tedarik-etmeye-devam-edecek-1070863873.html

Philips Rusya’ya tıbbi ekipman tedarik etmeye devam edecek

Philips Rusya’ya tıbbi ekipman tedarik etmeye devam edecek

Hollandalı tıbbi teknoloji üreticisi Philips’in CEO'su Roy Jakobs, Ukrayna’daki çatışmaya rağmen Rusya’ya hastane ekipmanı tedarik etmeye devam edeceklerini... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T21:58+0300

2023-05-09T21:58+0300

2023-05-09T21:58+0300

ukrayna krizi

philips

rusya

ekipman

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Philips CEO’su Roy Jakobs, Amsterdam’daki yıllık hissedarlar toplantısında yaptığı açıklamada “Tıbbi bakım hakkı evrenseldir ve biz de tıbbi hizmet sunan sisteminin bir parçasıyız. Bunu hem Rusya’da hem de Ukrayna’da yapıyoruz" dedi.Jakobs, Philips’in Rusya’daki faaliyetinin, hastane ekipmanları tedariki ve servisine odaklandığını söyledi.Aynı zamanda şirket, Rusya’da anne bakım ürünleri hariç kişisel sağlık ürünlerinin satışını durdurdu.

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philips, rusya, ekipman