https://sputniknews.com.tr/20230509/philips-rusyaya-tibbi-ekipman-tedarik-etmeye-devam-edecek-1070863873.html
Philips Rusya’ya tıbbi ekipman tedarik etmeye devam edecek
Philips Rusya’ya tıbbi ekipman tedarik etmeye devam edecek
Hollandalı tıbbi teknoloji üreticisi Philips’in CEO'su Roy Jakobs, Ukrayna’daki çatışmaya rağmen Rusya’ya hastane ekipmanı tedarik etmeye devam edeceklerini... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T21:58+0300
2023-05-09T21:58+0300
2023-05-09T21:58+0300
ukrayna krizi
philips
rusya
ekipman
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Philips CEO’su Roy Jakobs, Amsterdam’daki yıllık hissedarlar toplantısında yaptığı açıklamada “Tıbbi bakım hakkı evrenseldir ve biz de tıbbi hizmet sunan sisteminin bir parçasıyız. Bunu hem Rusya’da hem de Ukrayna’da yapıyoruz" dedi.Jakobs, Philips’in Rusya’daki faaliyetinin, hastane ekipmanları tedariki ve servisine odaklandığını söyledi.Aynı zamanda şirket, Rusya’da anne bakım ürünleri hariç kişisel sağlık ürünlerinin satışını durdurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230506/bati-basini-ab-rusyayi-cezalandirmanin-yeni-bir-yolunu-buldu-1070708116.html
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Philips Rusya’ya tıbbi ekipman tedarik etmeye devam edecek
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Hollandalı tıbbi teknoloji üreticisi Philips’in CEO'su Roy Jakobs, Ukrayna’daki çatışmaya rağmen Rusya’ya hastane ekipmanı tedarik etmeye devam edeceklerini söyledi.
Philips CEO’su Roy Jakobs, Amsterdam’daki yıllık hissedarlar toplantısında yaptığı açıklamada “Tıbbi bakım hakkı evrenseldir ve biz de tıbbi hizmet sunan sisteminin bir parçasıyız. Bunu hem Rusya’da hem de Ukrayna’da yapıyoruz" dedi.
Jakobs, Philips’in Rusya’daki faaliyetinin, hastane ekipmanları tedariki ve servisine odaklandığını söyledi.
Aynı zamanda şirket, Rusya’da anne bakım ürünleri hariç kişisel sağlık ürünlerinin satışını durdurdu.