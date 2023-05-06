https://sputniknews.com.tr/20230506/bati-basini-ab-rusyayi-cezalandirmanin-yeni-bir-yolunu-buldu-1070708116.html

Batı basını: AB, Rusya'yı cezalandırmanın yeni bir yolunu buldu

Batı basını: AB, Rusya'yı cezalandırmanın yeni bir yolunu buldu

Alman haber ajansı DPA, AB’nin Rusya'ya yönelik yaptırımların aşılması nedeniyle üçüncü ülkelere ihracatın sınırlandırılması konusunu tartıştığını aktardı. 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T14:11+0300

2023-05-06T14:11+0300

2023-05-06T14:11+0300

ukrayna krizi

avrupa komisyonu

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

ab

avrupa birliği

yaptırım

ihracat

paket

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101403/12/1014031226_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_b52ca1ba121e6f5370f15880ed63bb56.jpg

DPA’nın haberine göre Avrupa Komisyonu, Rus karşıtı yaptırımların aşılmasıyla mücadele kapsamında üçüncü ülkelere yapılan ihracatı sınırlama imkanının getirilmesini önerdi. Haberde, Avrupa Komisyonu'nun 11. yaptırım paketinin bir parçası olarak bu önerisini üye ülkelere gönderdiği belirtildi.Yaptırımların aşıldığından şüphelenilen durumlarda caydırıcı olarak üçüncü ülkelere ihracatın kısıtlanması için yasal bir imkan yaratılmasının planlandığına vurgu yapılan haberde, bunun yeterli olmaması halinde, ikinci aşamada başta çift kullanımlı ürünler olmak üzere belirli malların ihracatının yasaklanabileceği kaydedildi.Haberde ayrıca, 27 AB üye ülkesinin daimi temsilcilerinin öneriyi önümüzdeki çarşamba günü görüşecekleri vurgulanarak, hedefin 11. yaptırım paketini bu ay bitmeden geçirmek olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230506/rus-yazar-zahar-prilepinin-otomobili-nijniy-novgorod-bolgesinde-havaya-ucuruldu-1070706541.html

rusya

ukrayna

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa komisyonu, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ab, avrupa birliği, yaptırım, ihracat, paket