https://sputniknews.com.tr/20230506/bati-basini-ab-rusyayi-cezalandirmanin-yeni-bir-yolunu-buldu-1070708116.html
Batı basını: AB, Rusya'yı cezalandırmanın yeni bir yolunu buldu
Batı basını: AB, Rusya'yı cezalandırmanın yeni bir yolunu buldu
Alman haber ajansı DPA, AB’nin Rusya'ya yönelik yaptırımların aşılması nedeniyle üçüncü ülkelere ihracatın sınırlandırılması konusunu tartıştığını aktardı. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T14:11+0300
2023-05-06T14:11+0300
2023-05-06T14:11+0300
ukrayna krizi
avrupa komisyonu
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
ab
avrupa birliği
yaptırım
ihracat
paket
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DPA’nın haberine göre Avrupa Komisyonu, Rus karşıtı yaptırımların aşılmasıyla mücadele kapsamında üçüncü ülkelere yapılan ihracatı sınırlama imkanının getirilmesini önerdi. Haberde, Avrupa Komisyonu'nun 11. yaptırım paketinin bir parçası olarak bu önerisini üye ülkelere gönderdiği belirtildi.Yaptırımların aşıldığından şüphelenilen durumlarda caydırıcı olarak üçüncü ülkelere ihracatın kısıtlanması için yasal bir imkan yaratılmasının planlandığına vurgu yapılan haberde, bunun yeterli olmaması halinde, ikinci aşamada başta çift kullanımlı ürünler olmak üzere belirli malların ihracatının yasaklanabileceği kaydedildi.Haberde ayrıca, 27 AB üye ülkesinin daimi temsilcilerinin öneriyi önümüzdeki çarşamba günü görüşecekleri vurgulanarak, hedefin 11. yaptırım paketini bu ay bitmeden geçirmek olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230506/rus-yazar-zahar-prilepinin-otomobili-nijniy-novgorod-bolgesinde-havaya-ucuruldu-1070706541.html
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avrupa komisyonu, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ab, avrupa birliği, yaptırım, ihracat, paket
avrupa komisyonu, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ab, avrupa birliği, yaptırım, ihracat, paket
Batı basını: AB, Rusya'yı cezalandırmanın yeni bir yolunu buldu
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Alman haber ajansı DPA, AB’nin Rusya'ya yönelik yaptırımların aşılması nedeniyle üçüncü ülkelere ihracatın sınırlandırılması konusunu tartıştığını aktardı.
DPA’nın haberine göre Avrupa Komisyonu, Rus karşıtı yaptırımların aşılmasıyla mücadele kapsamında üçüncü ülkelere yapılan ihracatı sınırlama imkanının getirilmesini önerdi. Haberde, Avrupa Komisyonu'nun 11. yaptırım paketinin bir parçası olarak bu önerisini üye ülkelere gönderdiği belirtildi.
Yaptırımların aşıldığından şüphelenilen durumlarda caydırıcı olarak üçüncü ülkelere ihracatın kısıtlanması için yasal bir imkan yaratılmasının planlandığına vurgu yapılan haberde, bunun yeterli olmaması halinde, ikinci aşamada başta çift kullanımlı ürünler olmak üzere belirli malların ihracatının yasaklanabileceği kaydedildi.
Haberde ayrıca, 27 AB üye ülkesinin daimi temsilcilerinin öneriyi önümüzdeki çarşamba günü görüşecekleri vurgulanarak, hedefin 11. yaptırım paketini bu ay bitmeden geçirmek olduğu belirtildi.