https://sputniknews.com.tr/20230509/ozan-bingol-tipten-aday-oldugum-gun-esimin-bakanliktaki-gorevine-son-verildi-1070835240.html
Ozan Bingöl: TİP'ten aday olduğum gün eşimin bakanlıktaki görevine son verildi
Ozan Bingöl: TİP'ten aday olduğum gün eşimin bakanlıktaki görevine son verildi
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı olduğu gün eşinin Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki (MEB) görevine son verildiğini... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T13:18+0300
2023-05-09T13:18+0300
2023-05-09T13:18+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye işçi partisi (tip)
milletvekili
adaylık
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı olan vergi uzmanı Ozan Bingöl, FOX TV'de canlı yayına katıldı.Bingöl, milletvekilliğinin açıklanmasının ardından yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20230409/turkiye-isci-partisi-milletvekili-aday-listesini-duyurdu-1069425349.html
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türkiye işçi partisi (tip), milletvekili, adaylık, meb, milli eğitim bakanlığı (meb)
türkiye işçi partisi (tip), milletvekili, adaylık, meb, milli eğitim bakanlığı (meb)
Ozan Bingöl: TİP'ten aday olduğum gün eşimin bakanlıktaki görevine son verildi
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Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı olduğu gün eşinin Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki (MEB) görevine son verildiğini açıkladı.
Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı olan vergi uzmanı Ozan Bingöl, FOX TV'de canlı yayına katıldı.
Bingöl, milletvekilliğinin açıklanmasının ardından yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“Eşim birkaç yıldır MEB’de görevlendirmeyle çalışıyordu. Adaylığımın açıklanmasından 24 saat geçmeden Bakanlık’taki görevlendirilmesi sonlandırıldı. MEB’i tarikatlara, cemaatlere teslim edenler, 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine ses çıkarmayanlar eşimin Bakanlık’taki görevlendirmesini sonlandırdılar. Burada adil rekabetten bahsedebilir miyiz? Ben korkuyu 12 yaşında Madımak’ta bıraktım zaten.”