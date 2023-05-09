Ozan Bingöl: TİP'ten aday olduğum gün eşimin bakanlıktaki görevine son verildi

“Eşim birkaç yıldır MEB’de görevlendirmeyle çalışıyordu. Adaylığımın açıklanmasından 24 saat geçmeden Bakanlık’taki görevlendirilmesi sonlandırıldı. MEB’i tarikatlara, cemaatlere teslim edenler, 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine ses çıkarmayanlar eşimin Bakanlık’taki görevlendirmesini sonlandırdılar. Burada adil rekabetten bahsedebilir miyiz? Ben korkuyu 12 yaşında Madımak’ta bıraktım zaten.”