https://sputniknews.com.tr/20230409/turkiye-isci-partisi-milletvekili-aday-listesini-duyurdu-1069425349.html

Türkiye İşçi Partisi milletvekili aday listesini duyurdu

Türkiye İşçi Partisi milletvekili aday listesini duyurdu

Türkiye İşçi Partisi genel seçimler için belirlediği milletvekili aday listesini duyurdu. Sera Kadıgil İstanbul 1. Bölge, Ahmet Şık İstanbul 2. Bölge ve Erkan... 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T18:03+0300

2023-04-09T18:03+0300

2023-04-09T18:04+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

seçim

türkiye işçi partisi (tip)

milletvekili adayı

ysk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/0c/1051678829_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_0a3d9e09d73bb33dee40f7aeb31f7c1a.jpg

Emek ve Özgürlük İttifakı'nda bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP), 49 il ve 52 seçim bölgesinde gösterdiği milletvekili adaylarını duyurdu. TİP'in milletvekili adayları tam listesi şu şekilde: ADANA 1 DUYGU YILMAZADANA 2 SEDA AŞKINADANA 3 AHMET FARUK ULAŞADANA 4 MESUT KOYUNADANA 5 UTKU ALEMDAROĞLUADANA 6 DİLA AKARADANA 7 MERYEM MAZMAN KARTALADANA 8 ONURCAN GÜRBÜZADANA 9 EDA BAHAR KOCABEYLERADANA 10 HÜSEYİN EVGİNADANA 11 OĞUZCAN KILIÇADANA 12 MEHMET SELİM AKMANADANA 13 MUSTAFA ÇELİKADANA 14 SEMİH AKKIRCIKADANA 15 EREN ARARATADIYAMAN 1ADIYAMAN 2ADIYAMAN 3ADIYAMAN 4ADIYAMAN 5AFYONKARAHİSAR 1 PINAR SİSLİTUNAAFYONKARAHİSAR 2 LALE PELİN BEYAZITAFYONKARAHİSAR 3 ARDA DUVARCIAFYONKARAHİSAR 4 SEVİL ALTINAFYONKARAHİSAR 5 CAFER ÖZTÜRKAFYONKARAHİSAR 6 İBRAHİM ORBAYAĞRI 1AĞRI 2AĞRI 3AĞRI 4AKSARAY 1 DENİZ AYAKSARAY 2 EMİR ERSİN KAHRAMANAKSARAY 3 RAMAZAN KORKMAZAKSARAY 4 SONER ASLANAMASYA 1 MELİKE ÖZTÜRK ARDUÇAMASYA 2 EREN GÖNENAMASYA 3 DİLAVER ÖZTÜRKANKARA-1 1ANKARA-1 2ANKARA-1 3ANKARA-1 4ANKARA-1 5ANKARA-1 6ANKARA-1 7ANKARA-1 8ANKARA-1 9ANKARA-1 10ANKARA-1 11ANKARA-1 12ANKARA-1 13ANKARA-2 1 ÖZGÜR AYBAŞANKARA-2 2 YELDA KOÇAK URFAANKARA-2 3 BEKTAŞ RIZA HANEDANANKARA-2 4 ÖZDİL ÜÇÖZANKARA-2 5 SEVGİ HAZIRANKARA-2 6 ASİYE SÜLLÜANKARA-2 7 FATİH ÖZAKOĞLUANKARA-2 8 MAHİR ÜNSAL ERİŞANKARA-2 9 BARIŞ AYDOĞANANKARA-2 10 YERSU BÜYÜKDAĞANKARA-2 11 MUSTAFA ERTARAKÇIANKARA-3 1 OZAN BİNGÖLANKARA-3 2 MİSKET ELİF ÇONGURANKARA-3 3 TUĞBA GÜRSOYANKARA-3 4 HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLUANKARA-3 5 DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREKANKARA-3 6 EGE ARDA ANILANANKARA-3 7 BEKİR TUNCAY ÇELENANKARA-3 8 OZAN YURDAKALANKARA-3 9 MUSTAFA KOLCUANKARA-3 10 EBRU BESEANKARA-3 11 ERSİN BEYTEMURANKARA-3 12 ILGIN BARAN ÖCALANTALYA 1 YUNUS BAŞARANANTALYA 2 BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLUANTALYA 3 EMİRE ULUTAŞANTALYA 4 TUNCAY KOÇANTALYA 5 EMİNE BÜYÜKNOHUTÇUANTALYA 6 AYŞE BİLGE KALINANTALYA 7 EZGİ ALTINKURT SAĞLIKANTALYA 8 KERİM UĞURANTALYA 9 GÜLİZAR KOCADAĞANTALYA 10 HASAN GİRGİNELANTALYA 11 AYFER GÜNEŞHANANTALYA 12 AHMET ELATAŞANTALYA 13 BETÜL ÜRKÜTENANTALYA 14 GAMZE PELİN DEMİRCANANTALYA 15 BİLGE ERKANTALYA 16 LEYLA ÇELEBİANTALYA 17 MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLUARDAHAN 1ARDAHAN 2ARTVİN 1 FEYZULLAH SERKAN ACARARTVİN 2 TİMUR ŞİMŞEKAYDIN 1AYDIN 2AYDIN 3AYDIN 4AYDIN 5AYDIN 6AYDIN 7AYDIN 8BALIKESİR 1 SERHAT SUHA ÖZCANBALIKESİR 2 MÜGE OKURBALIKESİR 3 AÇELYA SUNGURBALIKESİR 4 ŞERİFE SEVİM ŞENELBALIKESİR 5 OKTAY ŞÜKÜRBALIKESİR 6 BARAN BAKIRBALIKESİR 7 GİZEM YOĞURTÇUBALIKESİR 8 CEM CANTAŞBALIKESİR 9 FATİH NİYAZİOĞLUBARTIN 1BARTIN 2BATMAN 1BATMAN 2BATMAN 3BATMAN 4BATMAN 5BAYBURT 1 AYSEL SİLİBİLECİK 1 CENK DİKBİLECİK 2 CEYLAN ÖZÇELİKBİNGÖL 1BİNGÖL 2BİNGÖL 3BİTLİS 1BİTLİS 2BİTLİS 3BOLU 1 FİGEN ÇAKIRBOLU 2 ERAYCAN SAFABOLU 3 ÖMER BARIŞ SAFİBURDUR 1BURDUR 2BURDUR 3BURSA-1 1 MAHMUT HAKAN KOÇAKBURSA-1 2 HELİN İLCEKBURSA-1 3 ERHAN İMRALIBURSA-1 4 SELAHADDİN HABİB GÖBELEZBURSA-1 5 TİMUR TORGAYBURSA-1 6 EYLEM GÜN GÜNEŞBURSA-1 7 SUAT ŞENOCAKBURSA-1 8 BUSENUR ÇOBANBURSA-1 9 ADİ MURAT DEMİRHANBURSA-1 10 REFAYİ REFAYİOĞLUBURSA-2 1BURSA-2 2BURSA-2 3BURSA-2 4BURSA-2 5BURSA-2 6BURSA-2 7BURSA-2 8BURSA-2 9BURSA-2 10ÇANAKKALE 1 AYFER GÖLÇANAKKALE 2 REYHAN ÇALIŞKANÇANAKKALE 3 MUHHAMED YAVAŞÇANAKKALE 4 DORUK ULAŞ ÖZDEMİRÇANKIRI 1 SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZÇANKIRI 2 MURAT ÖZBEKÇORUM 1 HABİBE ALKANÇORUM 2 CANSEVER EKERÇORUM 3 CAN NESİMİ KARABİBERÇORUM 4 ASMİN NİMET SİNGEZDENİZLİ 1 YAĞMUR YALÇINDENİZLİ 2 COŞKUN ÇETİNDENİZLİ 3 PELİN ŞENDENİZLİ 4 SERDAL ATLAMIŞDENİZLİ 5 SERDAR AŞÇIDENİZLİ 6 İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZDENİZLİ 7 HATİCE KİRİŞDİYARBAKIR 1DİYARBAKIR 2DİYARBAKIR 3DİYARBAKIR 4DİYARBAKIR 5DİYARBAKIR 6DİYARBAKIR 7DİYARBAKIR 8DİYARBAKIR 9DİYARBAKIR 10DİYARBAKIR 11DİYARBAKIR 12DÜZCE 1 ALEV İŞLERDÜZCE 2 IRMAK SAÇKESENDÜZCE 3 EBRU ŞENEDİRNE 1 GÜRAY MUHÇUEDİRNE 2 CANER SOYDANEDİRNE 3 ZELAL ÖZCANEDİRNE 4 İLHAN BİLECİKELAZIĞ 1ELAZIĞ 2ELAZIĞ 3ELAZIĞ 4ELAZIĞ 5ERZİNCAN 1 MÜSLİM ETLEÇERZİNCAN 2 ÜNAL ÖZÇELİKERZURUM 1ERZURUM 2ERZURUM 3ERZURUM 4ERZURUM 5ERZURUM 6ESKİŞEHİR 1 GÖKAY BAŞARESKİŞEHİR 2 FATMA GİRGİNESKİŞEHİR 3 AYHAN KAYAESKİŞEHİR 4 ASLIHAN TEREESKİŞEHİR 5 BEDİ UYGAR UĞURLUESKİŞEHİR 6 YALÇIN KOMŞUGAZİANTEP 1GAZİANTEP 2GAZİANTEP 3GAZİANTEP 4GAZİANTEP 5GAZİANTEP 6GAZİANTEP 7GAZİANTEP 8GAZİANTEP 9GAZİANTEP 10GAZİANTEP 11GAZİANTEP 12GAZİANTEP 13GAZİANTEP 14GİRESUN 1 NİHAL MEMİŞ DİZDARGİRESUN 2 ÖMÜR HAKYEMEZGİRESUN 3 FIRAT KURTALGİRESUN 4 NESLİHAN ÖZALGÜMÜŞHANE 1 BAHADIR YAVUZGÜMÜŞHANE 2 ÖZLEM DOĞANHAKKARİ 1HAKKARİ 2HAKKARİ 3HATAY 1 ŞERAFETTİN CAN ATALAYHATAY 2 AYLİN AÇIKGÖZHATAY 3 MEHMET ALİ GÜMÜŞHATAY 4 EMRAH KARAÇAYHATAY 5 HASAN AŞKARHATAY 6 NURCAN ÖRDEKHATAY 7 CANSU DALOĞLUHATAY 8 BARIŞ DAĞHATAY 9 ABDULHAMİT YAYARHATAY 10 HÜSEYİN AKGÖLHATAY 11 ÖZLEM PARLAKIĞDIR 1IĞDIR 2ISPARTA 1 ZÜBEYDE ARSANISPARTA 2 CAFER YELSALIISPARTA 3 ALİ NUR DÖNMEZISPARTA 4 OYLUN ERCANİSTANBUL-1 1 SALİHA SERA KADIGİLİSTANBUL-1 2 ANIL DENİZCİİSTANBUL-1 3 ALİ RONAYİSTANBUL-1 4 FATMA KARABULUTİSTANBUL-1 5 SEDAT DURELİSTANBUL-1 6 TAYFUN BUDAKİSTANBUL-1 7 DİDEM DOĞAN AYDEDİMİSTANBUL-1 8 ASUMAN FAZLIOĞLUİSTANBUL-1 9 ERDİNÇ MEHMETOĞLUİSTANBUL-1 10 ARİF ÖZDEMİRİSTANBUL-1 11 MAHBİP DİLEKİSTANBUL-1 12 ÇAĞLAR ÇAĞLIİSTANBUL-1 13 FİLİZ KILIÇİSTANBUL-1 14 FOTİ BENLİSOYİSTANBUL-1 15 HARUN GÖKTEPEİSTANBUL-1 16 MİZGİN ÖZMENİSTANBUL-1 17 BÜLENT YÜKSELİSTANBUL-1 18 ALİ İZZET ETİİSTANBUL-1 19 FIRAT ÇOBANİSTANBUL-1 20 GÖKÇE USTAİSTANBUL-1 21 EYLEM PINARİSTANBUL-1 22 GÖRKEM DURUİSTANBUL-1 23 ZEYNEP DEMİRELİSTANBUL-1 24 OKTAY RAİF EVRENSELİSTANBUL-1 25 MEHMET KILIÇİSTANBUL-1 26 MEHMET ACARİSTANBUL-1 27 EZGİ CEREN IŞIKİSTANBUL-1 28 ESİN AYDIN KAYAİSTANBUL-1 29 GÜNER YENERİSTANBUL-1 30 NURDAN ÜNVERİSTANBUL-1 31 HAKAN BİLGEHANİSTANBUL-1 32 ESMA KARAİSTANBUL-1 33 EMİRHAN TURANİSTANBUL-1 34 CENK VERDİİSTANBUL-1 35 UTKU URAZ AYDINİSTANBUL-2 1 AHMET ŞIKİSTANBUL-2 2 MISRA ÖZİSTANBUL-2 3 ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTIİSTANBUL-2 4 KORAY DOĞAN URBARİSTANBUL-2 5 YILMAZ ASLANTÜRKİSTANBUL-2 6 ŞERİF ÖZGÜR URFAİSTANBUL-2 7 FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDARİSTANBUL-2 8 ATAKAN ÖZSOYİSTANBUL-2 9 ENES KARAKAŞİSTANBUL-2 10 EVİN DOĞUİSTANBUL-2 11 SENNUR SIRBUDAKİSTANBUL-2 12 NACİYE BABALIKİSTANBUL-2 13 BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİLİSTANBUL-2 14 METİN AKINİSTANBUL-2 15 EMRAH YALÇINİSTANBUL-2 16 ELİF DAMLA İLGİNİSTANBUL-2 17 HASAN HÜSEYİN ŞENSESİSTANBUL-2 18 BAHA AYDINİSTANBUL-2 19 MEHMET KÖKSALİSTANBUL-2 20 TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLUİSTANBUL-2 21 KAYACAN ÇENGELİSTANBUL-2 22 OZAN ERBAŞİSTANBUL-2 23 CAN YILMAZ KAYAİSTANBUL-2 24 DERSİM ŞAN GENÇİSTANBUL-2 25 EREN IŞIKBAŞİSTANBUL-2 26 MERTCAN İLGÖZİSTANBUL-2 27 HASAN KARAYİĞİTİSTANBUL-3 1 ERKAN BAŞİSTANBUL-3 2 MERYEM GÖKTEPE TÜRKMENİSTANBUL-3 3 UMUR EKREM TALUİSTANBUL-3 4 YAPRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLUİSTANBUL-3 5 ÖZLEM TEKEİSTANBUL-3 6 FEREMEZ TUNCAYİSTANBUL-3 7 JİYAN AYBARİSTANBUL-3 8 AYLİN DOĞANİSTANBUL-3 9 BİLGEHAN TUBA TİRYAKİİSTANBUL-3 10 NİLAY BARKINİSTANBUL-3 11 NİLER ALBAYRAKİSTANBUL-3 12 EKREM ERDİNİSTANBUL-3 13 VEYSEL DÖNMEZİSTANBUL-3 14 AHMET ORALİSTANBUL-3 15 EBRU KIRANERİSTANBUL-3 16 MUHAMMED ÇELİKİSTANBUL-3 17 SAADET ÖZSOYİSTANBUL-3 18 FERHAT ÇELİKOĞLUİSTANBUL-3 19 ÖMER TURAİSTANBUL-3 20 ALEV SANATLIOĞLUİSTANBUL-3 21 SİNEM MERTCAN UĞURDOĞANİSTANBUL-3 22 TANYEL SÜZERİSTANBUL-3 23 ÜMİT DENİZİSTANBUL-3 24 FATMA BERAZZİOĞLUİSTANBUL-3 25 SERKAN GENÇİSTANBUL-3 26 GÜNGÖR KAYAİSTANBUL-3 27 GÖZDE ÖZELİSTANBUL-3 28 NİLGÜN TUTAKİSTANBUL-3 29 ŞAHİN ÖZSOYİSTANBUL-3 30 ÖZGE İNCEİSTANBUL-3 31 ANIL GÜLERİSTANBUL-3 32 YAĞMUR ÇETİNİSTANBUL-3 33 NURHAK GÖRKEM DOĞANİSTANBUL-3 34 İLKİN ERKORKUTİSTANBUL-3 35 GİZEM YERİKİSTANBUL-3 36 GÜN ÇAĞ AYDINİZMİR-1 1İZMİR-1 2İZMİR-1 3İZMİR-1 4İZMİR-1 5İZMİR-1 6İZMİR-1 7İZMİR-1 8İZMİR-1 9İZMİR-1 10İZMİR-1 11İZMİR-1 12İZMİR-1 13İZMİR-1 14İZMİR-2 1 İRFAN DEĞİRMENCİİZMİR-2 2 MEHMET KANİİZMİR-2 3 ESER ATAKİZMİR-2 4 ADALET KULİZMİR-2 5 ÖZLEM AVCIİZMİR-2 6 AYDIN TEPEİZMİR-2 7 AYKUT YÜKSELİZMİR-2 8 DENİZ KONDİLİZMİR-2 9 MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİKİZMİR-2 10 ALİ HAYDAR ÖZTÜRKİZMİR-2 11 GÜZEL ÖZTÜRKİZMİR-2 12 OYA OYBİR MİDİLLİİZMİR-2 13 BEYZA YAMANİZMİR-2 14 MELİS AYDINLIKAHRAMANMARAŞ 1KAHRAMANMARAŞ 2KAHRAMANMARAŞ 3KAHRAMANMARAŞ 4KAHRAMANMARAŞ 5KAHRAMANMARAŞ 6KAHRAMANMARAŞ 7KAHRAMANMARAŞ 8KARABÜK 1 GÜNUZ FULYA UZKARABÜK 2 ARZU GENLİKKARABÜK 3 ÖZÜM HANCIKARAMAN 1 EZGİ GÜLŞENKARAMAN 2 KENAN YILMAZKARAMAN 3 OĞUZ YAŞARGİLKARS 1KARS 2KARS 3KASTAMONU 1KASTAMONU 2KASTAMONU 3KAYSERİ 1 AHMET ÇAKIRKAYSERİ 2 NAZIR KAPUSUZKAYSERİ 3 İLAYDA TOKKAYSERİ 4 ÖZLEM DEMİRKAYSERİ 5 SERCAN LAÇINKAYSERİ 6 EREN GÜRPINARKAYSERİ 7 AHMET İŞBİLENKAYSERİ 8 BERİL KARABULUTKAYSERİ 9 CEVHER ÖZBOLATKAYSERİ 10 AYSEL DUMANKIRIKKALE 1KIRIKKALE 2KIRIKKALE 3KIRKLARELİ 1 ZEYNEP BİLGİÇKIRKLARELİ 2 YILMAZ BİÇERKIRKLARELİ 3 DENİZ ÖZTÜRKKIRŞEHİR 1 SİNAN YILDIIRMKIRŞEHİR 2 FUNDAGÜL DEMİRKOLKİLİS 1KİLİS 2KOCAELİ 1KOCAELİ 2KOCAELİ 3KOCAELİ 4KOCAELİ 5KOCAELİ 6KOCAELİ 7KOCAELİ 8KOCAELİ 9KOCAELİ 10KOCAELİ 11KOCAELİ 12KOCAELİ 13KOCAELİ 14KONYA 1 BİLAL ORTAKALAYCIKONYA 2 PINAR BABİRKONYA 3 İBRAHİM ALTINPINARKONYA 4 BİLGE KAAN ÖZDALKONYA 5 YUNUS KOCAKONYA 6 MUHAMMED ENES AKUĞURKONYA 7 AYŞE BAĞLAMIŞKONYA 8 DENİZ CAN AYDINKONYA 9 YAĞMUR TOK ALKONYA 10 MAHİ ÖZNUR BİLENKONYA 11 CENAN ŞARMAN UTKUKONYA 12 ÖMER ERYETKİNKONYA 13 NURCAN KAYAKONYA 14 SERKAN TUNÇ KEÇELİKONYA 15 AYŞE ERDOĞANKÜTAHYA 1 İBRAHİM BEYTULLAH SAYARKÜTAHYA 2 ADNAN PAKKÜTAHYA 3 MUSTAFA ÖZMENKÜTAHYA 4 BURAK ŞERİF KARATEKEKÜTAHYA 5 UTKU ÇİFCİMALATYA 1MALATYA 2MALATYA 3MALATYA 4MALATYA 5MALATYA 6MANİSA 1MANİSA 2MANİSA 3MANİSA 4MANİSA 5MANİSA 6MANİSA 7MANİSA 8MANİSA 9MANİSA 10MARDİN 1MARDİN 2MARDİN 3MARDİN 4MARDİN 5MARDİN 6MERSİN 1 HAKAN GÜNEŞMERSİN 2 EBRU ÇERÇİMERSİN 3 BÜLENT UFUK ATEŞMERSİN 4 GENCER BAYKULMERSİN 5 ŞİLAN EKİNCİMERSİN 6 UĞURCAN ESİROĞLUMERSİN 7 AYŞE SİBEL LEVENTMERSİN 8 ALİ HAKAN ÇETİNMERSİN 9 TENZİLE YADİGAR AKMERSİN 10 OĞUZ ÖZCANLIMERSİN 11 OLCAY YILMAZ ULUĞMERSİN 12 KAMURAN GÜNAYMERSİN 13 DENİZ ARSLANMUĞLA 1 MEHMET ASLANTUĞMUĞLA 2 NEŞE TUNCER GÜNGÜTMUĞLA 3 OSMAN GÜLGÜNMUĞLA 4 MEHMET YAPICIMUĞLA 5 YAĞMUR ÖZGÜR GÜVENMUĞLA 6 FÜSUN ÜNLÜSOYMUĞLA 7 NEŞET KARADAĞMUŞ 1MUŞ 2MUŞ 3NEVŞEHİR 1 HAYRETTİN BAYERNEVŞEHİR 2 GÜLÇİN AKSU DENİZHANNEVŞEHİR 3 İLKE KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLUNİĞDE 1 ELİF ÖNDERNİĞDE 2 KEREM TANILKANNİĞDE 3 EKİN DİCLE ERBİLGİNORDU 1 AYŞEGÜL AYDIN ŞENGÖZORDU 2 ERTUĞRUL KAHRAAMNORDU 3 MERT EFEORDU 4 DENİZ ARSLANTÜRKORDU 5 TANSU AYIKORDU 6 HAKAN DUYANOSMANİYE 1 SABİHA GÜNDÜZALPOSMANİYE 2 MUSTAFA DENİZLİOSMANİYE 3 ONUR TOSUNÖZOSMANİYE 4 BURAK SARIBIYIKRİZE 1 BİLSAY KANATRİZE 2 METİN KARADENİZRİZE 3 AYBÜKE GEZERELSAKARYA 1 SAADET DİRİARINSAKARYA 2 PELİN SÖNMEZSAKARYA 3 UĞUR ALETSAKARYA 4 İNCİNUR ALASAKARYA 5 PELİN KISASAKARYA 6 ŞEVVAL LEYLA KOCAMANSAKARYA 7 YUNUS EMRE GÖÇENOĞLUSAKARYA 8 ONUR YANARSAMSUN 1 ARSLAN BOLATSAMSUN 2 ÖZGE GÖKSUSAMSUN 3 TUNAHAN GÖKSAMSUN 4 ONUR ÇELİKSAMSUN 5 GÜLCAY KAYASAMSUN 6 HİLMİ ÖZDEMİRSAMSUN 7 ARAL DEMİRCANSAMSUN 8 KEMAL SERDAR ERBİLSAMSUN 9 BUSE BADE İSKENTSİİRT 1SİİRT 2SİİRT 3SİNOP 1 NURHAN ÇAYLISİNOP 2 ÇAĞLA KURTSİVAS 1 KÖKSAL TEKSİVAS 2 YAĞMUR AKINSİVAS 3 VELİ REÇBERSİVAS 4 HAKAN TEKŞENSİVAS 5 YUSUF AKGEDİKŞANLIURFA 1ŞANLIURFA 2ŞANLIURFA 3ŞANLIURFA 4ŞANLIURFA 5ŞANLIURFA 6ŞANLIURFA 7ŞANLIURFA 8ŞANLIURFA 9ŞANLIURFA 10ŞANLIURFA 11ŞANLIURFA 12ŞANLIURFA 13ŞANLIURFA 14ŞIRNAK 1ŞIRNAK 2ŞIRNAK 3ŞIRNAK 4TEKİRDAĞ 1 BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYATEKİRDAĞ 2 MEHMET AYTEKİNTEKİRDAĞ 3 EMR SEVİLMİŞTEKİRDAĞ 4 İSMAİL ÖZTOKTEKİRDAĞ 5 BETÜL OKUYANTEKİRDAĞ 6 GÜLENAY SUNATEKİRDAĞ 7 KARDELEN EVCİMENTEKİRDAĞ 8 ERKAN ÖZGÜR MUTLUCANTOKAT 1 ERDOĞAN KILINÇTOKAT 2 HARUN KILIÇOĞLUTOKAT 3 EMİN AKBABATOKAT 4 DİLEK FERDA YAMANLARTOKAT 5 ERSİN EVRANTRABZON 1 SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLUTRABZON 2 YAVUZ KAYNARTRABZON 3 ÖMÜR ÖZDEMİRTRABZON 4 EMİNE SPORTRABZON 5 ASİL MADENLİTRABZON 6 KEMAL BAKIRCITUNCELİ 1UŞAK 1 AYŞE DEVRİM OĞURUŞAK 2 ÖNDER AKARUŞAK 3 AKIN METEVAN 1VAN 2VAN 3VAN 4VAN 5VAN 6VAN 7VAN 8YALOVA 1 BUKET ÇINAR GELİRYALOVA 2 EMRAH KAZDALYALOVA 3 BURKAY HASDEMİRYOZGAT 1 ASLI YAPAR ŞAKTANLIYOZGAT 2 BEKİR ZAFER İLKENYOZGAT 3 ASLI ŞİMŞEKYOZGAT 4 KÖKSAL KAPLANZONGULDAK 1 FATMA KILIÇARSLANZONGULDAK 2 ŞENER BOSTANCIZONGULDAK 3 DİLAN GÜLLEZONGULDAK 4 TÜRKAN BAYTEKİNZONGULDAK 5 UMUR OZAN ŞAHİN

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, seçim, türkiye işçi partisi (tip), milletvekili adayı, ysk