https://sputniknews.com.tr/20230509/msbden-erzurumda-yasanan-olaylara-iliskin-aciklama-uzman-cavus-gozaltina-alindi-1070826158.html
MSB'den Erzurum’da yaşanan olaylara ilişkin açıklama: Uzman çavuş gözaltına alındı
MSB'den Erzurum’da yaşanan olaylara ilişkin açıklama: Uzman çavuş gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki olaylara karıştığı belirlenen Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş gözaltına alındı... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T11:41+0300
2023-05-09T11:41+0300
2023-05-09T11:59+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
gözaltı
uzman çavuş
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.MSB'den yapılan yazılı açıklamada, 7 Mayıs 2023'te Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in gözaltına alındığı belirtildi.Hakkında derhal idari tahkikat başlatılan uzman çavuşun tahkikat sonucunda sözleşmesinin feshedildiği bildirilen açıklamada, "Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230509/bakan-soylu-asil-provokasyonu-imamoglu-yapiyor-1070806601.html
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milli savunma bakanlığı (msb), gözaltı, uzman çavuş
milli savunma bakanlığı (msb), gözaltı, uzman çavuş
MSB'den Erzurum’da yaşanan olaylara ilişkin açıklama: Uzman çavuş gözaltına alındı
11:41 09.05.2023 (güncellendi: 11:59 09.05.2023) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki olaylara karıştığı belirlenen Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş gözaltına alındı. Keleş'in soruşturma kapsamında sözleşmesi feshedildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, 7 Mayıs 2023'te Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in gözaltına alındığı belirtildi.
Hakkında derhal idari tahkikat başlatılan uzman çavuşun tahkikat sonucunda sözleşmesinin feshedildiği bildirilen açıklamada, "Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.