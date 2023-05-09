https://sputniknews.com.tr/20230509/msbden-erzurumda-yasanan-olaylara-iliskin-aciklama-uzman-cavus-gozaltina-alindi-1070826158.html

MSB'den Erzurum’da yaşanan olaylara ilişkin açıklama: Uzman çavuş gözaltına alındı

MSB'den Erzurum’da yaşanan olaylara ilişkin açıklama: Uzman çavuş gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki olaylara karıştığı belirlenen Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş gözaltına alındı... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T11:41+0300

2023-05-09T11:41+0300

2023-05-09T11:59+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

gözaltı

uzman çavuş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_c3568c652ae4648bd363c8ea4191ff24.jpg

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.MSB'den yapılan yazılı açıklamada, 7 Mayıs 2023'te Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in gözaltına alındığı belirtildi.Hakkında derhal idari tahkikat başlatılan uzman çavuşun tahkikat sonucunda sözleşmesinin feshedildiği bildirilen açıklamada, "Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230509/bakan-soylu-asil-provokasyonu-imamoglu-yapiyor-1070806601.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), gözaltı, uzman çavuş