Bakan Soylu: Asıl provokasyonu İmamoğlu yapıyor

Bir mitingin hazırlığını bir teşkilat yapar. Öncelikle bu sayın Cumhurbaşkanımızın etkisidir. Emniyeti de kutluyorum. Millet bu mitinge yürüyerek geldi. Bu sahiplenmedir. Bu mitinge gelmek değil duruş göstermektir. Maltepe 165 bin kişi toplamış. Bize oy verecek olan insanlar bunu her yerde gösterdiler. Bu mitingde ben de konuşma yaptım öyle coşkuluydu ki, Cumhurbaşkanımıza konuşma alanını açan miting alanının kendisi. İnsanlar akarak geldi. Bu pazar gününe hazırım mesajı veriyor. Ben aslanıma sahip çıkacağım diyor bu duruş. Bir mitingin hazırlığını bir teşkilat yapar. Öncelikle bu sayın Cumhurbaşkanımızın etkisidir. Emniyeti de kutluyorum. Millet bu mitinge yürüyerek geldi. Bu sahiplenmedir. Bu mitinge gelmek değil duruş göstermektir. Maltepe 165 bin kişi toplamış. Bize oy verecek olan insanlar bunu her yerde gösterdiler. Bu mitingde ben de konuşma yaptım öyle coşkuluydu ki, Cumhurbaşkanımıza konuşma alanını açan miting alanının kendisi. İnsanlar akarak geldi. Bu pazar gününe hazırım mesajı veriyor. Ben aslanıma sahip çıkacağım diyor bu duruş.

Alman derin devletinin ne yaptığı ortada. Alman derin devleti Amerika'nın altında. Zaten derin devlet yapısını oluşturan Batı'dır. Tayyip Erdoğan büyük devrimler yaptı. Eskiden müsteşarlar yönetirdi bakanlar havada kalırdı. Erdoğan bu devrimleri gerçekleştirdi Türkiye'de. Bu anlamda Türkiye bambaşka bir seviyeye geldi. Alman derin devletinin ne yaptığı ortada. Alman derin devleti Amerika'nın altında. Zaten derin devlet yapısını oluşturan Batı'dır. Tayyip Erdoğan büyük devrimler yaptı. Eskiden müsteşarlar yönetirdi bakanlar havada kalırdı. Erdoğan bu devrimleri gerçekleştirdi Türkiye'de. Bu anlamda Türkiye bambaşka bir seviyeye geldi.

Batı'da seçim olurken bile Erdoğan'ı hedef alıyorlar. Amerika bunları fonluyor. Macaristan'da da yapıldı Bulgaristan'da da yapıldı. Türkiye bu oyunu değiştirdi. Biz seçimizi Amerika ve uzantılarıyla beraber yapıyoruz. Bu seçim bay bay Kemal'le yapılan bir seçim değil. Bu seçim kendini bitirmiş bir Akşener'le yapılan bir seçim değil. Bu seçimin konusu içerisi değil, bu seçimin konusu dışarısı. Amerikan Başkanı Biden, her şeyi konuşuyor. Afganistan'da neler yaptıkları ortada, Irak'ta ortada. Burada bir terör örgütü kurarak Türkiye'nin uğraşmasını istiyor. Türkiye'de kim HDP ile kim kol kola girmek istiyorsa esas hedefi Amerika'yla işbirliği yapmaktır. Kim yapıyorsa yapsın esas hedef Amerika'dır. Bu zamana kadarki CHP Cumhurbaşkanı adaylarının HDP'ye yaklaşım şekline bakın. Amerika bu işin patronajındadır. Almanya kullanıldığı hiçbir konuda inisiyatif sahibi değildir. Batı'da seçim olurken bile Erdoğan'ı hedef alıyorlar. Amerika bunları fonluyor. Macaristan'da da yapıldı Bulgaristan'da da yapıldı. Türkiye bu oyunu değiştirdi. Biz seçimizi Amerika ve uzantılarıyla beraber yapıyoruz. Bu seçim bay bay Kemal'le yapılan bir seçim değil. Bu seçim kendini bitirmiş bir Akşener'le yapılan bir seçim değil. Bu seçimin konusu içerisi değil, bu seçimin konusu dışarısı. Amerikan Başkanı Biden, her şeyi konuşuyor. Afganistan'da neler yaptıkları ortada, Irak'ta ortada. Burada bir terör örgütü kurarak Türkiye'nin uğraşmasını istiyor. Türkiye'de kim HDP ile kim kol kola girmek istiyorsa esas hedefi Amerika'yla işbirliği yapmaktır. Kim yapıyorsa yapsın esas hedef Amerika'dır. Bu zamana kadarki CHP Cumhurbaşkanı adaylarının HDP'ye yaklaşım şekline bakın. Amerika bu işin patronajındadır. Almanya kullanıldığı hiçbir konuda inisiyatif sahibi değildir.