https://sputniknews.com.tr/20230509/moskovadaki-askeri-gecit-torenine-ilk-kez-yeni-zirhli-otomobiller-ahmat-ve-spartak-katildi-1070854994.html
Moskova’daki askeri geçit törenine ilk kez yeni zırhlı otomobiller ‘Ahmat’ ve ‘Spartak’ katıldı
Moskova’daki askeri geçit törenine ilk kez yeni zırhlı otomobiller ‘Ahmat’ ve ‘Spartak’ katıldı
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen askeri geçit törenine ilk kez 3-STS Ahmat ve AMN-590951 Spartak adı verilen yeni nesil zırhlı savaş... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T18:08+0300
2023-05-09T18:08+0300
2023-05-09T18:08+0300
dünya
3-sts ahmat
amn-590951 spartak
9 mayıs
9 mayıs zafer bayramı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070854836_0:27:961:567_1920x0_80_0_0_ea8149d6f9660a47b5d001d046464a0c.png
3-STS Ahmat ve AMN-590951 Spartak yeni nesil zırhlı savaş araçları, bir gelenek olarak resmi geçit törenini açan T-34 tanklarının ardından Kızıl Meydan’dan geçti. 3-STS Ahmat zırhlı aracı ilk kez Army-2022 uluslararası forumda sergilenmişti. Bu araçlar, yüksekliği 4 bin 500 metreye varan dağlık bölgeler dahil, eksi 50 ilâ artı 50 arasında hava sıcaklıklarda kullanılmak üzere geliştirildi. Tam teçhizatlı 9 personeli taşıyabilen Spartak, 12.7 mm kalibreli KORD makineli tüfekle donatıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070854836_46:0:802:567_1920x0_80_0_0_30debb8d18dea0203a319631bea5f165.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
3-sts ahmat, amn-590951 spartak, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı
3-sts ahmat, amn-590951 spartak, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı
Moskova’daki askeri geçit törenine ilk kez yeni zırhlı otomobiller ‘Ahmat’ ve ‘Spartak’ katıldı
Abone ol
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen askeri geçit törenine ilk kez 3-STS Ahmat ve AMN-590951 Spartak adı verilen yeni nesil zırhlı savaş araçları katıldı.
3-STS Ahmat ve AMN-590951 Spartak yeni nesil zırhlı savaş araçları, bir gelenek olarak resmi geçit törenini açan T-34 tanklarının ardından Kızıl Meydan’dan geçti.
3-STS Ahmat zırhlı aracı ilk kez Army-2022 uluslararası forumda sergilenmişti. Bu araçlar, yüksekliği 4 bin 500 metreye varan dağlık bölgeler dahil, eksi 50 ilâ artı 50 arasında hava sıcaklıklarda kullanılmak üzere geliştirildi.
Tam teçhizatlı 9 personeli taşıyabilen Spartak, 12.7 mm kalibreli KORD makineli tüfekle donatıldı.