https://sputniknews.com.tr/20230509/moskovadaki-askeri-gecit-torenine-ilk-kez-yeni-zirhli-otomobiller-ahmat-ve-spartak-katildi-1070854994.html

Moskova’daki askeri geçit törenine ilk kez yeni zırhlı otomobiller ‘Ahmat’ ve ‘Spartak’ katıldı

Moskova’daki askeri geçit törenine ilk kez yeni zırhlı otomobiller ‘Ahmat’ ve ‘Spartak’ katıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen askeri geçit törenine ilk kez 3-STS Ahmat ve AMN-590951 Spartak adı verilen yeni nesil zırhlı savaş... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T18:08+0300

2023-05-09T18:08+0300

2023-05-09T18:08+0300

dünya

3-sts ahmat

amn-590951 spartak

9 mayıs

9 mayıs zafer bayramı

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3-STS Ahmat ve AMN-590951 Spartak yeni nesil zırhlı savaş araçları, bir gelenek olarak resmi geçit törenini açan T-34 tanklarının ardından Kızıl Meydan’dan geçti. 3-STS Ahmat zırhlı aracı ilk kez Army-2022 uluslararası forumda sergilenmişti. Bu araçlar, yüksekliği 4 bin 500 metreye varan dağlık bölgeler dahil, eksi 50 ilâ artı 50 arasında hava sıcaklıklarda kullanılmak üzere geliştirildi. Tam teçhizatlı 9 personeli taşıyabilen Spartak, 12.7 mm kalibreli KORD makineli tüfekle donatıldı.

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Sputnik Türkiye

3-sts ahmat, amn-590951 spartak, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı