Mansur Yavaş'tan Bakan Soylu'ya: 'Benim tırnağım etmez onun milliyetçiliği'

"Malum, seçimden önce isimlerimiz çok geçti. Biz baştan beri söylemiştik 'Altılı Masa'ya uyacağız' diye. Sonra biliyorsunuz masada bir tartışma oldu. İki yıldır insanlar Millet İttifakı'nın gelmesini, iktidarı değiştirmesini bekliyorlardı. Biz 11 belediye başkanı yan yana geldik, Sayın Kılıçdaroğlu'na gidip 'Bizim seçilmemizde İYİ Parti'nin de payı var, biz gidip İYİ Parti'yle konuşalım' dedik. Sayın Kılıçdaroğlu 'Sizin adınız geçti, siz gidin' dedi. Ekrem Bey'le birlikte Meral Hanım'ı ziyaret ettik, kendi gerekçelerini aktardı. Meral Hanım bana 'ağabey' der, ağanbey-kardeş ilişkimiz vardır. Ben de 'Mutlaka dönün' diye bastırdım biraz. O da 'Siz de elinizi taşın altına koyun, cumhurbaşkanı yardımcısı olmanız kaydıyla dönerim' dedi. Bu olay olmasa, bu sıfat olmasa da biz belki çalışacaktık zaten. Hükümet yönetemez hale geldi artık."