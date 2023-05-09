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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/mansur-yavastan-bakan-soyluya-benim-tirnagim-etmez-onun-milliyetciligi-1070824375.html
Mansur Yavaş'tan Bakan Soylu'ya: 'Benim tırnağım etmez onun milliyetçiliği'
Mansur Yavaş'tan Bakan Soylu'ya: 'Benim tırnağım etmez onun milliyetçiliği'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki göstererek, "Bir İçişleri Bakanı kalkıp trollük yapamaz. Benim tırnağım... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T11:24+0300
2023-05-09T11:24+0300
2023 türkiye seçimleri
mansur yavaş
ankara
abb
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'de "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programına konuk olarak gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.Yavaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik eleştirilerde bulundu:'Meral Hanım bana 'ağabey' der'Ekrem İmamoğlu ile birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterilme süreciyle ilgili konuşan Yavaş, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230509/bakan-soylu-asil-provokasyonu-imamoglu-yapiyor-1070806601.html
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mansur yavaş, ankara, abb, içişleri bakanlığı, süleyman soylu
mansur yavaş, ankara, abb, içişleri bakanlığı, süleyman soylu

Mansur Yavaş'tan Bakan Soylu'ya: 'Benim tırnağım etmez onun milliyetçiliği'

11:24 09.05.2023
© AAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki göstererek, "Bir İçişleri Bakanı kalkıp trollük yapamaz. Benim tırnağım etmez onun milliyetçiliği" dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'de "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programına konuk olarak gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.
Yavaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik eleştirilerde bulundu:
"Soylu sessiz, en sorumlu insan, üstelik iki de polisin adı karışmış, sesini çıkarmıyor. 'Zekeriya Öz'ün neredeyse heykelini dikin' diyen insanlardan birisi bu. Oradan geçiyor, Demokrat Parti'nin başındayken şu andaki HDP'nin o zaman Meclis'e girmesini savunuyor. Şimdi MHP'de gelecek planları var sanıyorum, bir yandan 85 terörist kaldığını iddia ediyor, bir yandan toplumu terörizme destek olmakla suçluyor. Ama HÜDA PAR'la ilgili tek söz etmiyor. Bir İçişleri Bakanı kalkıp trollük yapamaz. Benim tırnağım etmez onun milliyetçiliği."

'Meral Hanım bana 'ağabey' der'

Ekrem İmamoğlu ile birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterilme süreciyle ilgili konuşan Yavaş, şunları söyledi:
"Malum, seçimden önce isimlerimiz çok geçti. Biz baştan beri söylemiştik 'Altılı Masa'ya uyacağız' diye. Sonra biliyorsunuz masada bir tartışma oldu. İki yıldır insanlar Millet İttifakı'nın gelmesini, iktidarı değiştirmesini bekliyorlardı. Biz 11 belediye başkanı yan yana geldik, Sayın Kılıçdaroğlu'na gidip 'Bizim seçilmemizde İYİ Parti'nin de payı var, biz gidip İYİ Parti'yle konuşalım' dedik. Sayın Kılıçdaroğlu 'Sizin adınız geçti, siz gidin' dedi. Ekrem Bey'le birlikte Meral Hanım'ı ziyaret ettik, kendi gerekçelerini aktardı. Meral Hanım bana 'ağabey' der, ağanbey-kardeş ilişkimiz vardır. Ben de 'Mutlaka dönün' diye bastırdım biraz. O da 'Siz de elinizi taşın altına koyun, cumhurbaşkanı yardımcısı olmanız kaydıyla dönerim' dedi. Bu olay olmasa, bu sıfat olmasa da biz belki çalışacaktık zaten. Hükümet yönetemez hale geldi artık."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Bakan Soylu: Asıl provokasyonu İmamoğlu yapıyor
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