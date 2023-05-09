https://sputniknews.com.tr/20230509/kurtlar-vadisinin-cerrahapasalilarin-ablasi-ibrahim-bey-ile-kotu-ayrilmadik-1070822878.html

Kurtlar Vadisi'nin 'Cerrahapaşalıların Ablası': 'İbrahim Bey ile kötü ayrılmadık'

Kurtlar Vadisi'nin 'Cerrahapaşalıların Ablası': 'İbrahim Bey ile kötü ayrılmadık'

'Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahapaşalıların Ablası' rolünü canlandıran Şıvga Gerez, İbo Şov'dan ayrılmasına yönelik "İbrahim Bey ile kötü ayrılmadık" dedi ve dizi... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T11:07+0300

2023-05-09T11:07+0300

2023-05-09T11:07+0300

yaşam

türkiye

oyuncu

oryantal

ibrahim tatlıses

şıvga gerez

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'Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahapaşalıların Ablası' rolünü canlandıran Şıvga Gerez, İbrahim Tatlıses'in programı esnasında ünlü şarkıcı ile gerginlik yaşamış ve ardından da programdan ayrılmıştı. Gerez "Üzerinden yıllar geçti. İbrahim Bey ile kötü ayrılmadık. Hatta kendisi annemin cenazesine bile geldi. Bir kalp kırıklığı oldu ama İbrahim Bey ile ilgili değil" ifadelerini kullandı.Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahapaşalıların Ablası' rolündeydiHabertürk'ten Aytekin Teker'e röportaj veren ünlü oyuncu ve oryantal Şıvga Gerez, Osman Sınav ile Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği 'Kurtlar Vadisi'nde rol aldı. Şıvga Gerez; Necati Şaşmaz, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Haldun Boysan, Tarık Ünlüoğlu, İstemi Betil, Zafer Ergin ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı dizide 'Cerrahpaşalıların Ablası' karakterine hayat verdi.Şıvga Gerez; final bölümünde Sharon Stone ile Andy Garcia'nın da rol aldığı 'Kurtlar Vadisi'nde iz bırakan oyunculardan biri oldu. 'Sibel Can'a kızgın değilim'Şıvga Gerez, bir dönem kendisi gibi oryantallik yapan Sibel Can hakkında 'Ekmeğimle oynadı' açıklamasını yapmıştı. 53 yaşındaki Gerez, o konuyla ilgili olarak "Hepimiz kaç yaşında insanlar olduk artık. Geçti, gitti... Herkes kendi doğrusuyla bu dünyada devam ediyor. Kimseye kızgınlığım kalmadı" açıklamasında bulundu.'Namusumla sınandım'Gerez, "Sektörde çok zorluk gördüm. Maalesef kadının kadında düşmanlığını yaşadım. İşimi engelleyenler oldu. Havalimanında uçağa binecekken işimi iptal ettirenler oldu. Namusumla da sınandığım dönemler oldu ama hiç kimseyi arkama almadım. Emanet ata da hiç binmedim çok şükür. Rızkı veren Allah" şeklinde sözlerini sürdürdü.'Annem de oyuncuydu'Oyunculuğa geçiş sürecinden bahseden Şıvga Gerez, "Oyunculuk aileden geldi aslında. Annem eski bir sinema sanatçısı olan Üftade Kimi. Annemin sayesinde önemli kişilikler ve oyuncuları tanıma fırsatım oldu. Atıf Yılmaz'ın yönettiği ve Hüseyin Peyda'nın rol aldığı 'Mezarımı Taştan Oyun' filmiyle oyunculuk hayatına başlamış. Onun üzerimde etkisi oldu. 2001'de 'Dansöz' filmiyle oyunculuğa başladım. Ardından pek çok dizide rol aldım. Ağabeyimin dostu Osman Sınav ile tanışmamla 'Kurtlar Vadisi'ne dahil oldum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230509/bakan-varank-guldur-guldur-showa-konuk-oldu-1070816090.html

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türkiye, oyuncu, oryantal, ibrahim tatlıses, şıvga gerez