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https://sputniknews.com.tr/20230509/bakan-varank-guldur-guldur-showa-konuk-oldu-1070816090.html
Bakan Varank Güldür Güldür Show’a konuk oldu
Bakan Varank Güldür Güldür Show’a konuk oldu
Bakan Varank, Güldür Güldür Show’un Bursa’da sahnelenen gösterisini izledi. Gösterinin ardından kulise giderek oyuncuları tebrik eden Bakan Varank, gösterinin... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T10:01+0300
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk uzay yolcusuyla ilgili sözlerini skeçlerine konu ederek işleyen Güldür Güldür Show’un Bursa’da sahnelenen gösterisini izledi. Gösterinin ardından kulise giderek oyuncuları tebrik eden Bakan Varank, gösterinin moderatörü Ali Sunal ve ve Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ekibini tebrik etti.Bakan Varank, BKM’nin kurucusu Yılmaz Erdoğan ile de telefonda görüşerek çalışmalarında başarılar diledi. Varank da skeçlere konu olmuştuBakan Varank, Nisan 2022’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin İstanbul’daki bir ödül töreninde Türk uzay yolcusu ile ilgili “Yakın bir zamanda Türkiye’nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız” açıklaması yaptı. Bakan Varank’ın açıklaması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Güldür Güldür Show da Bakan Varank’ın açıklamasının ardından programında “Türkler uzaya giderse” konusunu esprili bir dille işledi. Bakan Varank’ın açıklamasından bir ay sonra Türkiye Uzay Ajansı, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu için başvuruları almaya başladı. Binlerce başvurunun ardından zorlu testlerden geçen Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever Türk uzay yolcuları olarak belirlendi.
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mustafa varank, bkm, ali sunal, yılmaz erdoğan, güldür güldür show
mustafa varank, bkm, ali sunal, yılmaz erdoğan, güldür güldür show

Bakan Varank Güldür Güldür Show’a konuk oldu

10:01 09.05.2023
© Fotoğraf : Sanayi ve Teknoloji BakanlığıBakan Varank Güldür Güldür Show’a konuk oldu
Bakan Varank Güldür Güldür Show’a konuk oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© Fotoğraf : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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Bakan Varank, Güldür Güldür Show’un Bursa’da sahnelenen gösterisini izledi. Gösterinin ardından kulise giderek oyuncuları tebrik eden Bakan Varank, gösterinin moderatörü Ali Sunal ve ve Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ekibini tebrik etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk uzay yolcusuyla ilgili sözlerini skeçlerine konu ederek işleyen Güldür Güldür Show’un Bursa’da sahnelenen gösterisini izledi.
Gösterinin ardından kulise giderek oyuncuları tebrik eden Bakan Varank, gösterinin moderatörü Ali Sunal ve ve Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ekibini tebrik etti.
Bakan Varank, BKM’nin kurucusu Yılmaz Erdoğan ile de telefonda görüşerek çalışmalarında başarılar diledi.

Varank da skeçlere konu olmuştu

Bakan Varank, Nisan 2022’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin İstanbul’daki bir ödül töreninde Türk uzay yolcusu ile ilgili “Yakın bir zamanda Türkiye’nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız” açıklaması yaptı. Bakan Varank’ın açıklaması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Güldür Güldür Show da Bakan Varank’ın açıklamasının ardından programında “Türkler uzaya giderse” konusunu esprili bir dille işledi.
Bakan Varank’ın açıklamasından bir ay sonra Türkiye Uzay Ajansı, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu için başvuruları almaya başladı. Binlerce başvurunun ardından zorlu testlerden geçen Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever Türk uzay yolcuları olarak belirlendi.
'Hüngür Hüngür Show' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
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