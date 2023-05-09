https://sputniknews.com.tr/20230509/kemal-dervisin-cenazesi-abdde-defnedildi-1070868480.html
Kemal Derviş'in cenazesi ABD'de defnedildi
Kemal Derviş'in cenazesi ABD'de defnedildi
Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cenazesi ABD'de toprağa verildi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T23:46+0300
2023-05-09T23:46+0300
2023-05-09T23:46+0300
dünya
kemal derviş
cenaze
abd
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Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Derviş'in naaşı, Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Laurel İslami Toplum Merkezi bünyesindeki camide, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Cenaze törenine, Derviş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da katıldı.Derviş'in vasiyeti üzerine aile içinde ve dar katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi. Derviş'in ailesi, vasiyete binaen basından cenaze törenini görüntülememesi ricasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230508/kemal-dervis-hayatini-kaybetti-1070774275.html
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kemal derviş, cenaze, abd
kemal derviş, cenaze, abd
Kemal Derviş'in cenazesi ABD'de defnedildi
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Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cenazesi ABD'de toprağa verildi.
Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Derviş'in naaşı, Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Laurel İslami Toplum Merkezi bünyesindeki camide, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, Derviş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da katıldı.
Derviş'in vasiyeti üzerine aile içinde ve dar katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi. Derviş'in ailesi, vasiyete binaen basından cenaze törenini görüntülememesi ricasında bulundu.