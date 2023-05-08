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Kemal Derviş hayatını kaybetti
Kemal Derviş hayatını kaybetti
Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T12:56+0300
2023-05-08T12:56+0300
2023-05-08T12:56+0300
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Kemal Derviş hayatını kaybetti
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Ayrıntılar geliyor
Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti.