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https://sputniknews.com.tr/20230509/kanadali-gazeteci-babasinin-kilise-okulunda-yasadiklarini-anlattigi-podcast-ile-pulitzer-kazandi-1070818358.html
Kanadalı gazeteci, babasının kilise okulunda yaşadıklarını anlattığı podcast ile Pulitzer kazandı
Kanadalı gazeteci, babasının kilise okulunda yaşadıklarını anlattığı podcast ile Pulitzer kazandı
Kanada’nın Saskatchewan eyaletinde gazetecilik yapan Connie Walker, babasının yatılı kilise okulunda yaşadıklarını anlattığı podcast ile Pulitzer Ödülü'nü... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T10:16+0300
2023-05-09T10:19+0300
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çocuklara yönelik cinsel istismar
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Güney Saskatchewan'daki Okanese First Nation Topluluğu üyesi gazeteci Connie Walker, ekibi ile hazırladığı 'Stolen: Surviving St. Michael's' isimli çalışması ile dünyanın en iyi gazetecilik ödülüne layık görüldü.Walker, 'en iyi sesli habercilik' dalında kazandığı 2023 Pulitzer Ödülü ile ilgili basına yaptığı açıklamada, "Hâlâ şokta gibi hissediyorum. Bu çok şey ifade ediyor. İnanılmaz bir onur. Bu hikayeleri bizimle cesurca paylaşan tüm insanları düşünüyorum. İnsanlar bu hikayeleri bilmeli. Artık daha fazla insan duyacak" dedi.İlki 1880'lerin başında açılan ve sonuncusu da 1998'de kapatılan yatılı kilise okulları, 'Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarının yaşandığı yer' olarak kabul ediliyor.150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği bu okullarda, çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet gördü ve istismara uğradı.Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı belirlendi.Kanada Federal Hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür dilemişti.Dünyanın en prestijli medya ödülü olarak bilinen Pulitzer Ödülü, 21 farklı başlıkta çalışmalar yapan gazetecilere veriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230421/kanadadaki-yatili-kilise-okulunun-yakininda-40-kayitsiz-cocuk-mezari-bulundu-1069998211.html
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kanada, gazeteci, pulitzer, pulitzer ödülleri, kilise, istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, baba, podcast
kanada, gazeteci, pulitzer, pulitzer ödülleri, kilise, istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, baba, podcast

Kanadalı gazeteci, babasının kilise okulunda yaşadıklarını anlattığı podcast ile Pulitzer kazandı

10:16 09.05.2023 (güncellendi: 10:19 09.05.2023)
© SHANNON VANRAESYerli çocuk mezarlarının bulunduğu Brandon Katolik Yatılı Okulu'na asılan yerlilerin alameti farikası düş kapanları (Brandon, Manitoba, Kanada)
Yerli çocuk mezarlarının bulunduğu Brandon Katolik Yatılı Okulu'na asılan yerlilerin alameti farikası düş kapanları (Brandon, Manitoba, Kanada) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© SHANNON VANRAES
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Kanada’nın Saskatchewan eyaletinde gazetecilik yapan Connie Walker, babasının yatılı kilise okulunda yaşadıklarını anlattığı podcast ile Pulitzer Ödülü'nü kazandı.
Güney Saskatchewan'daki Okanese First Nation Topluluğu üyesi gazeteci Connie Walker, ekibi ile hazırladığı 'Stolen: Surviving St. Michael's' isimli çalışması ile dünyanın en iyi gazetecilik ödülüne layık görüldü.
Walker, 'en iyi sesli habercilik' dalında kazandığı 2023 Pulitzer Ödülü ile ilgili basına yaptığı açıklamada, "Hâlâ şokta gibi hissediyorum. Bu çok şey ifade ediyor. İnanılmaz bir onur. Bu hikayeleri bizimle cesurca paylaşan tüm insanları düşünüyorum. İnsanlar bu hikayeleri bilmeli. Artık daha fazla insan duyacak" dedi.
İlki 1880'lerin başında açılan ve sonuncusu da 1998'de kapatılan yatılı kilise okulları, 'Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarının yaşandığı yer' olarak kabul ediliyor.
150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği bu okullarda, çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet gördü ve istismara uğradı.
Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı belirlendi.
Kanada Federal Hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür dilemişti.
Dünyanın en prestijli medya ödülü olarak bilinen Pulitzer Ödülü, 21 farklı başlıkta çalışmalar yapan gazetecilere veriliyor.
Kanada’nın British Columbia eyaletine bağlı Sunshine Coast bölgesindeki yatılı kilise okulunun yakınında 40 kayıtsız çocuk mezarı bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
DÜNYA
Kanada’daki yatılı kilise okulunun yakınında 40 kayıtsız çocuk mezarı bulundu
21 Nisan, 10:18
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