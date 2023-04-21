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https://sputniknews.com.tr/20230421/kanadadaki-yatili-kilise-okulunun-yakininda-40-kayitsiz-cocuk-mezari-bulundu-1069998211.html
Kanada’daki yatılı kilise okulunun yakınında 40 kayıtsız çocuk mezarı bulundu
Kanada’daki yatılı kilise okulunun yakınında 40 kayıtsız çocuk mezarı bulundu
Kanada’nın British Columbia eyaletine bağlı Sunshine Coast bölgesindeki yatılı kilise okulunun yakınında 40 kayıtsız çocuk mezarı bulundu. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T10:18+0300
2023-04-21T10:18+0300
dünya
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kilise
okul
çocuk
mezar
asimilasyon
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Sunshine Coast Shishalh First Nation Topluluğu Şefi Lenora Joe, yaptığı açıklamada, bölgede radarla yürütülen çalışmalarda eski St. Augustine's Yatılı Kilise Okulu'nun yakınında 40 işaretsiz ve kayıtsız çocuk mezarının tespit edildiğini duyurdu.Joe, bulunan mezarların, ailelerinden zorla alınarak götürüldükleri yatılı kilise okullarında kaybolan yerli çocuklarla ilgili araştırmaların sonucu olduğunu bildirdi.Kayıp yerli çocukların mezarlarının bulunmasında yerli topluluğunun çalışmalarına Saskatchewan Üniversitesi de destek veriyor.Saskatchewan Üniversitesi'nden Terry Clark, bölgede daha birçok işaretsiz mezar olduğuna güçlü bir şekilde inandıklarını söyledi.St. Augustine's Yatılı Kilise Okulu'nun 1904-1975 yıllarında faaliyet gösterdiğini belirten Şef Lenora Joe, resmi kayıtlara göre okula 51 çocuğun devam ettiğini oysa rakamın daha fazla olduğunu belirterek, "Bu çocuklar bizim teyzelerimizdi, amcalarımızdı, hiç tanımadığımız liderlerimizdi ancak hiç büyümediler ve onlarca yıl sonra hala kayıplar" dedi.İlk mezarlar, 2021’de ortaya çıkarılmıştıKanada'da eski yatılı kilise okulunun bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları, ilk defa 29 Mayıs 2021'de British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki okulun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde 24 Haziran 2021'de resmi kayıtlarda bulunmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar ortaya çıkarılmıştı.British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulu'nun yakınında ise 30 Haziran 2021'de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar saptanmıştı.Aynı eyaletin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut'taki yerli kabile de 12 Temmuz 2021'de yaptıkları duyuruda, Kuper Yatılı Kilise Okulu'na ait bölgede 160'tan fazla 'belgesiz ve işaretsiz' mezar bulunduğunu açıklamıştı.British Columbia eyaletinin Williams Lake First Nation bölgesindeki St. Joseph's Mission Yatılı Kilise Okulu'na ait 470 hektarlık alanın 14 hektarını yüzey radarıyla tarayan ekipler, 93 yeni mezar keşfedildiğini duyurmuştu.Saskatchewan eyaletine bağlı Keeseekose First Nation bölgesinde yürütülen çalışmalarda da Fort Pelly Yatılı Kilise Okulu bölgesinde 42, St. Philip’s Yatılı Kilise Okulu bölgesinde ise 12 isimsiz mezar bulunmuştu.Kanada’da en son Saskatchewan eyaletindeki Gordon’s Yatılı Kilise Okulu'na ait 4 farklı bölgede yapılan aramalar sonucu resmi kayıtlarda olmayan 14 mezar yeri saptanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230126/kanadada-66-yeni-potansiyel-cocuk-mezari-daha-tespit-edildi-1066194448.html
https://sputniknews.com.tr/20230222/kanadada-kilise-okulunun-bahcesinde-17-mezar-bulundu--1067375313.html
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kanada, kilise, okul, çocuk, mezar, asimilasyon
kanada, kilise, okul, çocuk, mezar, asimilasyon

Kanada’daki yatılı kilise okulunun yakınında 40 kayıtsız çocuk mezarı bulundu

10:18 21.04.2023
© AFP 2023 / ANDREJ IVANOVKanada’nın British Columbia eyaletine bağlı Sunshine Coast bölgesindeki yatılı kilise okulunun yakınında 40 kayıtsız çocuk mezarı bulundu.
Kanada’nın British Columbia eyaletine bağlı Sunshine Coast bölgesindeki yatılı kilise okulunun yakınında 40 kayıtsız çocuk mezarı bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023 / ANDREJ IVANOV
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Kanada’nın British Columbia eyaletine bağlı Sunshine Coast bölgesindeki yatılı kilise okulunun yakınında 40 kayıtsız çocuk mezarı bulundu.
Sunshine Coast Shishalh First Nation Topluluğu Şefi Lenora Joe, yaptığı açıklamada, bölgede radarla yürütülen çalışmalarda eski St. Augustine's Yatılı Kilise Okulu'nun yakınında 40 işaretsiz ve kayıtsız çocuk mezarının tespit edildiğini duyurdu.
Joe, bulunan mezarların, ailelerinden zorla alınarak götürüldükleri yatılı kilise okullarında kaybolan yerli çocuklarla ilgili araştırmaların sonucu olduğunu bildirdi.
Kayıp yerli çocukların mezarlarının bulunmasında yerli topluluğunun çalışmalarına Saskatchewan Üniversitesi de destek veriyor.
Saskatchewan Üniversitesi'nden Terry Clark, bölgede daha birçok işaretsiz mezar olduğuna güçlü bir şekilde inandıklarını söyledi.
St. Augustine's Yatılı Kilise Okulu'nun 1904-1975 yıllarında faaliyet gösterdiğini belirten Şef Lenora Joe, resmi kayıtlara göre okula 51 çocuğun devam ettiğini oysa rakamın daha fazla olduğunu belirterek, "Bu çocuklar bizim teyzelerimizdi, amcalarımızdı, hiç tanımadığımız liderlerimizdi ancak hiç büyümediler ve onlarca yıl sonra hala kayıplar" dedi.
Kanada’da bulunan yerli çocuklara ait 751 mezardan 300'ünün ismi belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
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İlk mezarlar, 2021’de ortaya çıkarılmıştı

Kanada'da eski yatılı kilise okulunun bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları, ilk defa 29 Mayıs 2021'de British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki okulun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.
Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde 24 Haziran 2021'de resmi kayıtlarda bulunmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar ortaya çıkarılmıştı.
British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulu'nun yakınında ise 30 Haziran 2021'de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar saptanmıştı.
Aynı eyaletin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut'taki yerli kabile de 12 Temmuz 2021'de yaptıkları duyuruda, Kuper Yatılı Kilise Okulu'na ait bölgede 160'tan fazla 'belgesiz ve işaretsiz' mezar bulunduğunu açıklamıştı.
British Columbia eyaletinin Williams Lake First Nation bölgesindeki St. Joseph's Mission Yatılı Kilise Okulu'na ait 470 hektarlık alanın 14 hektarını yüzey radarıyla tarayan ekipler, 93 yeni mezar keşfedildiğini duyurmuştu.
Saskatchewan eyaletine bağlı Keeseekose First Nation bölgesinde yürütülen çalışmalarda da Fort Pelly Yatılı Kilise Okulu bölgesinde 42, St. Philip’s Yatılı Kilise Okulu bölgesinde ise 12 isimsiz mezar bulunmuştu.
Kanada’da en son Saskatchewan eyaletindeki Gordon’s Yatılı Kilise Okulu'na ait 4 farklı bölgede yapılan aramalar sonucu resmi kayıtlarda olmayan 14 mezar yeri saptanmıştı.
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Kanada'da kilise okulunun bahçesinde 17 mezar bulundu
22 Şubat, 15:45
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