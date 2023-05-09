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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/iyi-partili-agiralioglu-kilicdaroglu-kazanirsa-parti-kurmak-zorunda-kalirim-1070838525.html
İYİ Partili Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu kazanırsa parti kurmak zorunda kalırım
İYİ Partili Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu kazanırsa parti kurmak zorunda kalırım
İYİ Parti'den tartışmalı bir şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu seçimlere ilişkin konuştu. Ağıralioğlu, "Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T13:57+0300
2023-05-09T13:57+0300
2023 türkiye seçimleri
iyi parti
yavuz ağıralioğlu
meral akşener
chp
kemal kılıçdaroğlu
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ASAD Platformu'na konuk olan İYİ Parti'den geçtiğimiz aylarda istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada "Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230509/iyi-parti-lideri-aksener-kemal-beyin-birinci-turda-secilecegine-inaniyorum-1070807271.html
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iyi parti, yavuz ağıralioğlu, meral akşener, chp, kemal kılıçdaroğlu

İYİ Partili Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu kazanırsa parti kurmak zorunda kalırım

13:57 09.05.2023
© AAİYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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İYİ Parti'den tartışmalı bir şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu seçimlere ilişkin konuştu. Ağıralioğlu, "Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim" dedi.
ASAD Platformu'na konuk olan İYİ Parti'den geçtiğimiz aylarda istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada "Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim" ifadelerini kullandı.
"Tayyip Bey kazanırsa başka, Kemal Bey kazanırsa başka... Kemal Bey kazanırsa, bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim erkene alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim. İktidar değişikliği yapmak isteyenlerin, çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir. Bu kadar hatası olan bir iktidara karşı memleketin tamamını sarıp sarmalayacak bir muhalefet yoksulluğu utanç vericidir. Bakın, Kandil'den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İYİ Parti'den bekliyorum ki bir şeyler desinler. 'Çatışmasızlık' ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş... Süreç dedikleri şey de Kemal Bey'in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki.. HDP diyelim ki ikinci turda Erdoğan ile görüşme kararı aldı. Erdoğan'dan bakanlık ister, karşılık ister. Ama Kemal Bey'den devlet istiyorlar. Kendi devletlerine teminat istiyorlar."
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
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İYİ Parti lideri Akşener: Kemal Bey'in birinci turda seçileceğine inanıyorum
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