https://sputniknews.com.tr/20230509/iyi-parti-lideri-aksener-kemal-beyin-birinci-turda-secilecegine-inaniyorum-1070807271.html

İYİ Parti lideri Akşener: Kemal Bey'in birinci turda seçileceğine inanıyorum

İYİ Parti lideri Akşener: Kemal Bey'in birinci turda seçileceğine inanıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "14 Mayıs akşamı inşallah kesinlikle inanıyorum, kazanacağız" dedi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T00:16+0300

2023-05-09T00:16+0300

2023-05-09T00:19+0300

2023 türkiye seçimleri

iyi parti

meral akşener

millet ittifakı

kemal kılıçdaroğlu

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Akşener, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Adana'da bugün cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla düzenledikleri mitingin çok kalabalık ve coşkulu geçtiğini aktaran Akşener, Millet İttifakı'nın vatandaşa güven verdiğini belirtti.Akşener, partilerinin "merkezde" bulunduğunu vurgulayarak, mitinglerde de "Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e" dediği zaman alkış oranının yüksek olduğunu ifade etti.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, seçimi kazanmaları halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının açıklanmasıyla masaya döndüğü anımsatılan Akşener, "Her ikisinin de çalışmasının sonuçları müthiş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanına her iki arkadaşımızı koşu partneri yaptık. Çok faydalı oldu, müthiş." dedi.Akşener, altılı masadan kalkmasıyla ilgili, şunları söyledi:'Kemal Bey'in birinci turda seçileceğine inanıyorum'Akşener, masadan kalktığı süreci seçim sonucuna etkisinin olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "Şu anki durum harika. Nasıl çalıştığımı görüyorsunuz. Kemal Bey'in birinci turda seçileceğine inanıyorum." dedi.Kılıçdaroğlu'nun harama el uzatmayan ve kul hakkı yemeyen bir insan olduğunu dile getiren Akşener, "Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı konusunda en ufak bir problem yaşamayacak." diye konuştu.Partilerinin oy oranının 2018'deki seçimin üstünde olduğunu ifade eden Akşener, "Yüzde 7'lere düştüler, bilmem neler falan denmişti. Şimdi onu 4 gün sonra göreceğiz. Büyük sürpriz bekliyorum. Samimi söyleyeyim." şeklinde konuştu.Akşener, "HDP ve TİP aynı zamanda bir ittifakın parçası. Kemal Bey'e desteklerini açıkladılar. Bundan memnun musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:Akşener, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine devam etmek istemesiyle ilgili bir düşüncesi olması durumunda ne yapacağına ilişkin soruya, "Diyemez, demez. Kemal Bey'in vicdanı ona el vermez." cevabını verdi.Akşener, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde bakanlıkların paylaşımıyla ilgili şunları kaydetti:

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iyi parti, meral akşener, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu