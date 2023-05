İYİ Parti lideri Akşener: Kemal Bey'in birinci turda seçileceğine inanıyorum

"Her siyasi partinin bakanları olacak. Bu seçim sonucuna göre. Şimdi tabii tek parti dönemi her şeyi unutturdu. 14 Mayıs akşamı inşallah kesinlikle inanıyorum, kazanacağız. İYİ Parti tahmininizin ötesinde bir milletvekili sayısıyla Meclis'te olacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile oturacağız. Bu devletin olmazsa olmaz 8 bakanlığı vardır. Dışişleri Bakanlığının karşılığı Milli Savunma Bakanlığıdır, İçişleri Bakanlığının karşılığı Adalet Bakanlığıdır, Maliye Bakanlığının karşılığı Hazine Bakanlığıdır, Milli Eğitim Bakanlığının karşılığı Sağlık Bakanlığıdır. Bütün bunlarda aldığınız milletvekili sayısıyla eş değer olarak görev dağılımı yapılır. 6 siyasi partiye zaten başlangıçta dendi ki 'Genel başkanlar zaten cumhurbaşkanı yardımcısı oluyoruz ve her şeye de bir bakanlık olabilir' dendi. Sonrası logosuyla giren iki siyasi partinin sayısına göre. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasındaki milletvekili sayısının oranına göre bir görev dağılımı."​​​​​​