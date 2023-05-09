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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230509/istanbul-valiligi-acikladi-illerine-donmek-isteyen-depremzedeler-icin-tarih-uzatildi-1070830056.html
İstanbul Valiliği açıkladı: İllerine dönmek isteyen depremzedeler için tarih uzatıldı
İstanbul Valiliği açıkladı: İllerine dönmek isteyen depremzedeler için tarih uzatıldı
İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, deprem bölgesine dönüş yapmak isteyen kentteki afetzedelerden 9-12 Mayıs'ta da başvuruların alınmaya devam... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T12:28+0300
2023-05-09T12:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
istanbul valiliği
depremzede
tarih
uzatma
dönüş
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İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında geçici barınma amacıyla İstanbul'a gelen afetzedelerin, hava veya kara yoluyla illerine geri dönüşlerinin İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ve Valilik koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi."Afetzede vatandaşlarımız tarafından 6-7-8 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan müracaatların yoğunluğu ve devam eden dönüş taleplerinin alınması için 9-10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde de başvuru alınmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanılan açıklamada, deprem bölgesine geri dönüş taleplerinin kaymakamlıklarda oluşturulan tahliye ve başvuru birimlerine saat 09.00 ila 22.00'de şahsen yapılabildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230505/istanbul-valiliginden-afetzedelerin-donusune-iliskin-aciklama-1070683240.html
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istanbul valiliği, depremzede, tarih, uzatma, dönüş
istanbul valiliği, depremzede, tarih, uzatma, dönüş

İstanbul Valiliği açıkladı: İllerine dönmek isteyen depremzedeler için tarih uzatıldı

12:28 09.05.2023 (güncellendi: 12:34 09.05.2023)
© AAİstanbul'daki depremzedeler
İstanbul'daki depremzedeler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, deprem bölgesine dönüş yapmak isteyen kentteki afetzedelerden 9-12 Mayıs'ta da başvuruların alınmaya devam edileceğini bildirdi.
İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında geçici barınma amacıyla İstanbul'a gelen afetzedelerin, hava veya kara yoluyla illerine geri dönüşlerinin İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ve Valilik koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi.
"Afetzede vatandaşlarımız tarafından 6-7-8 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan müracaatların yoğunluğu ve devam eden dönüş taleplerinin alınması için 9-10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde de başvuru alınmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanılan açıklamada, deprem bölgesine geri dönüş taleplerinin kaymakamlıklarda oluşturulan tahliye ve başvuru birimlerine saat 09.00 ila 22.00'de şahsen yapılabildiği kaydedildi.
Heathrow Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
İstanbul Valiliği'nden afetzedelerin dönüşüne ilişkin açıklama
5 Mayıs, 19:29
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