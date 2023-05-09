https://sputniknews.com.tr/20230509/istanbul-valiligi-acikladi-illerine-donmek-isteyen-depremzedeler-icin-tarih-uzatildi-1070830056.html

İstanbul Valiliği açıkladı: İllerine dönmek isteyen depremzedeler için tarih uzatıldı

İstanbul Valiliği açıkladı: İllerine dönmek isteyen depremzedeler için tarih uzatıldı

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, deprem bölgesine dönüş yapmak isteyen kentteki afetzedelerden 9-12 Mayıs'ta da başvuruların alınmaya devam... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T12:28+0300

2023-05-09T12:28+0300

2023-05-09T12:34+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

istanbul valiliği

depremzede

tarih

uzatma

dönüş

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İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında geçici barınma amacıyla İstanbul'a gelen afetzedelerin, hava veya kara yoluyla illerine geri dönüşlerinin İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ve Valilik koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi."Afetzede vatandaşlarımız tarafından 6-7-8 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan müracaatların yoğunluğu ve devam eden dönüş taleplerinin alınması için 9-10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde de başvuru alınmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanılan açıklamada, deprem bölgesine geri dönüş taleplerinin kaymakamlıklarda oluşturulan tahliye ve başvuru birimlerine saat 09.00 ila 22.00'de şahsen yapılabildiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230505/istanbul-valiliginden-afetzedelerin-donusune-iliskin-aciklama-1070683240.html

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istanbul valiliği, depremzede, tarih, uzatma, dönüş