İstanbul Valiliği'nden afetzedelerin dönüşüne ilişkin açıklama

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında geçici barınma amacıyla İstanbul'a gelen afetzedelerimizin illerine geri dönüşlerinde uçak ve kara yolu ile transferleri, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ve Valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın deprem bölgesine ulaşım taleplerinin alınması için 39 ilçe kaymakamlığımızda tahliye ve başvuru birimleri oluşturulmuştur. Konuya ilişkin başvurular 6-7-8 Mayıs 2023 tarihlerinde ve 09.00-22.00 saatleri arasında şahsen ilçe kaymakamlıklarımıza yapılabilecektir."