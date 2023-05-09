https://sputniknews.com.tr/20230509/iqsu-einsteindan-yuksek-11-yasindaki-dahi-cocugun-hayali-nasa-1070820506.html

IQ'su Einstein ve Hawking'den yüksek: 11 yaşındaki dahi çocuğun hayali NASA

IQ'su Einstein ve Hawking'den yüksek: 11 yaşındaki dahi çocuğun hayali NASA

Dünyaca ünlü bilim insanı Albert Einstein ve Stephen Hawking'den daha yüksek bir IQ'ya sahip olan 11 yaşındaki Meksikalı dahi çocuk, mühendislik alanında... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T11:31+0300

2023-05-09T11:31+0300

2023-05-09T11:31+0300

yaşam

meksika

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nasa

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zeka

bilim

otizm

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Meksika'nın başkenti Mexico City'den Adhara Perez Sanchez, daha çok düşük gelirli ailelerin yaşadığı Tlahauc'ta büyüdü ve otizmli olduğu için okulda sık sık zorbalığa uğradı.Konuşması önemli ölçüde geriledikten sonra 3 yaşında gelişimsel engellilik teşhisi konan Adhara, çok küçük yaşta mama sandalyesinde sallanırken bulundu ve çok hızlı emeklemeye başladı.Annesi Nayeli Sanchez, Meksika basınına verdiği demeçte, Adhara'nın yıllarca ilgisiz öğretmenlere ve sınıf arkadaşlarının zorbalığına maruz kaldığını, 3 kez okul değiştirdiğini ve sonrasında kendini izole etmeye başladığını söyledi.'İnsanlar onunla dalga geçiyordu'Anne Nayeli Sanchez, açıklamasında, "Öğretmenler kendisiyle pek empati kuramıyordu. Kendini sınıftan dışlamaya başladı. Sınıf arkadaşlarıyla oynamak istemedi, kendini tuhaf, farklı hissediyordu" dedi."Bir süre okulda kalabilirdi ama olmadı" diyen anne, "Çok depresyondaydı, insanlar onunla empati kurmuyordu, dalga geçiyorlardı" diye ekledi.Kızının cebiri kısa sürede öğrendiğini ve Kimya'daki periyodik tabloyu hızlıca ezberlediğini fark ettiğini söyleyen Nayeli Sanchez, kızının sıkılmış olabileceğini düşünerek bu durumu görmezden geldi.Kızının depresyonuna yardımcı olmak için onu terapiye kaydettirdiğini ve kısa süre sonra yetenekli çocuklar için açılan bir okula göndermesi tavsiyesi aldığını belirtti ve kaydını yaptırdığını belirtti.Einstein ve Hawking'i geride bıraktıAdhara'nın bu okulda IQ'sunun 162 olduğu tespit edildi. Bu, her ikisi de 160 IQ'ya sahip olan Albert Einstein ve Stephen Hawking'den daha yüksek bir seviye.Ülke basınına konuşan genç kızın doktoru, "Çok zekiydi, zihniyle ve bilgisayar aracılığıyla kendini gösterebiliyordu. Böylelikle kızın İngiliz fizikçi Hawking ve uzay araştırmalarına olan hayranlığı doğdu" dedi.İlkokulu 5 yaşında bitiren ve hemen ardından bir yıl sonra ortaokul ve lise eğitimini aradan çıkaran Adhara, Meksika Uzay Ajansı ile birlikte çalışarak gençler arasında uzay araştırmalarının teşvikine katkı sağlıyor.Mühendislik alanında yüksek lisans yapan Adhara'nın en büyük hayali ise NASA'da astronot olmak.

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https://sputniknews.com.tr/20230430/alcak-basinc-testleri-iq-ve-yetenek-testleri-uzay-yolculari-egitim-sinavlarindan-gecti-1070387548.html

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