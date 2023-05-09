IQ'su Einstein ve Hawking'den yüksek: 11 yaşındaki dahi çocuğun hayali NASA

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
IAOM Avrasya Başkanı Ulusoy: Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılacak mı bilmiyoruz
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
43 dk
SEÇİM ÖZEL
TKP Milletvekili adayı İlyas Salman Radyo Sputnik'te
13:31
23 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Mobbinge karşı alınması gereken önlemler nelerdir?
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Eski İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Subaşı: Erzurum'da ortada bir kışkırtma olduğu çok net
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Suriye Arap Birliğine geri döndü
16:04
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum olayının yankıları
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
94 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı adaylarının seçim mesajları
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Kemal Derviş'in vefatı
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçime sayılı günler kala hangi söylem ve vaatler seçmenin oyunu değiştirir?
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
4 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:02
58 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230509/iqsu-einsteindan-yuksek-11-yasindaki-dahi-cocugun-hayali-nasa-1070820506.html
IQ'su Einstein ve Hawking'den yüksek: 11 yaşındaki dahi çocuğun hayali NASA
IQ'su Einstein ve Hawking'den yüksek: 11 yaşındaki dahi çocuğun hayali NASA
Dünyaca ünlü bilim insanı Albert Einstein ve Stephen Hawking'den daha yüksek bir IQ'ya sahip olan 11 yaşındaki Meksikalı dahi çocuk, mühendislik alanında... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T11:31+0300
2023-05-09T11:31+0300
yaşam
meksika
albert einstein
nasa
dahi
çocuk
zeka
bilim
otizm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070824776_0:114:635:471_1920x0_80_0_0_9b6c3edd67949ba265be0c5f0de4c45b.jpg
Meksika'nın başkenti Mexico City'den Adhara Perez Sanchez, daha çok düşük gelirli ailelerin yaşadığı Tlahauc'ta büyüdü ve otizmli olduğu için okulda sık sık zorbalığa uğradı.Konuşması önemli ölçüde geriledikten sonra 3 yaşında gelişimsel engellilik teşhisi konan Adhara, çok küçük yaşta mama sandalyesinde sallanırken bulundu ve çok hızlı emeklemeye başladı.Annesi Nayeli Sanchez, Meksika basınına verdiği demeçte, Adhara'nın yıllarca ilgisiz öğretmenlere ve sınıf arkadaşlarının zorbalığına maruz kaldığını, 3 kez okul değiştirdiğini ve sonrasında kendini izole etmeye başladığını söyledi.'İnsanlar onunla dalga geçiyordu'Anne Nayeli Sanchez, açıklamasında, "Öğretmenler kendisiyle pek empati kuramıyordu. Kendini sınıftan dışlamaya başladı. Sınıf arkadaşlarıyla oynamak istemedi, kendini tuhaf, farklı hissediyordu" dedi."Bir süre okulda kalabilirdi ama olmadı" diyen anne, "Çok depresyondaydı, insanlar onunla empati kurmuyordu, dalga geçiyorlardı" diye ekledi.Kızının cebiri kısa sürede öğrendiğini ve Kimya'daki periyodik tabloyu hızlıca ezberlediğini fark ettiğini söyleyen Nayeli Sanchez, kızının sıkılmış olabileceğini düşünerek bu durumu görmezden geldi.Kızının depresyonuna yardımcı olmak için onu terapiye kaydettirdiğini ve kısa süre sonra yetenekli çocuklar için açılan bir okula göndermesi tavsiyesi aldığını belirtti ve kaydını yaptırdığını belirtti.Einstein ve Hawking'i geride bıraktıAdhara'nın bu okulda IQ'sunun 162 olduğu tespit edildi. Bu, her ikisi de 160 IQ'ya sahip olan Albert Einstein ve Stephen Hawking'den daha yüksek bir seviye.Ülke basınına konuşan genç kızın doktoru, "Çok zekiydi, zihniyle ve bilgisayar aracılığıyla kendini gösterebiliyordu. Böylelikle kızın İngiliz fizikçi Hawking ve uzay araştırmalarına olan hayranlığı doğdu" dedi.İlkokulu 5 yaşında bitiren ve hemen ardından bir yıl sonra ortaokul ve lise eğitimini aradan çıkaran Adhara, Meksika Uzay Ajansı ile birlikte çalışarak gençler arasında uzay araştırmalarının teşvikine katkı sağlıyor.Mühendislik alanında yüksek lisans yapan Adhara'nın en büyük hayali ise NASA'da astronot olmak.
https://sputniknews.com.tr/20230311/arastirma-insanligin-iqsu-dusmeye-basladi-1068115706.html
https://sputniknews.com.tr/20230430/alcak-basinc-testleri-iq-ve-yetenek-testleri-uzay-yolculari-egitim-sinavlarindan-gecti-1070387548.html
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070824776_0:54:635:530_1920x0_80_0_0_9717d160acdf2425e9d315935b552e95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, albert einstein, nasa, dahi, çocuk, zeka, bilim, otizm
meksika, albert einstein, nasa, dahi, çocuk, zeka, bilim, otizm

IQ'su Einstein ve Hawking'den yüksek: 11 yaşındaki dahi çocuğun hayali NASA

11:31 09.05.2023
© Fotoğraf : Instagram / Adhara Perez SanchezDünyaca ünlü bilim insanları Albert Einstein ve Stephen Hawking'den daha yüksek bir IQ'ya sahip olan 11 yaşındaki Meksikalı dahi çocuk, mühendislik alanında yüksek lisans yapıyor ve bir gün NASA'da astronot olmayı hedefliyor.
Dünyaca ünlü bilim insanları Albert Einstein ve Stephen Hawking'den daha yüksek bir IQ'ya sahip olan 11 yaşındaki Meksikalı dahi çocuk, mühendislik alanında yüksek lisans yapıyor ve bir gün NASA'da astronot olmayı hedefliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© Fotoğraf : Instagram / Adhara Perez Sanchez
Abone olTelegram
Dünyaca ünlü bilim insanı Albert Einstein ve Stephen Hawking'den daha yüksek bir IQ'ya sahip olan 11 yaşındaki Meksikalı dahi çocuk, mühendislik alanında yüksek lisans yapıyor ve bir gün NASA'da astronot olmayı hedefliyor.
Meksika'nın başkenti Mexico City'den Adhara Perez Sanchez, daha çok düşük gelirli ailelerin yaşadığı Tlahauc'ta büyüdü ve otizmli olduğu için okulda sık sık zorbalığa uğradı.
Konuşması önemli ölçüde geriledikten sonra 3 yaşında gelişimsel engellilik teşhisi konan Adhara, çok küçük yaşta mama sandalyesinde sallanırken bulundu ve çok hızlı emeklemeye başladı.
Annesi Nayeli Sanchez, Meksika basınına verdiği demeçte, Adhara'nın yıllarca ilgisiz öğretmenlere ve sınıf arkadaşlarının zorbalığına maruz kaldığını, 3 kez okul değiştirdiğini ve sonrasında kendini izole etmeye başladığını söyledi.

'İnsanlar onunla dalga geçiyordu'

Anne Nayeli Sanchez, açıklamasında, "Öğretmenler kendisiyle pek empati kuramıyordu. Kendini sınıftan dışlamaya başladı. Sınıf arkadaşlarıyla oynamak istemedi, kendini tuhaf, farklı hissediyordu" dedi.
"Bir süre okulda kalabilirdi ama olmadı" diyen anne, "Çok depresyondaydı, insanlar onunla empati kurmuyordu, dalga geçiyorlardı" diye ekledi.
Kızının cebiri kısa sürede öğrendiğini ve Kimya'daki periyodik tabloyu hızlıca ezberlediğini fark ettiğini söyleyen Nayeli Sanchez, kızının sıkılmış olabileceğini düşünerek bu durumu görmezden geldi.
Kızının depresyonuna yardımcı olmak için onu terapiye kaydettirdiğini ve kısa süre sonra yetenekli çocuklar için açılan bir okula göndermesi tavsiyesi aldığını belirtti ve kaydını yaptırdığını belirtti.
Beyin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
DÜNYA
Araştırma: İnsanlığın IQ'su düşmeye başladı
11 Mart, 09:34

Einstein ve Hawking'i geride bıraktı

Adhara'nın bu okulda IQ'sunun 162 olduğu tespit edildi. Bu, her ikisi de 160 IQ'ya sahip olan Albert Einstein ve Stephen Hawking'den daha yüksek bir seviye.
Ülke basınına konuşan genç kızın doktoru, "Çok zekiydi, zihniyle ve bilgisayar aracılığıyla kendini gösterebiliyordu. Böylelikle kızın İngiliz fizikçi Hawking ve uzay araştırmalarına olan hayranlığı doğdu" dedi.
İlkokulu 5 yaşında bitiren ve hemen ardından bir yıl sonra ortaokul ve lise eğitimini aradan çıkaran Adhara, Meksika Uzay Ajansı ile birlikte çalışarak gençler arasında uzay araştırmalarının teşvikine katkı sağlıyor.
Mühendislik alanında yüksek lisans yapan Adhara'nın en büyük hayali ise NASA'da astronot olmak.
Türk Uzay Yolcuları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever, eğitim testleri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
TÜRKİYE
Alçak basınç testleri, IQ ve yetenek testleri: Uzay yolcuları eğitim sınavlarından geçti
30 Nisan, 14:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала