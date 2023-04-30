https://sputniknews.com.tr/20230430/alcak-basinc-testleri-iq-ve-yetenek-testleri-uzay-yolculari-egitim-sinavlarindan-gecti-1070387548.html

Alçak basınç testleri, IQ ve yetenek testleri: Uzay yolcuları eğitim sınavlarından geçti

Alçak basınç testleri, IQ ve yetenek testleri: Uzay yolcuları eğitim sınavlarından geçti

Türk Uzay Yolcuları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever, yaşamsal faaliyetlerini uzay istasyonu ortamında gerçekleştirmelerini sağlayacak fiziksel ve... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T14:24+0300

2023-04-30T14:24+0300

2023-04-30T14:24+0300

uzay

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Türk Uzay Yolcuları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever, 36 bin kişi arasından Türk Bilim Misyonunu gerçekleştirmek üzere seçildi. Hem titiz ve ayrıntılı seçim kriterlerini sağlayan Gezeravcı ve Atasever, hem de Türkiye’de ve ABD’de fiziksel ve psikolojik zorlu testleri başarıyla tamamladı. Uzay yolcularının ABD’de Axiom Space tarafından verilen eğitimleri de devam ediyor. Burada yaşamsal faaliyetlerini uzay istasyonu ortamında gerçekleştirmelerini sağlayacak teorik ve pratik derslere devam ediyorlar.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye’nin uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te kamuoyuna tanıtılan Türk Uzay Yolcuları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte düzenlenen basın açıklamasında kendilerini tanıttı. Gezeravcı ve Atasever’in nasıl seçildiği, hangi test süreçlerinden geçtiği de merak konusu olurken kılı kırk yaran bir seçim süreci yaşandığı da ortaya çıktı.Eğitime 2023 sonuna kadar devamF-16 pilotu olan Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, 44 yaşında. Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak ve 13 farklı deney yapacak. Gezeravcı, seçim sürecine ilişkin yaptdığı değerlendirmede eş zamanlı ve birbirinden ayrı ilerleyen birçok eğitim sürecini içinde barındıran bir dönem yaşadıklarına değinerek “Bu fırlatmanın gerçekleştirileceği 2023’ün son periyoduna kadar da bu şekilde devam edecek. Heyecandan ziyade mutluluk verici son derece mutluluk verici ve gurur verici bir görev” dedi.'İzin verilene kadar ailelerimizin haberi olmadi‘Zorlu testler döneminden ailesinin haberi olmadığını bildiren Gezeravcı, “Dolayısıyla olumlu sonucu ben öğrendikten sonra da halen gizlilik kriterlerini ilgili yetkili birimlerimiz tarafından aileme açma noktasına izin verilene kadar haberleri olmadı. Bu şaşkınlığı attıktan sonra o büyük mutluluk ve gururu yaşadılar. Tabii bir evlat olarak da başımızın tacı anne babalarımıza böyle bir mutluluğu yaşatmış olmak son derece gurur verici” diye konuştu.‘Eleme 6-7 ay sürdü‘Türk Uzay Yolcusu Tuva Cihangir Atasever de ROKETSAN’da sistem mühendisi. 31 yaşındaki Atasever yörünge altı uçuşu gerçekleştirecek. Atasever de çok yoğun, 6-7 ay süren bir eleme sürecinden geçtiklerini kaydederek “Çevresel testler diyebileceğim yüksek g testleri, alçak basınçlı testleri, psikolojik testler, zeka IQ testleri, yetenek testleri çok zorlu süreçlerden geçtik. Sağlık testleri de oldu tabii ki ve sonunda bu noktaya ulaştık" dedi.'Zorlu ama heyecanlı'Bundan sonraki süreçte çok yoğun bir eğitim programından geçeceklerini anlatan Özdemir, “Oldukça sıkışık bir takvimimiz var. 2023 yılı içerisinde bu misyonu gerçekleştirmek istiyoruz. Uzay tabii ki çok zor bir konu. Her türlü gecikmeye, ertelemeye açık. Bunlara da kendimizi mental olarak hazırlıyoruz. Ama hem çevresel anlamda testler yine psikolojik testler, Uluslararası Uzay İstasyonunun alt sistemlerine yönelik teknik eğitimler, doğada hayatta kalma eğitimleri bizi oldukça zorlu ama heyecanlı bir süreç bekliyor” diye konuştu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, düzenlenen basın açıklamasında, “Arkadaşlarımız, çok zorlu süreçlerden geçtiler. Emin olun. Hayalinizde kurabileceğinizi den çok daha fazla testlerle ancak bu neticeye ulaşabiliyorsunuz. Bu arkadaşlarımız da gayet başarılı bir şekilde bu testleri tamamladılar. İnşallah Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edecekler” ifadelerini kullandı.‘Uzay turizmi değil’TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da yaptığı değerlendirmede Türk uzay yolcularının bulunulan ortamda ani karar alabilme, karmaşık ortamlarda karar verebilme gibi birçok testten geçtiklerini belirterek “Bu bir uzay gezisi, uzay turizmi değil. Bu bir bilim misyonu. Dolayısıyla gidecek olan arkadaşımızın seçiminde deneyleri yapabilme yetkinliği de önemliydi” diye konuştu.Türk Bilim Misyonu’nu gerçekleştirecek iki uzay yolcusunun belirlenmesi için Mayıs 2022’de başvurular açılmıştı. Başvuru aşamasında şu genel şartlara bakılmıştı:Aday seçiminde bakılan genel sağlık kriterlerinden bazıları da şu şekildeydi:

https://sputniknews.com.tr/20230429/bakan-varank-turkiyenin-ilk-uzay-yolculari-ile-bir-araya-geldi-1070359876.html

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