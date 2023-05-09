https://sputniknews.com.tr/20230509/ingiltere-ukraynaya-uzun-menzilli-fuzeler-verebilir-1070863381.html

İngiltere Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler verebilir

İngiltere Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler verebilir

Washington Post gazetesi, İngiltere’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füze tedarik edebileceğini duyurdu. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T21:52+0300

2023-05-09T21:52+0300

2023-05-09T21:53+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ingiltere

uzun menzilli füze

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Washington Post gazetesinin haberinde, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna Uluslararası Destek Fonu’ndan Ukrayna’ya menzili 300 kilometreye varan saldırı araçları tedarik etmekle ilgilenip ilgilenmediğini belirtmesini talep ettiği aktarıldı.Bir İngiliz yetkili, nihai kararın henüz alınmadığını söyledi.Bakanlığın dilekçesinde belirtilen teknik parametrelerin İngiltere'nin Storm Shadow adı verilen seyir füzelerinin teknik özelliklerini yansıttığı kaydedildi.Ukrayna ordusunun hizmetindeki Sovyet yapımı savaş uçaklarının bu seyir füzelerle donatılabileceği belirtildi.İngiltere’nin liderlik ettiği Ukrayna Uluslararası Destek Fonu’nda ayrıca Kuzey Avrupa ülkeleri yer alıyor. Fon, Ukrayna’ya silah tedarik mekanizması olarak kuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20230509/abd-ukrayna-icin-12-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-acikladi-1070850182.html

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