https://sputniknews.com.tr/20230509/ingiltere-ukraynaya-uzun-menzilli-fuzeler-verebilir-1070863381.html
İngiltere Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler verebilir
İngiltere Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler verebilir
Washington Post gazetesi, İngiltere’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füze tedarik edebileceğini duyurdu. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T21:52+0300
2023-05-09T21:52+0300
2023-05-09T21:53+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ingiltere
uzun menzilli füze
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Washington Post gazetesinin haberinde, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna Uluslararası Destek Fonu’ndan Ukrayna’ya menzili 300 kilometreye varan saldırı araçları tedarik etmekle ilgilenip ilgilenmediğini belirtmesini talep ettiği aktarıldı.Bir İngiliz yetkili, nihai kararın henüz alınmadığını söyledi.Bakanlığın dilekçesinde belirtilen teknik parametrelerin İngiltere'nin Storm Shadow adı verilen seyir füzelerinin teknik özelliklerini yansıttığı kaydedildi.Ukrayna ordusunun hizmetindeki Sovyet yapımı savaş uçaklarının bu seyir füzelerle donatılabileceği belirtildi.İngiltere’nin liderlik ettiği Ukrayna Uluslararası Destek Fonu’nda ayrıca Kuzey Avrupa ülkeleri yer alıyor. Fon, Ukrayna’ya silah tedarik mekanizması olarak kuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230509/abd-ukrayna-icin-12-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-acikladi-1070850182.html
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ukrayna, ingiltere, uzun menzilli füze
ukrayna, ingiltere, uzun menzilli füze
İngiltere Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler verebilir
21:52 09.05.2023 (güncellendi: 21:53 09.05.2023) Abone ol
Washington Post gazetesi, İngiltere’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füze tedarik edebileceğini duyurdu.
Washington Post gazetesinin haberinde, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna Uluslararası Destek Fonu’ndan Ukrayna’ya menzili 300 kilometreye varan saldırı araçları tedarik etmekle ilgilenip ilgilenmediğini belirtmesini talep ettiği aktarıldı.
Bir İngiliz yetkili, nihai kararın henüz alınmadığını söyledi.
Bakanlığın dilekçesinde belirtilen teknik parametrelerin İngiltere'nin Storm Shadow adı verilen seyir füzelerinin teknik özelliklerini yansıttığı kaydedildi.
Ukrayna ordusunun hizmetindeki Sovyet yapımı savaş uçaklarının bu seyir füzelerle donatılabileceği belirtildi.
İngiltere’nin liderlik ettiği Ukrayna Uluslararası Destek Fonu’nda ayrıca Kuzey Avrupa ülkeleri yer alıyor. Fon, Ukrayna’ya silah tedarik mekanizması olarak kuruldu.