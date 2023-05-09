https://sputniknews.com.tr/20230509/humus-merkezli-deprem-hatayda-hissedildi-1070812879.html

Humus merkezli deprem Hatay’da hissedildi

Humus merkezli deprem Hatay’da hissedildi

FAD'dan yapılan açıklamaya göre, Hatay Altınözü'ne 178 kilometre uzaklıkta Suriye Humus merkezli bir deprem meydana geldi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T08:22+0300

2023-05-09T08:22+0300

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türkiye

hatay

deprem

humus

suriye

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AFAD yapılan açıklamaya göre, saat 06.52 sıralarında Hatay Altınözü'ne 178 kilometre uzaklıkta Suriye Humus merkezli bir deprem meydana geldi.Verilere göre, yerin 12.6 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.4 olarak kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230508/adiyamanda-46-buyuklugunde-deprem-1070805520.html

türkiye

hatay

humus

suriye

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