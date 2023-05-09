https://sputniknews.com.tr/20230509/humus-merkezli-deprem-hatayda-hissedildi-1070812879.html
Humus merkezli deprem Hatay’da hissedildi
Humus merkezli deprem Hatay’da hissedildi
FAD'dan yapılan açıklamaya göre, Hatay Altınözü'ne 178 kilometre uzaklıkta Suriye Humus merkezli bir deprem meydana geldi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T08:22+0300
2023-05-09T08:22+0300
2023-05-09T08:22+0300
türkiye
hatay
deprem
humus
suriye
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AFAD yapılan açıklamaya göre, saat 06.52 sıralarında Hatay Altınözü'ne 178 kilometre uzaklıkta Suriye Humus merkezli bir deprem meydana geldi.Verilere göre, yerin 12.6 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.4 olarak kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230508/adiyamanda-46-buyuklugunde-deprem-1070805520.html
türkiye
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hatay, deprem, humus, suriye
hatay, deprem, humus, suriye
Humus merkezli deprem Hatay’da hissedildi
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FAD'dan yapılan açıklamaya göre, Hatay Altınözü'ne 178 kilometre uzaklıkta Suriye Humus merkezli bir deprem meydana geldi.
AFAD yapılan açıklamaya göre, saat 06.52 sıralarında Hatay Altınözü'ne 178 kilometre uzaklıkta Suriye Humus merkezli bir deprem meydana geldi.
Verilere göre, yerin 12.6 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.4 olarak kaydedildi.