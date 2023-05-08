Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem
© AADeprem - sismograf
© AA
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'da saat 23.20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 8.64 km olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 8, 2023
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) https://t.co/HAJf1JwArE
08.05.2023, 23:20:33 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 9.0 km#Kandilli