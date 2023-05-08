https://sputniknews.com.tr/20230508/adiyamanda-46-buyuklugunde-deprem-1070805520.html

Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T23:38+0300

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2023-05-08T23:38+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

adıyaman

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'da saat 23.20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin derinliği ise 8.64 km olarak kaydedildi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak kaydetti.

adıyaman

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adıyaman, deprem