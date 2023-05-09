https://sputniknews.com.tr/20230509/erzurumda-imamogluna-tasli-saldiriyla-ilgili-gozaltina-alinan-15-supheli-serbest-birakildi-1070808052.html
Erzurum'da İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı
Erzurum'da İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı
İBB Başkanı İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşlı saldırının ardından gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T00:46+0300
2023-05-09T00:46+0300
2023-05-09T00:51+0300
2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
erzurum
gözaltı
serbest
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum'daki mitingine yönelik taşlı saldırının ardından gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı.Valilikten edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dün yaşanan gerginlikle ilgili kamera kayıtlarını inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.İlk etapta 13 zanlıyı gözaltına alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi daha yakaladı, 4 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230508/ekrem-imamogluna-erzurumdaki-tasli-saldiriyla-ilgili-15-kisi-gozaltina-alindi-1070797189.html
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ekrem imamoğlu, erzurum, gözaltı, serbest
ekrem imamoğlu, erzurum, gözaltı, serbest
Erzurum'da İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı
00:46 09.05.2023 (güncellendi: 00:51 09.05.2023) Abone ol
İBB Başkanı İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşlı saldırının ardından gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum'daki mitingine yönelik taşlı saldırının ardından gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı.
Valilikten edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dün yaşanan gerginlikle ilgili kamera kayıtlarını inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.
İlk etapta 13 zanlıyı gözaltına alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi daha yakaladı, 4 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.