https://sputniknews.com.tr/20230508/ekrem-imamogluna-erzurumdaki-tasli-saldiriyla-ilgili-15-kisi-gozaltina-alindi-1070797189.html

Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'daki taşlı saldırıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'daki taşlı saldırıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da dün düzenlenen "Halk Buluşması" nda yaşanan gerginliğe ilişkin gözaltına... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

ekrem imamoğlu

erzurum

taş

saldırı

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Valilikten edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dün yaşanan gerginlikle ilgili kamera kayıtlarını inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.İlk etapta 13 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, 2 zanlıyı daha yakaladı. Olayla ilgili 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını aktarmıştı. Olayda yaralanan 17 kişi ise, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230507/imamoglu-ekreme-degil-milletimin-tek-bir-ferdine-uzanan-her-el-kirilsin-1070754999.html

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ekrem imamoğlu, erzurum, taş, saldırı