https://sputniknews.com.tr/20230508/ekrem-imamogluna-erzurumdaki-tasli-saldiriyla-ilgili-15-kisi-gozaltina-alindi-1070797189.html
Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'daki taşlı saldırıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'daki taşlı saldırıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da dün düzenlenen "Halk Buluşması" nda yaşanan gerginliğe ilişkin gözaltına... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T20:08+0300
2023-05-08T20:08+0300
2023-05-08T20:08+0300
2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
erzurum
taş
saldırı
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Valilikten edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dün yaşanan gerginlikle ilgili kamera kayıtlarını inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.İlk etapta 13 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, 2 zanlıyı daha yakaladı. Olayla ilgili 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını aktarmıştı. Olayda yaralanan 17 kişi ise, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230507/imamoglu-ekreme-degil-milletimin-tek-bir-ferdine-uzanan-her-el-kirilsin-1070754999.html
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ekrem imamoğlu, erzurum, taş, saldırı
ekrem imamoğlu, erzurum, taş, saldırı
Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'daki taşlı saldırıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da dün düzenlenen "Halk Buluşması" nda yaşanan gerginliğe ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 15'e yükseldi.
Valilikten edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dün yaşanan gerginlikle ilgili kamera kayıtlarını inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.
İlk etapta 13 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, 2 zanlıyı daha yakaladı. Olayla ilgili 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını aktarmıştı. Olayda yaralanan 17 kişi ise, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.