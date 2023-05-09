https://sputniknews.com.tr/20230509/elon-musk-whatsappa-guven-olmaz-1070865418.html
Elon Musk: WhatsApp’a güven olmaz
Elon Musk: WhatsApp’a güven olmaz
Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, WhatsApp’ın güvenilmez olduğunu ifade etti. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T22:22+0300
2023-05-09T22:22+0300
2023-05-09T22:22+0300
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Musk, bir Twitter kullanıcısının uyuduğu sırada WhatsApp* uygulamasının birkaç kez cep telefonunun mikrofonunu kullandığı yönündeki mesajına “WhatsApp’a güven olmaz” yanıtını verdi.WhatsApp’ın Meta’ya ait olduğu mesajına da yanıt veren Musk, WhatsApp kurucularının öfke içinde şirketten ayrıldığını ve ardından Facebook’a karşı bir kampanya başlattığını anımsattı.Musk, WhatsApp kurucularının Facebook hakkında öğrendiklerinden ve uygulamada yaptığı değişikliklerden dolayı tedirgin olduklarını belirtti.Daha sonra Musk, Twitter hesabında 'hiçbir şeye güvenmemenin' daha iyi olduğunu kaydetti.*WhatsApp'ın da çatısı altında bulunduğu Meta, Rusya'da 'aşırıcı kurum' olarak yasaklı.
https://sputniknews.com.tr/20230505/beyaz-sarayda-tekno-zirve-sirketlerin-yapay-zekayla-ilgili-ahlaki-sorumlulugu-var-halk-korunmali-1070654191.html
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elon musk, twitter , whatsapp
elon musk, twitter , whatsapp
Elon Musk: WhatsApp’a güven olmaz
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Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, WhatsApp’ın güvenilmez olduğunu ifade etti.
Musk, bir Twitter kullanıcısının uyuduğu sırada WhatsApp* uygulamasının birkaç kez cep telefonunun mikrofonunu kullandığı yönündeki mesajına “WhatsApp’a güven olmaz” yanıtını verdi.
WhatsApp’ın Meta’ya ait olduğu mesajına da yanıt veren Musk, WhatsApp kurucularının öfke içinde şirketten ayrıldığını ve ardından Facebook’a karşı bir kampanya başlattığını anımsattı.
Musk, WhatsApp kurucularının Facebook hakkında öğrendiklerinden ve uygulamada yaptığı değişikliklerden dolayı tedirgin olduklarını belirtti.
Daha sonra Musk, Twitter hesabında 'hiçbir şeye güvenmemenin' daha iyi olduğunu kaydetti.
*WhatsApp'ın da çatısı altında bulunduğu Meta, Rusya'da 'aşırıcı kurum' olarak yasaklı.