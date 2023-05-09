https://sputniknews.com.tr/20230509/cumhurbaskani-erdogandan-kirklareli-edirne-ve-tekirdag-ziyaretlerine-iliskin-paylasim-1070818669.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ ziyaretlerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ ziyaretlerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okuduğumuz bir şiir yüzünden haksız şekilde cezalandırıldığımızda, Kırklareli bizi Pınarhisar'da misafir etti. Yüz... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T10:16+0300

2023-05-09T10:16+0300

2023-05-09T10:16+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

ak parti

trakya

miting

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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'dün Batı'daki uç beyleri, serhat şehirleri, sarsılmaz kaleler Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da milletle kucaklaştıklarını ve hasret giderdiklerini' belirtti.Trakya'nın, özellikle Kırklareli'nin siyasi hareketlerinde çok farklı, özel bir yeri bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:Erdoğan, millet iradesine vurulan vesayet zincirlerini; kriz, kaos, darbe ve siyasi istikrarsızlık prangalarını tek tek parçaladıklarını, buna rağmen her insan gibi gerçekten çok isteyip de yapamadıklarının bulunduğunu kaydetti.'Bizim şarkımız da millete hizmet aşkımız da hiç bitmez'Bürokratik oligarşinin takoz koyduğu, muhalefetin engel çıkardığı, marjinal örgütlerin sabote ettiği projelerin saymayla bitirilemeyeceğini bildiren Erdoğan, "Ama biz bu takoz siyasetine teslim olmayarak, ülkemizi eserlerimizle adeta nakış nakış dokuduk. 14 Mayıs'tan sonra da Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Aziz milletimize hizmetkar olabilmek için daha fazla ter dökecek, daha çok koşturacağız. Bizim şarkımız da millete hizmet aşkımız da hiç bitmez." değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230509/bakan-soylu-asil-provokasyonu-imamoglu-yapiyor-1070806601.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, trakya, miting