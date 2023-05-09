https://sputniknews.com.tr/20230509/bursada-4-katli-bina-kontrollu-yikim-esnasinda-coktu-1070847430.html
Bursa'da 4 katlı bina, kontrollü yıkım esnasında çöktü
Bursa'da 4 katlı bina, kontrollü yıkım esnasında çöktü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kontrollü olarak yıkılan binanın caddeye devrilmesinin ardından enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlatıldı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T15:43+0300
2023-05-09T15:43+0300
2023-05-09T15:43+0300
dünya
bursa
yıkım
çökme
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Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde ekipler, Ömer Korkmaz'a ait 4 katlı eski binanın yıkımı için belediyeden alınan izinle çalışma yürüttü.Bu sırada yıkılan 4 katlı binanın enkazı caddeye devrildi. Yıkılmanın etkisiyle bir ağaç, otomobilin üzerine düştü. Olayda 3 otomobil zarar gördü.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekibi sevk edildi.AFAD ekipleri, binanın altında kalan kişi ya da kişiler olabileceği ihtimaline karşı dedektör köpekle arama çalışması başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230411/gaziantepte-kontrollu-minare-yikimi-1-olu-1069504884.html
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bursa, yıkım, çökme
Bursa'da 4 katlı bina, kontrollü yıkım esnasında çöktü
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kontrollü olarak yıkılan binanın caddeye devrilmesinin ardından enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlatıldı.
Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde ekipler, Ömer Korkmaz'a ait 4 katlı eski binanın yıkımı için belediyeden alınan izinle çalışma yürüttü.
Bu sırada yıkılan 4 katlı binanın enkazı caddeye devrildi. Yıkılmanın etkisiyle bir ağaç, otomobilin üzerine düştü. Olayda 3 otomobil zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekibi sevk edildi.
AFAD ekipleri, binanın altında kalan kişi ya da kişiler olabileceği ihtimaline karşı dedektör köpekle arama çalışması başlattı.