https://sputniknews.com.tr/20230411/gaziantepte-kontrollu-minare-yikimi-1-olu-1069504884.html

Gaziantep'te 'kontrollü' minare yıkımı: 1 ölü

Gaziantep'te 'kontrollü' minare yıkımı: 1 ölü

Gaziantep'te depremde hasar alan cami minaresi için kontrollü yıkım kararı alınmıştı. Minarenin, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrilmesi sonucu kepçe... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T12:16+0300

2023-04-11T12:16+0300

2023-04-11T12:34+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

gaziantep

deprem

minare

kepçe operatörü

ölü

oğuzeli

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Olay, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde hasar alan mahalledeki cami minaresi için yıkım kararı alındı. Yıkım kararı sonrası harekete geçen ekipler, minarenin kontrollü yıkımı için çalışmalara başladı.Çalışma sırasında kontrolsüz bir şekilde yıkılan minare, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrildi. Yaşanan olayın ardından 25 yaşındaki kepçe operatörü Mert Köseoğlu hayatını kaybetti. Talihsiz operatörün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, minarenin kepçenin üzerine devrilme anları saniye saniye yer aldı. Feci olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230329/kontrollu-yikimda-yuzde-10luk-sapma-oldu-minare-evin-uzerine-devrildi-1068893262.html

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