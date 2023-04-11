https://sputniknews.com.tr/20230411/gaziantepte-kontrollu-minare-yikimi-1-olu-1069504884.html
Gaziantep'te 'kontrollü' minare yıkımı: 1 ölü
Gaziantep'te 'kontrollü' minare yıkımı: 1 ölü
Gaziantep'te depremde hasar alan cami minaresi için kontrollü yıkım kararı alınmıştı. Minarenin, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrilmesi sonucu kepçe... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T12:16+0300
2023-04-11T12:16+0300
2023-04-11T12:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
gaziantep
deprem
minare
kepçe operatörü
ölü
oğuzeli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069505229_0:40:1200:715_1920x0_80_0_0_1ef5493ec005e56bb15f50d2b958c4a0.jpg
Olay, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde hasar alan mahalledeki cami minaresi için yıkım kararı alındı. Yıkım kararı sonrası harekete geçen ekipler, minarenin kontrollü yıkımı için çalışmalara başladı.Çalışma sırasında kontrolsüz bir şekilde yıkılan minare, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrildi. Yaşanan olayın ardından 25 yaşındaki kepçe operatörü Mert Köseoğlu hayatını kaybetti. Talihsiz operatörün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, minarenin kepçenin üzerine devrilme anları saniye saniye yer aldı. Feci olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230329/kontrollu-yikimda-yuzde-10luk-sapma-oldu-minare-evin-uzerine-devrildi-1068893262.html
gaziantep
oğuzeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069505229_63:0:1130:800_1920x0_80_0_0_a230934e013263c05977d768b016b2b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gaziantep, deprem, minare, kepçe operatörü, ölü, oğuzeli
gaziantep, deprem, minare, kepçe operatörü, ölü, oğuzeli
Gaziantep'te 'kontrollü' minare yıkımı: 1 ölü
12:16 11.04.2023 (güncellendi: 12:34 11.04.2023) Abone ol
Gaziantep'te depremde hasar alan cami minaresi için kontrollü yıkım kararı alınmıştı. Minarenin, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrilmesi sonucu kepçe operatörü hayatını kaybederken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde hasar alan mahalledeki cami minaresi için yıkım kararı alındı.
Yıkım kararı sonrası harekete geçen ekipler, minarenin kontrollü yıkımı için çalışmalara başladı.
Çalışma sırasında kontrolsüz bir şekilde yıkılan minare, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrildi. Yaşanan olayın ardından 25 yaşındaki kepçe operatörü Mert Köseoğlu hayatını kaybetti.
Talihsiz operatörün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, minarenin kepçenin üzerine devrilme anları saniye saniye yer aldı. Feci olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.