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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/gaziantepte-kontrollu-minare-yikimi-1-olu-1069504884.html
Gaziantep'te 'kontrollü' minare yıkımı: 1 ölü
Gaziantep'te 'kontrollü' minare yıkımı: 1 ölü
Gaziantep'te depremde hasar alan cami minaresi için kontrollü yıkım kararı alınmıştı. Minarenin, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrilmesi sonucu kepçe... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T12:16+0300
2023-04-11T12:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
gaziantep
deprem
minare
kepçe operatörü
ölü
oğuzeli
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Olay, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde hasar alan mahalledeki cami minaresi için yıkım kararı alındı. Yıkım kararı sonrası harekete geçen ekipler, minarenin kontrollü yıkımı için çalışmalara başladı.Çalışma sırasında kontrolsüz bir şekilde yıkılan minare, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrildi. Yaşanan olayın ardından 25 yaşındaki kepçe operatörü Mert Köseoğlu hayatını kaybetti. Talihsiz operatörün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, minarenin kepçenin üzerine devrilme anları saniye saniye yer aldı. Feci olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230329/kontrollu-yikimda-yuzde-10luk-sapma-oldu-minare-evin-uzerine-devrildi-1068893262.html
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gaziantep, deprem, minare, kepçe operatörü, ölü, oğuzeli
gaziantep, deprem, minare, kepçe operatörü, ölü, oğuzeli

Gaziantep'te 'kontrollü' minare yıkımı: 1 ölü

12:16 11.04.2023 (güncellendi: 12:34 11.04.2023)
© İHAGaziantep'te depremde hasar alan cami minaresinin kontrollü yıkımı sırasında facia yaşandı. Minarenin, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrilmesi sonucu kepçe operatörü hayatını kaybederken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Gaziantep'te depremde hasar alan cami minaresinin kontrollü yıkımı sırasında facia yaşandı. Minarenin, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrilmesi sonucu kepçe operatörü hayatını kaybederken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© İHA
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Gaziantep'te depremde hasar alan cami minaresi için kontrollü yıkım kararı alınmıştı. Minarenin, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrilmesi sonucu kepçe operatörü hayatını kaybederken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde hasar alan mahalledeki cami minaresi için yıkım kararı alındı.
Yıkım kararı sonrası harekete geçen ekipler, minarenin kontrollü yıkımı için çalışmalara başladı.
Çalışma sırasında kontrolsüz bir şekilde yıkılan minare, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrildi. Yaşanan olayın ardından 25 yaşındaki kepçe operatörü Mert Köseoğlu hayatını kaybetti.
Talihsiz operatörün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, minarenin kepçenin üzerine devrilme anları saniye saniye yer aldı. Feci olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kontrollü yıkımda yüzde 10'luk sapma oldu: Minare evin üzerine devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
TÜRKİYE
Kontrollü yıkımda yüzde 10'luk sapma oldu: Minare evin üzerine devrildi
29 Mart, 12:03
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