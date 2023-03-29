https://sputniknews.com.tr/20230329/kontrollu-yikimda-yuzde-10luk-sapma-oldu-minare-evin-uzerine-devrildi-1068893262.html
Kontrollü yıkımda yüzde 10'luk sapma oldu: Minare evin üzerine devrildi
Kontrollü yıkımda yüzde 10'luk sapma oldu: Minare evin üzerine devrildi
Adıyaman’da depremde hasar gördüğü için iş makinesiyle yıkılmak istenen minare bir evin üzerine devrildi. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T12:03+0300
2023-03-29T12:03+0300
2023-03-29T12:03+0300
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cami
minare
yıkım
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Adıyaman Malazgirt Mahallesinde bulunan Malazgirt Camii’nin 2 minaresi, 6 Şubat’ta ki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Hasar gören minareler özel bir firma tarafından iş makinesiyle yıkılmak istendi. Firma, minareyi devirme yöntemi ile yıkmak istedi.Hesaplamaları yapan firma yetkilileri, polisin geniş güvenlik önlemi altında minareyi yıkmak için çalışma başlattı. Minarenin alt kısmında iş makinesiyle bir delik açıldıktan sonra, iş makinesiyle itildi. Sokağa düşmesi planlanan minare yüzde 10’luk sapma nedeniyle evin üzerine düştü. Minarenin uç kısmının isabet ettiği evde kimsenin olmaması yaşanabilecek can kaybını önledi. Büyük bir gürültüyle düşen minare evin oturma odasının çatısı ve duvarı parçaladı. Mahalle sakinleri minarenin tek parça halinde, bu yöntem ile yıkılmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar minarenin üst kısmından başlayarak parça parça yıkılması gerektiğini ve diğer minarenin aynı yöntem ile yıkılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Mahalle sakinleri diğer evlerin zarar görmesinden endişe ediyor.Depremde hasar gören Malazgirt Camii’nin minarelerinin yıkılması gerektiğini ancak bu yöntemle yıkmanın vatandaşları tedirgin ettiğini belirten Malazgirt Mahalle Muhtarı Şeyho Yılmaz, “Depremde zarar gören 2 minaremizin bir tanesini düşürdüler. Düşünce eve de zarar verdi. İkincisini bu şekilde düşürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Vatandaş mağdur olmasın. Minareyi iki parça halinde yıksınlar” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230328/ruzgarda-sallanan-minare-endiseye-sebep-oldu-gayet-normal-zarari-yok-1068856291.html
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türkiye, adıyaman, cami, minare, yıkım
Kontrollü yıkımda yüzde 10'luk sapma oldu: Minare evin üzerine devrildi
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Adıyaman’da depremde hasar gördüğü için iş makinesiyle yıkılmak istenen minare bir evin üzerine devrildi.
Adıyaman Malazgirt Mahallesinde bulunan Malazgirt Camii’nin 2 minaresi, 6 Şubat’ta ki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Hasar gören minareler özel bir firma tarafından iş makinesiyle yıkılmak istendi. Firma, minareyi devirme yöntemi ile yıkmak istedi.
Hesaplamaları yapan firma yetkilileri, polisin geniş güvenlik önlemi altında minareyi yıkmak için çalışma başlattı.
Minarenin alt kısmında iş makinesiyle bir delik açıldıktan sonra, iş makinesiyle itildi. Sokağa düşmesi planlanan minare yüzde 10’luk sapma nedeniyle evin üzerine düştü.
Minarenin uç kısmının isabet ettiği evde kimsenin olmaması yaşanabilecek can kaybını önledi. Büyük bir gürültüyle düşen minare evin oturma odasının çatısı ve duvarı parçaladı. Mahalle sakinleri minarenin tek parça halinde, bu yöntem ile yıkılmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar minarenin üst kısmından başlayarak parça parça yıkılması gerektiğini ve diğer minarenin aynı yöntem ile yıkılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Mahalle sakinleri diğer evlerin zarar görmesinden endişe ediyor.
Depremde hasar gören Malazgirt Camii’nin minarelerinin yıkılması gerektiğini ancak bu yöntemle yıkmanın vatandaşları tedirgin ettiğini belirten Malazgirt Mahalle Muhtarı Şeyho Yılmaz, “Depremde zarar gören 2 minaremizin bir tanesini düşürdüler. Düşünce eve de zarar verdi. İkincisini bu şekilde düşürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Vatandaş mağdur olmasın. Minareyi iki parça halinde yıksınlar” dedi.