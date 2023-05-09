https://sputniknews.com.tr/20230509/belarus-ordumuz-ulke-sinirlarini-ihlal-edenlere-karsilik-vermeye-hazir-1070863975.html

Belarus: Ordumuz ülke sınırlarını ihlal edenlere karşılık vermeye hazır

Belarus: Ordumuz ülke sınırlarını ihlal edenlere karşılık vermeye hazır

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Belarus ordusunun ülke sınırlarını ihlal eden herkese karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T22:02+0300

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ukrayna krizi

belarus

zafer günü

viktor hrenin

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9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Başkent Minsk’te Zafer Anıtı’na çiçek ve çelenk bırakma törenine katılan Hrenin, yaptığı konuşmada Belarus ordusunun olası sınır ihlallerine karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.Hrenin, “Ordumuz, Belarus devletinin kutsal sınırlarını ihlal etmeye çalışan herkese karşılık vermeye hazır. Hiç kimsenin Belaruslulara, kendi topraklarımızda nasıl yaşayacaklarını söylemeye cesaret edememesi için her şeyi yapacağız” diye konuştu.Aynı törene katılan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise konuşma yapmayıp, Minsk’in merkezinde bulunan Zafer Anıtı’na çelenk bıraktı.

https://sputniknews.com.tr/20230509/belarus-yabanci-istihbarat-servislerinin-9-mayis-oncesi-planladigi-teror-eylemleri-onlendi-1070858994.html

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