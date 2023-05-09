Belarus: Yabancı istihbarat servislerinin 9 Mayıs öncesi planladığı terör eylemleri önlendi
© Belarus Savunma BakanlığıBelarus ordusu
© Belarus Savunma Bakanlığı
Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB), 9 Mayıs Zafer Günü öncesinde yabancı istihbarat servislerinin terör eylemi girişiminde olduğunu ve bunların önlendiğini açıkladı.
Gazetecilerle bir araya gelen Belarus KGB Başkanı Ivan Tertel, 9 Mayıs Zafer Günü öncesinde bir dizi terör eylemi girişimi olduğunu anlattı.
Tertel, "Değerlendirmelerimize göre bu olaylar 9 Mayıs'la ilişkiliydi. Durumu karıştırma girişimiydi. Devlet Başkanı (Aleksandr Lukaşenko) bu gelişmelerden haberdar. Terör saldırısı düzenlemeye hazırlanan belirli sayıda kişiyi gözaltına aldık" dedi.
Terör saldırısı girişimlerinin arkasında yabancı istihbarat servislerinin olduğunu bildiklerini kaydeden Tertel, bugün tüm detayları açıklamayacağını, yarın bu gelişmeler hakkında geniş bir bilgilendirme yapılacağını ifade etti.
Tertel, "Değerlendirmelerimize göre bu olaylar 9 Mayıs'la ilişkiliydi. Durumu karıştırma girişimiydi. Devlet Başkanı (Aleksandr Lukaşenko) bu gelişmelerden haberdar. Terör saldırısı düzenlemeye hazırlanan belirli sayıda kişiyi gözaltına aldık" dedi.
Terör saldırısı girişimlerinin arkasında yabancı istihbarat servislerinin olduğunu bildiklerini kaydeden Tertel, bugün tüm detayları açıklamayacağını, yarın bu gelişmeler hakkında geniş bir bilgilendirme yapılacağını ifade etti.